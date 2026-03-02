Habrá un mecanismo de pago en cuotas para facilitar que las billeteras den crédito

El Banco Central (BCRA) aprobó hoy un mecanismo que permitirá el pago en cuotas de préstamos de forma segura y transparente para las personas y que los bancos deberán instrumentar y ofrecer a sus clientes, a más tardar, desde el 31 de agosto próximo.

Se trata del Cobro con Transferencia (CCT), una nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca ofrecer una solución “moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude”, explicó la entidad en el comunicado con el que realizó el anuncio, abriendo a las denominadas billeteras una posibilidad de competir más agresivamente en la oferta de financiamiento a personas.

El mecanismo abreva en instrumentos similares existentes en otros países, como Pix Automático en Brasil, AutoPay en la India y PayTo en Australia, “así como en distintas propuestas presentadas por el ecosistema de pagos al BCRA durante 2025”. Tras su lanzamiento, se proyecta ampliar su alcance “para canalizar otros cobros periódicos, como los servicios públicos”.

Se trata de un instrumento que permitirá a los denominados proveedores no financieros de crédito (PNFC) —entre ellos, billeteras digitales— competir en mejores condiciones en la oferta de préstamos, al tender a reducir el muy elevado costo por irregularidad en los pagos que hoy enfrentan al pactar financiamiento.

De esta manera, quedarían en condiciones de bajar las tasas, que en este segmento del negocio hoy llegan a duplicar las que ofrecen los bancos tradicionales.

Las principales características del CCT son las siguientes:

• Admite únicamente el cobro de cuotas fijas e iguales durante toda la extensión del contrato.

• Limita la relación cuota/ingreso al 30% al momento de la originación del crédito, para prevenir el sobreendeudamiento.

• Establece topes en los intentos de cobro de cada cuota: un intento inicial y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas), evitando prácticas abusivas.

• Garantiza el consentimiento explícito y por única vez del cliente antes de que se efectúen los débitos.

• Exige que los prestamistas notifiquen electrónicamente al cliente el día hábil previo al impacto del débito en la cuenta.

• Permite la baja inmediata del consentimiento, tanto ante el prestamista como ante el proveedor de la cuenta a debitar.

• Restringe su uso a entidades financieras y PNFC habilitados por el BCRA.

• Define un esquema de remuneración con un arancel mínimo del 0,6%, a cargo de los prestamistas y con distribución proporcional entre los participantes, incentivando la competencia y la oferta del servicio.

• Asigna la responsabilidad ante fraude al prestamista, alineando incentivos para un uso responsable del nuevo mecanismo.

No es un débito automático clásico.

“No es un débito automático clásico. Introduce límites prudenciales y reglas antifraude”, destacaron desde consultora Lojo.

El nuevo sistema, que funcionará únicamente para cuentas en pesos, introduce la figura del “aceptador de CCT”, que será el único autorizado “para ofrecer este novedoso mecanismo de cobro, fomentando la competencia entre actores y asegurando la interoperabilidad entre los esquemas de transferencias inmediatas”.

En la práctica, esto implica que quien solicite el pago en cuotas deberá autorizar al prestamista a debitar una cuenta bancaria, por ejemplo aquella en la que percibe su jubilación, salario o plan social, y en la que se acreditará el monto total del préstamo concedido por la billetera.

“Tiene que haber aprobación explícita y limitada al pago en cuestión, porque el débito de las cuotas se hará desde esa cuenta bancaria”, aclararon desde el BCRA.

La entidad que conduce Santiago Bausili ya había habilitado hace un año los pagos en dólares con tarjeta de débito y códigos QR, incluyendo el DEBIN programado para cuotas. Ese instrumento permitía a los consumidores utilizar sus cajas de ahorro en dólares para acceder a compras en cuotas mediante débito programado —vía QR o tarjeta física— usando fondos depositados en cuentas bancarias en esa moneda.

El BCRA sostiene que con esta iniciativa “refuerza su compromiso con la expansión del crédito, la innovación en los medios de pago, la protección de los usuarios y la transparencia en las operaciones financieras, así como con el fortalecimiento de un sistema de finanzas abiertas en línea con las mejores prácticas internacionales”.