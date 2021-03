Coronavirus: el remordimiento de Víctor Hugo Morales tras haber dado positivo

Víctor Hugo Morales contó esta mañana cómo transita la enfermedad de coronavirus cuyos síntomas padece desde la semana pasada, cuando dio positivo después de realizarse un hisopado. “No llegué a la vacuna”, dijo el conductor de La mañana por AM 750.

La semana pasada, el relator y periodista se había despertado sin olfato y, como era contacto estrecho de otros compañeros que habían dado positivo, decidió hacerse el hisopado. Luego de la confirmación, y tras unos días de reposo, decidió volver al frente del programa, pero aislado.

“Qué gusto saludarlos, acompañarlos, con coronavirus lamentablemente”, dijo cuando comenzó al programa. “No sabía qué hacer con mi mañana, un poco porque me siento muy bien dentro de las características del coronavirus, y otro por el deseo de participar de tantos temas”.

“Yo tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata -no sé nadar mucho, es metáfora pura-, y cuando llegué al otro lado de la orilla, me ahogué. No llegué a la vacuna, y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus”, se preguntó el periodista.

“Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune, créanme que lo pensé, que hay cuerpos que impiden la penetración del virus, que hay cuerpos entre comillas más fuertes que otros, es decir con menos predisposición; llegué a creerme que tenía defensas especiales, me lo inventé, y yo me equivoqué”.

“La cuestión es que tengo covid, no tengo fiebre, tengo la voz un poco tomada, el oxígeno en sangre está en 97, los que saben dicen que está bien, los indicadores están bien, menos el tema del olfato, recién me conecté con el olor a alcohol. Estaré con ustedes varios días desde el mismo lugar que siempre”, concluyó.

LA NACION