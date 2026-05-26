Hacen lo opuesto que el ahorrista argentino y ganaron miles de millones

La velocidad está sobrevalorada en las inversiones y, de hecho, cuanto más rápido fluye la información, más difícil se vuelve invertir bien. Y es que la oferta interminable de pronósticos, alertas y análisis del minuto empuja al inversor inexperto hacia decisiones reactivas y muchas veces emocionales, que es justamente el tipo de comportamiento que destruye capital con mayor consistencia.

comportamiento que destruye capital con mayor consistencia. En la Argentina ese fenómeno se agrava porque la inestabilidad macroeconómica entrena al ahorrista para operar en el corto plazo (sobrevivir a la próxima devaluación o al próximo cambio de régimen suele ser más urgente que pensar en horizontes de diez o veinte años). Sin embargo, los grandes constructores de patrimonio del último medio siglo hicieron exactamente lo contrario: aprendieron a pensar en décadas mientras los demás peleaban por semanas.

En la columna de hoy repasaremos brevemente la trayectoria de cinco inversores cuyas carreras atravesaron crisis del petróleo, hiperinflaciones, burbujas tecnológicas y colapsos financieros, y rescataremos una frase verificada de cada uno de ellos que sintetiza su filosofía. La idea no es proponer un manual para copiar sino más bien ofrecer cinco benchmarks (en español, puntos de referencia) de temperamento que cualquier ahorrista con horizonte largo puede internalizar para evitar los peores errores.

Warren Buffett: la paciencia como ventaja competitiva

Desde este espacio hemos analizado ya varias veces al inversor más exitoso de todos los tiempos. Warren Buffett, nacido en 1930, tomó el control de Berkshire Hathaway en la década del sesenta, cuando era una textil en decadencia, y la transformó a lo largo de seis décadas en una de las mayores holdings del mundo, con un patrimonio personal estimado actualmente en torno a los USD 147.000 millones. Formado en Columbia bajo la tutela de Benjamin Graham, llevó el value investing (inversiones de valor) hacia una versión más exigente, focalizada en empresas con ventajas competitivas duraderas compradas a precios razonables, antes que en gangas estadísticamente baratas.

Su carta a los accionistas de 1987 acuñó una frase que, traducida, sintetiza mejor que cualquier manual la actitud psicológica que separa al inversor del especulador: “Hay que tener miedo cuando los demás son codiciosos y ser codicioso cuando los demás tienen miedo”. Para el lector que recién empieza, la lección operativa es incómoda pero clarísima: las oportunidades reales aparecen casi siempre en momentos que se sienten emocionalmente equivocados, y aprender a actuar contra el propio reflejo es lo que diferencia el resultado de largo plazo del manotazo de corto plazo.

Howard Marks: el riesgo antes que el retorno

Si Buffett representa la épica del crecimiento sostenido, Howard Marks encarna la disciplina del que perdió poco en cada crisis y por eso ganó mucho a lo largo del tiempo. Nacido en Queens en 1946, pasó por Citibank y TCW antes de cofundar Oaktree Capital Management en 1995 junto a Bruce Karsh, especializándose en deuda en problemas (lo que en la jerga se conoce como distressed debt) y crédito de alto rendimiento, segmentos donde la diferencia entre comprar bien y comprar mal es brutal. Hoy Oaktree gestiona alrededor de USD 180.000 millones, y los memos que Marks publica desde 1990 se volvieron lectura obligada incluso para Buffett, que ha dicho en público que los abre apenas llegan a su buzón.

Su libro “The Most Important Thing” se transformó en un clásico moderno por la manera en que articula la idea central de su filosofía: si uno evita a los perdedores, los ganadores se encargan solos.

Una de sus frases más citadas, título a su vez de uno de sus memos fundacionales, sintetiza ese enfoque en apenas cuatro palabras: “No se puede predecir. Se puede preparar”.

El mensaje para el inversor minorista argentino es directo y aplicable: dejar de gastar energía en intentar adivinar la próxima tasa, el próximo precio del dólar o el próximo rumbo de la política, y dedicarla a construir un portafolio que se comporte razonablemente bien en varios escenarios posibles, no solo en el que uno cree más probable.

