Cuántos dólares tienen guardados los argentinos “debajo el colchón”

La inestabilidad de la economía argentina y los altos índices de inflación que marcaron al país en las últimas décadas generaron un deterioro de la moneda local. A lo largo de los años, ese proceso consolidó un hábito de larga data entre la población, que suele esquivar el peso y optar por el dólar u otras divisas extranjeras como refugio.

Ese movimiento se refleja finalmente en estimaciones y estadísticas oficiales, como los presentados hoy por el Indec, que informó que los argentinos guardan fuera del sistema fondos por más de US$284.039 millones.

Los números fueron presentados por el ente estadístico en su informe trimestral “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”, y corresponden al primer trimestre de 2026.

El dólar es la moneda elegida por muchos hogares argentinos como refugio para sus ahorros Freepik - Freepik

El dato estimado por el Indec se incluye en el segmento “Otras inversiones” de la sección de Posición de inversión internacional del organismo, y comprende el dinero que los argentinos tienen atesorado en cajas de seguridad, los fondos en cuentas bancarias declaradas en el exterior y los billetes guardados “bajo el colchón”, tanto en dólares como en otras divisas.

En una perspectiva de mediano plazo, la cifra se mantiene estable en los últimos años, en un contexto de estancamiento del nivel de actividad, caída de los ingresos y fragilidad en el mercado laboral, aun con la baja de la inflación registrada desde 2023.

El cuarto trimestre de 2025 estuvo marcado por una fuert demanda de dólares antes de las elecciones legislativas.

La salida de capitales del sistema financiero local, la formación de activos externos y la dolarización de ahorros por parte de los ciudadanos es un proceso que desde hace décadas condiciona a la economía argentina, y atravesó a gobiernos y diferentes administraciones.

Sucesivas crisis económicas, cepos, confiscaciones de depósitos, inflación, cambios de moneda, déficit fiscal, emisión y pérdida del poder adquisitivo configuraron, además, un escenario de desconfianza hacia el sistema financiero local y de debilitamiento del peso, una moneda que para muchos argentinos con capacidad de ahorro no cumple con su función de resguardo de valor y refugio para ese capital.

El stock de dinero atesorado fuera del sistema se puede comparar con el último blanqueo de capitales impulsado por la gestión de Javier Milei en 2024. Bajo ese esquema, que incluyó la posibilidad de regularizar billetes y otros instrumentos financieros, el dinero en efectivo blanqueado fue de US$22.165 millones, según AFIP (hoy ARCA).

Al cotejarlo, es un monto que no llega a representar el 10% del total de ahorros estimados que los argentinos guardan fuera del sistema local. También se puede comparar el monto con las reservas brutas que informó el BCRA, que se ubican en US$46.937 millones. Es decir, los argentinos guardan fuera del sistema más de seis veces el activo en poder del ente monetario.

El informe del Indec también consideró otros segmentos en los cuales los argentinos mantienen sus ahorros fuera del sistema financiero local. Según lo publicado, en el concepto de “Inversión directa” (bienes, propiedades u otros activos físicos), los argentinos tenían declarados al último trimestre de 2025 US$55.563 millones. Son US$131 millones más que en el tercer trimestre del año y US$2732 millones en la comparación interanual.

La categoría “Inversiones de cartera”, que incluye títulos públicos, acciones y otros instrumentos financieros, asciende a US$117.399 millones, cifra que refleja una caída de US$1267 millones (1%) con respecto al trimestre anterior, y de US$13.085 millones en la comparación interanual.

Por último, el informe del Indec confirmó el resultado deficitario de la cuenta corriente. Es el saldo neto que refleja el ingreso y salida de divisas por bienes, servicios y otros rubros, que, en el primer trimestre del año, concluyó con un saldo deficitario de US$1651 millones, con un un “ingreso de capitales” en el período de US$2398 millones.

En 2025, el saldo anual de la cuenta corriente, según las estimaciones del Indec, fue deficitario en US$7582 millones.