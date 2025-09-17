Georgieva nombra al nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental, encargado de la relación con la Argentina

WASHINGTON.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció hoy la designación de Nigel Chalk como director del Departamento del Hemisferio Occidental, la división del organismo que se encarga de la relación con los países del continente americano, como la Argentina.

Chalk asumirá el próximo 27 de octubre en reemplazo del economista chileno Rodrigo Valdés, quien hasta hace un año había estado al frente de la negociación con el gobierno argentino por el acuerdo con el FMI finalmente sellado en abril, en medio de fuertes tironeos con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington. Jose Luis Magana - FR159526 AP

El FMI ya había anunciado en julio pasado que el exministro de Hacienda de Chile asumirá como director del Departamento de Asuntos Fiscales (FAD, por sus siglas en inglés) a partir del 27 de octubre próximo, en reemplazo de Vitor Gaspar.

Desde 2014, Chalk, que tiene ciudadanías británica e irlandesa, se ha desempeñado como subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, monitoreando las “operaciones de supervisión y préstamo de economías claves como la Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Jamaica, México y Surinam", destacó el organismo en un comunicado publicado esta mañana.

Durante este tiempo, además, se desempeñó como director interino y jefe de misión para Estados Unidos.

“La amplia experiencia, el buen juicio y la firmeza de Nigel nos han guiado a muchos de nosotros a través de desafíos complejos”, declaró Georgieva en el comunicado.

“Me complace enormemente que ahora aporte estas cualidades al cargo de director [...] Confío en que continuará impulsando el trabajo del Departamento del Hemisferio Occidental y fortaleciendo la participación del Fondo en toda la región”, añadió la directora gerente.

La designación de Chalk llega luego de las últimas señales de respaldo que el FMI dio al Gobierno, en medio de las turbulencias políticas y económicas tras su amplia derrota en las elecciones bonaerenses.

El organismo reconoció que Georgieva mantuvo la semana pasada una conversación con Caputo para “discutir los avances en la implementación del programa”.

La directora de comunicación del FMI, Julie Kozack, quien había sido la encargada de publicar en X el primer mensaje de respaldo al Gobierno dos días después de los comicios bonaerenses, señaló además que el staff del FMI había sido informado de las intervenciones del Tesoro en el mercado de divisas, que, según explicaron las autoridades argentinas, “fueron una respuesta temporal al aumento de la volatilidad del mercado”.

La salida de Valdés de las negociaciones

En septiembre del año pasado, Valdés, que estaba en la mira de Milei y de Caputo, había dejado la negociación con la Argentina y “delegó plenamente” las discusiones para delinear el nuevo programa en el venezolano Luis Cubeddu, que lideró el diálogo con el Gobierno hasta sellar el acuerdo por US$20.000 millones en abril pasado.

La salida de Valdés de las negociaciones con la Argentina se produjo luego de varios meses de roces con Milei y Caputo por las conversaciones para acordar un nuevo programa con el Fondo, y una cadena de ásperas críticas del Presidente.

El economista chileno Rodrigo Valdés. OLIVER CONTRERAS - AFP

En junio del año pasado, Milei había tildado de “izquierdista” a Valdés por algunos señalamientos de un reporte del Fondo que planteaba observaciones sobre la política económica del Gobierno. Según marcó el Presidente en aquel momento, el organismo había sido mucho más laxo con la gestión anterior y, sin mencionarlo, apuntó contra Valdés, que el puesto que ahora deja a Chalk tiene a su cargo la relación del FMI con los países del continente americano.

Valdés había asumido su puesto actual al frente del Departamento del Hemisferio Occidental el 1° de mayo de 2023, nombrado por Georgieva. En ese momento, la Argentina estaba en plena campaña presidencial -que terminó con el triunfo electoral de Milei-, mientras el programa que el FMI había negociado con el gobierno de Alberto Fernández se empezaba a resquebrajar.

La carrera de Chalk

De 2012 a 2013, Chalk fue director general y jefe de Investigación de Asia (excepto Japón) en Barclays Bank en Singapur, donde codirigió la investigación global y presentó las perspectivas de la firma sobre Asia a los clientes. “Este cargo enriqueció su comprensión de la intersección entre el trabajo del Fondo y los mercados de capital globales”, señaló el FMI.

Es licenciado en Economía por la Universidad de Liverpool, tiene una maestría en Economía por la London School of Economics y un doctorado y una maestría en Economía por la Universidad de California, en Los Ángeles. Fue docente en UCLA y la Universidad de Rutgers, e hizo varias publicaciones sobre política fiscal y monetaria, y reforma financiera.