Guzmán aceptó que la inflación de 2021 será 16 puntos más alta de lo que esperaba

En sólo siete meses, la meta macroeconómica de inflación de Martín Guzmán se hizo trizas. El acumulado oficial en julio marcó un 29,1%, una décima más que la que el ministro había previsto en el presupuesto del año pasado. En el envío de la ley marco de este año, hizo la corrección: en realidad sería de 45,1%.

El ministro de Economía había cuestionado a las consultoras privadas que hacen cálculos de inflación y que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) por generar malos escenarios. Las había acusado no “nunca” acertar y de producir falsas expectativas en el sector privado. Tanto es así, que varias decidieron dejar de participar de la encuesta que organiza el Banco Central (BCRA). También había malestar con la entidad monetaria que conduce Miguel Pesce, contaron entonces.

El ministro argumentaba a comienzos de este año -cuando aún no estaba en la picota de La Cámpora- que, los economistas hacía sus proyecciones de inflación con la foto del primer trimestre del año, cuando la demanda global de alimentos era muy alta como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Además, semanas atrás -en medio de la campaña electoral para las PASO- cuestionó duramente a los empresarios por carecer de liderazgo y no haberse alineado -como sí lo hicieron, dijo, los sindicatos- a las expectativas de subas de precios que él había calculado y que ahora modificó en más de 16 puntos.

“Cuando yo decía que la inflación es un fenómeno multicausal, que tiene raíces macroeconómicas, esto no quiere decir que es sólo política fiscal, monetaria y cambiaria; es también la coordinación social; ese es un fenómeno macroeconómico; lo que se vio inmediatamente en buena parte de la comunicación es que se hizo llegar un mensaje de que (la inflación) es un problema de políticas económicas como si fuera del Estado o de un gobierno, y no, la inflación no es un problema solamente del Estado, hay una responsabilidad colectiva”, dijo el ministro de Economía en una disertación académica en San Juan.

“Los representantes de los trabajadores actuaron con una capacidad de coordinación muy clara y fueron en la línea de lo que decía el Presupuesto. Del otro lado faltó conducción y alineación con un fenómeno colectivo de coordinación”, agregó el ministro de Economía sobre el sector empresarial.

El ministro de Economía presentó además anoche su perspectiva de inflación para el 2022. Es de 33% y promete volver a generar tensión con los economistas. El REM, como consecuencia de la emisión monetaria desbocada para aumentar el gasto electoral y la bola de deuda remunerada en el BCRA, que ya llega al $4,2 billones, fue aumentando sus perspectivas de inflación para el año que viene. Específicamente, para 2022 esperan un alza de 43%, o sea, diez puntos encima de lo que prevé el Gobierno.

En un informe divulgado esta semana, LatinFocus estimó una inflación de 49% para 2022 y de 42,7% en 2023. El REM previó para este año un alza de 48,4%, y para el que viene, de 43,1%.

Gracias a un dólar y a tarifas de servicios pisados en medio de un proceso electoral, la inflación de agosto fue 2,5%, el último número difundido por el Indec. Fue un dato menor al esperado por el mercado, y perforó luego de un año el elevado piso del 3% en el que se mantenía desde septiembre de 2020.

En Economía esperan que la inflación a doce meses vaya bajando del 50% en los próximos meses (gracias a los elevados datos de fines del año pasado) y que la suba de precios se mantenga por debajo del 3% lo que resta del año, aunque advirtieron que algún mes, por “estacionalidad”, puede estar encima.

“Estamos previendo que la tasa de inflación intermensual vaya en una senda decreciente. Es lo que ha ido ocurriendo. A partir del próximo mes esperamos que la tasa interanual vaya descendiendo. Por estacionalidad puede haber un vaivén entre un mes y otro, pero hoy la Argentina está establecida en un proceso gradual y persistente de desinflación”, afirmó en una entrevista televisiva la semana pasada.

“La inflación está bajando. Tuvimos un shock muy fuerte sobre todo en marzo y de ahí mes a mes fue cayendo (…) y estamos realmente convergiendo a un nivel de inflación más cerca del 2% por mes”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en declaraciones radiales esta semana.