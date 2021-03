Gustavo Grobocopatel, sobre el impuesto a la riqueza: “Hay gente que para pagar tiene que vender parte de sus activos”

El Aporte Solidario Extraordinario que grava a las grandes fortunas, conocido como “impuesto a la riqueza”, sigue generando debates entre los empresarios nacionales.

Gustavo Grobocopatel, el empresario agroindustrial que se radicó oficialmente en Colonia, Uruguay, el año pasado, dijo que “no le preocupa pagar por los bienes” que tiene en el país, pero cuestionó la manera en la que se realiza el cálculo “porque muchas veces te obliga a vender parte de tus activos para pagar el impuesto”.

En un diálogo que mantuvo con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos, Grobocopatel respondió a la pregunta sobre si es mejor radicarse en Uruguay o en la Argentina para no pagar tantos impuestos, después de la polémica que se generó cuando el dirigente social Juan Grabois criticó en duros términos al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, quien también vive en Uruguay, a quien caracterizó como parte de los “ricachones que cruzaron el charco”.

En ese sentido, el fundador de Los Grobo dijo que “estigmatizar o decir que viene un tipo de gente no es la realidad, porque hay de todo” en Uruguay, y que “poner que todos son iguales no me parece real”.

Sobre el Aporte Solidario Extraordinario sostuvo que “el problema y la desazón no es tanto la cantidad de dinero que hay que poner, porque es posible, sino que la mayoría de la gente piensa que no va a revertir ni a solucionar el problema; vamos sin rumbo, con más pobreza”, y que “si hubiera confianza en el país y en la clase dirigente es probable que este tipo de aportes serían más fáciles”.

Cuando le preguntaron si estaba alcanzado por el “impuesto a la riqueza”, dijo: “Tengo bienes en el país por los cuales tengo que pagar, y voy a pagar, eso no me preocupa”.

“Sí me preocupa que en lugar de sacar dinero de esta manera, que no me parece mal si está dentro de un contexto donde uno confía, es que tenemos que atraer al capital que está debajo del colchón o fuera del país para que vuelva a la inversión y el desarrollo”, consideró.

Puntualmente sobre el impuesto, señaló que “es bastante significativo por la fórmula de cálculo que hay, porque muchas veces te obliga a vender parte de tus activos para pagar el impuesto”.

“Es como decir que para pagar el impuesto tengo que vender mi casa... en fin, los impuestos no se hicieron para eso, para que vos vendas tus activos. Hay gente que para pagar sus impuestos tiene que vender parte de sus activos. Por eso es un impuesto que muchos van a pelear por ese lado, porque desde este punto de vista es insólito”, describió.

“El desafío para Argentina es hacer que vayan capitales a invertir, especialmente de los argentinos que hay una cantidad enorme y esto (el impuesto) lo que hace es alejar esa posibilidad”, insistió.

“La gente que compró bonos hace 8 años hoy recibe el 20 % de lo que puso, así es muy difícil convencerlo para que vuelva a invertir. Ahí tenemos un problema, hay que parar la pelota y reestructurar un montón de cosas para que el proceso productivo se ponga en marcha, sino vamos a los tumbos”, concluyó.

