Genneia cierra financiamiento con el BID Invest por hasta US$320 millones para nuevos proyectos renovables

La generadora eléctrica Genneia cerró un acuerdo de financiamiento con BID Invest -el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- por un primer tramo de US$185 millones, en el marco de una estructura ampliable hasta US$320 millones, destinada a impulsar nuevos desarrollos de energías renovables y obras vinculadas a la infraestructura eléctrica en la Argentina.

El entendimiento contempla plazos de vencimiento de entre siete y 15 años y permitirá avanzar en la construcción de cuatro parques solares y en la instalación de un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS), además de financiar estudios estratégicos de transmisión eléctrica asociados a proyectos de minerales críticos en el norte del país.

En concreto, los fondos se destinarán a los parques solares San Rafael (180 MW) y San Juan Sur (129 MW), en la región de Cuyo, así como a los proyectos de Lincoln y Junín (20 MW cada uno), en la provincia de Buenos Aires. A su vez, el préstamo habilitará la instalación de un sistema BESS de 40 MW en el nodo Maschwitz, también en territorio bonaerense, con el objetivo de mejorar la estabilidad de la red frente a picos de demanda.

Parque Solar San Juan Sur de Genneia

Un aspecto central del acuerdo es el foco puesto en el norte argentino. BID Invest brindará asistencia técnica y económica para el desarrollo de estudios de transmisión eléctrica vinculados con nuevas inversiones en litio y cobre. Esta infraestructura es considerada clave para que los proyectos mineros ubicados en la Puna y la región andina puedan operar con energía limpia y competitiva , reduciendo la huella de carbono de las exportaciones y cumpliendo con las crecientes exigencias de sostenibilidad de los mercados internacionales.

“Este acuerdo con BID Invest reafirma la confianza del mercado internacional en nuestra capacidad de ejecución y en el potencial renovable de la Argentina. Estamos no solo generando energía limpia y eficiente, sino construyendo la infraestructura necesaria para que sectores estratégicos como la minería puedan crecer de manera sustentable”, señaló Bernardo Andrews, CEO de Genneia.

La compañía lidera el mercado de energías renovables en el país, con el 23% del total de la potencia instalada, que incluye el 21% de la capacidad eólica y el 26% de la solar. Con la reciente entrada en operación del Parque Solar San Rafael y del Parque Solar Anchoris, ambos en Mendoza, junto con la inauguración del Parque Eólico La Elbita, en Buenos Aires, la capacidad renovable total de Genneia superó los 1580 MW.

Actualmente, la empresa avanza con la construcción del Parque Solar San Juan Sur (129 MW) en San Juan y desarrolla nuevos proyectos solares y su primer sistema de almacenamiento en la provincia de Buenos Aires, orientados a cubrir la demanda en horas de mayor consumo. Con seis parques solares en operación, la compañía ya supera los 640 MW de capacidad instalada en energía solar, consolidando su posición como uno de los principales actores de la transición energética en la Argentina.