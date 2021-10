Guzmán reconoció problemas con la inflación, presiones derivadas de la emisión y la necesidad de reducir el déficit

El ministro de Economía, Martín Guzmán, indicó que la baja de la inflación “no es lineal” y de esta manera reconoció que en septiembre hubo una suba de precios mayor a la de agosto, cuando la variación fue 2,5%. De hecho, las consultoras privadas proyectan una inflación de entre 2,6% y 2,8% para el mes pasado.

“Dijimos que desde marzo se iba a experimentar una tendencia decreciente de las tasas de inflación intermensuales, con algún vaivén debido a cuestiones estacionales y precios regulados. La tendencia no es lineal, esperábamos un mes donde la tasa de inflación intermensual aumentase. La proyección que hacemos es que a partir de octubre se sumará una reducción de la tasa interanual”, dijo Guzmán, al participar de la Convención Anual de la Cámara de la Construcción (Camarco). Tal vez el horario de las 13.30 no ayudó al ministro, que habló en una sala de La Rural con varias sillas vacías (y no por medidas de cuidado por la pandemia).

Guzmán pareció tener una mirada muy optimista. La inflación intermensual que comenzó en octubre pasado es tan alta que sería preocupante que no haya una reducción interanual. El piso se mantuvo en 3% y fue recién quebrado en agosto pasado con el 2,5%. En el medio, hubo un pico de 4,8% en marzo, producto de la emisión monetaria de 2020 y, en menor medida, del alza de los precios internacionales.

Guzmán señaló que buscan que la tasa de inflación “siga un sendero decreciente, mientras se resuelven los distintos desequilibrios, como los problemas de escasez de divisas”. Al mismo tiempo, van a “administrar el conflicto redistributivo, de una forma que asegure que el salario real en la Argentina crezca”.

En este sentido, criticó que, durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, “hubo una reducción del salario de 20%”, y evitó mencionar que el año pasado, en plena pandemia, el poder adquisitivo también se deterioró, con una suba promedio de salarios del 33%, menor al 36,1% de inflación. Para este año, a su vez, se espera que los salarios vuelvan a perder contra el índice de precios.

Guzmán aprovechó también para destacar la reestructuración de la deuda en moneda extranjera, que “resolvió el problema de las cargas de deudas insostenibles, en montos récords y en tiempos récords”, haciendo referencia de nuevo a la política de Macri.

Luego indicó que se “están articulando reglas de juego sobre la base del diálogo”, y ejemplificó el envío al Congreso de varios proyectos que tienen como fin incentivar las exportaciones, pese a que en la Argentina todavía rige el cepo cambiario que impide un crecimiento sostenible de este sector.

El ministro Martín Guzmán en la Cámara Argentina de la Construcción Fabián Marelli - LA NACION

Entre los proyectos de ley que mencionó se encuentra el que busca potenciar la agroindustria, “un sector que genera divisas y que se ha vuelto más dinámico y tiene capacidad de generar empleos”; el de la economía del conocimiento, “el segundo complejo exportador y un sector del presente y del futuro por la capacidad de agregación de valor”, y el de hidrocarburos, que se anunció hace unas semanas, pero que ya encontró algunas voces de rechazo en el Congreso por parte del mismo oficialismo.

En el sector energético, Guzmán adelantó además que se licitará una nueva ronda del Plan Gas, para aumentar la producción y evitar la declinación de los pozos gasíferos. “La producción está 5% por encima de lo que era en el mismo momento del pasado año”, dijo el ministro. Pese a este programa de estímulo, la producción acumulada de gas del año sigue 5,8% abajo de 2020, según el último informe de Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”.

En la misma temática, indicó que será importante diseñar proyectos de construcción de gasoductos para ampliar la capacidad de transporte y la de producción de energía eléctrica, que permita hacer crecer las exportaciones a Brasil.

Políticas fiscales

Guzmán hizo mención luego a los anuncios de política tributaria de los últimos días, como la eliminación de derechos de exportación para los servicios incrementales. Sobre el gasto público, dijo que el presupuesto “apunta a potenciar la recuperación económica con el Estado jugando un rol contracíclico dentro de las limitaciones de instrumentos que tiene”.

“Hay que redefinir cómo se invierten los recursos con los que cuenta el Estado para que en el mediano plazo la Argentina pueda seguir en un sendero en el cual no volvamos a chocarnos con los problemas de balance de pagos”, dijo.

Luego, dijo que “con el Estado no alcanza para apuntalar la recuperación económica, y por eso es fundamental que venga acompañado con niveles de inversión privada”. “El Estado tiene fuertes limitaciones a la capacidad de financiamiento, y por eso se hace más fundamental que el sector público y privado vayan de la mano para poder articular condiciones. Eso está ocurriendo. La inversión privada en la Argentina está creciendo”, proyectó.

Finalmente, dijo que, desde el punto de vista de la política macro, hay una política fiscal expansiva, pero al mismo tiempo “debe haber una reducción del déficit de manera paulatina para depender menos del del endeudamiento fiscal y la emisión monetaria”.

“Necesitamos que las exportaciones vayan creciendo, que el país vaya generando más divisas, también es importante que se reduzcan las presiones que la emisión impone sobre el tipo de cambio y demanda de divisas. En este sentido es importante continuar por la senda que venimos transitando para la buena salud de la economía argentina”, concluyó.