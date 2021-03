Marcelo Longobardi: “Un avión que llega a Chile lleva 2 millones de dosis; uno que llega a la Argentina trae 300 mil”

Marcelo Longobardi se refirió al lento avance del plan de vacunación contra el coronavirus en la Argentina, después de brindar los datos de inoculación en el país, y dijo que las dosis que acaban de llegar al país provenientes de Rusia solo “alcanzan para tres o cuatro días”, de acuerdo con el ritmo actual del cronograma de inmunización.

“La vacunación en Argentina sigue marchando muy mal. La Argentina ha vacunado 3 millones 134 mil personas hasta ayer, quiere decir que hemos vacunado entre el viernes y el domingo a unas 78 mil personas por día”, consideró el conductor de Cada mañana (Mitre).

“Este debería ser el tema central de la Argentina. Han llegado 330 mil dosis más de la vacuna Sputnik V. Ustedes piensen que un avión que llega a Chile lleva 2 millones de dosis. O nos faltan vacunas o nos sobran aviones”, ironizó, y añadió: “Estas 330 mil dosis, a este promedio de vacunación, alcanzan para tres o cuatro días”.

Más adelante, criticó a la ministra de Salud, Cala Vizzotti, por decir que las vacunas de Sinopharm “están en China”, y al presidente Alberto Fernández, por sus declaraciones en un acto en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por “mezclar” el pasado trágico de la dictadura en la Argentina con el plan de vacunación.

“La ministra Vizzotti ha dicho una de las frases más extraordinarias que se han pronunciado desde el arranque de la pandemia. Cuando le preguntaron por las vacunas chinas que iban a llegar en las próximas horas, dijo que ‘las vacunas están en China’. No se sabe cuándo vienen y no hay fecha prevista. Lo dijo sin que se le mueva un pelo”, remarcó Longobardi.

“Después apareció el presidente Fernández en un acto en la ESMA. Dijo algunas cosas que resultaron algo incongruentes. Dijo ‘en la fila nuestra la vacuna es para todos, en la fila de ellos que la compren los que puedan’. Yo no puedo entender al presidente Fernández. No sé que quiso decir. Mezcló una cuestión vinculada al pasado tenebroso de la Argentina con el tema de las vacunas: ‘Los negacionistas siembran el odio y nosotros, los que tenemos memoria, sembramos el amor’, y acusó al gobierno de la Ciudad de querer privatizar la vacunación. No sé de lo que está hablando. Es visible que el presidente dice cosas muy raras”, finalizó.

LA NACION