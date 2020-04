La empresa alegó que se debe al "contexto macroeconómico actual" y al impacto relacionado con el Covid-19 Fuente: Archivo

En medio de la cuarentena total, con locales cerrados, la zapatería Grimold i informó que no pagará un vencimiento de obligaciones negociables (deuda corporativa) y así entrará en default.

"Debido al contexto macroeconómico actual de la Argentina y del impacto producido en la industria del calzado y en particular en la sociedad por la cuarentena decretada relacionada con el Covid-19, la Sociedad ha notificado en el día de la fecha que no hará efectivo el pago de la cuota correspondiente al 11° vencimiento de los servicios de intereses de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II", dice el texto enviado por la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo estatal que regula la actividad bursátil.

La empresa aclara que está "analizando las diferentes alternativas financieras existentes a efectos de poder hacer una propuesta viable" a los tenedores de esas ON "a la mayor brevedad posible".

El año pasado, la compañía comenzó un procedimiento preventivo de crisis para "reestructurar la compañía en forma ordenada". "Esto redundará en una mayor optimización de sus costos y, así, mitigar el impacto de los efectos de la crisis", explicó a LA NACION en ese momento el empresario Alberto Grimoldi, bisnieto del fundador de la cadena.

Grimoldi comenzó su actividad en 1895 como una fábrica de calzados. Durante el siglo XX desarrolló sus tiendas minoristas y llegó a expandirse hasta Uruguay. Desde la década del 80 comercializa marcas como Hush Puppies, Kickers, Aldo y Merrell.

La cadena de zapaterías no es la única compañía que incumplió el pago de su deuda corporativa esta cuarentena. El pasado 26 de marzo, la centenaria empresa de venta de electrodomésticos Ribeiro anunció que no podría hacer frente a los intereses de dos obligaciones negociables (ON).

En el comunicado enviado a la CNV, la firma dijo que la implementación de la cuarentena obligatoria afectó sus ventas y, por lo tanto, los ingresos de la compañía.