Peter Lynch: el sentido común como ventaja informativa

Entre 1977 y 1990, Peter Lynch convirtió al Fidelity Magellan en el fondo mutuo más rentable de su época, con un rendimiento promedio anual cercano al 29,2% y un crecimiento de activos administrados que pasó de USD 18 millones a USD 14.000 millones. Se retiró a los 46 años, una decisión inusual en una industria que premia la permanencia indefinida, y desde entonces se dedicó a la filantropía y a divulgar su método en libros como “One Up On Wall Street”.

Su gran aporte conceptual fue democratizar la idea de que el inversor común tiene, en muchos casos, una ventaja informativa frente a los analistas profesionales: detectar antes los productos que arrasan en su barrio, los servicios que están cambiando la vida cotidiana, las empresas cuyos clientes vuelven una y otra vez. De ahí la frase suya que mejor sirve como brújula para quien recién empieza: “Sepa lo que posee y sepa por qué lo posee”. No se trata de comprar una acción porque sí, ni siquiera porque la recomendó alguien con credenciales, sino de poder explicar en dos minutos qué hace la empresa, cómo genera ingresos y por qué uno cree que seguirá haciéndolo bien durante los próximos años. Para el ahorrista argentino tentado por modas (memecoins, IPOs sobrevaloradas, tokens de turno), ese ejercicio de fundamentación funciona como un filtro tan simple como eficaz.

John Templeton: invertir a contramano

Sir John Templeton (fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1987) llevó el value investing a una escala global cuando casi nadie pensaba más allá de las fronteras de Wall Street. Su trayectoria incluye una operación icónica: en 1939, al borde de la Segunda Guerra Mundial, pidió prestados USD 10.000 para comprar 104 acciones estadounidenses que cotizaban a menos de un dólar; cuatro fueron a cero, pero el conjunto multiplicó la inversión en pocos años, demostrando que un riesgo bien repartido en el momento aparentemente más adverso podía ser, en realidad, la mejor decisión de inversión.

Su Templeton Growth Fund rindió aproximadamente 16% anualizado entre 1954 y 1992, en un período largo y atravesado por múltiples shocks geopolíticos y financieros. Templeton sostuvo durante toda su carrera que el mejor momento para comprar coincide casi siempre con la sensación de que no es momento de hacerlo, una idea que cristalizó en otra frase suya, particularmente útil para un país como la Argentina, donde cada generación se convence de estar viviendo un episodio único: “Las cuatro palabras más peligrosas en la inversión son: esta vez es diferente”. Cada burbuja, cada euforia y cada pánico vienen acompañados de un relato que justifica la excepción, y suele ser justamente el momento en que más capital se destruye o se pierde la mejor oportunidad. Tener esa advertencia interiorizada protege contra ambos extremos.

Ray Dalio: la humildad sistemática frente al futuro

Ray Dalio (nacido en 1949) es otro de los grandes maestros de las inversiones cuyas ideas fueron analizadas en esta columna tiempo atrás. Fundó Bridgewater Associates en 1975 desde un departamento de dos ambientes en Nueva York y la transformó, a lo largo de casi cinco décadas, en el mayor hedge fund del mundo, gestionando en su pico más de USD 150.000 millones. Dalio aporta al lector dos cosas que conviene mirar con atención: una metodología basada en principios sistematizados (documentada en su libro homónimo, publicado en 2017) y un marco analítico construido sobre el estudio de varios siglos de ciclos económicos, monetarios y geopolíticos.

Su famoso All Weather Portfolio (en español Portafolio para cualquier clima) es, en el fondo, una expresión técnica de una convicción más profunda, que él suele sintetizar en una frase tan cruda como elegante: “Quien vive de la bola de cristal terminará comiendo vidrios rotos”.

Para el inversor argentino, acostumbrado a oír profecías diarias sobre el dólar, la inflación o el rumbo político, la enseñanza es saludable: armar una asignación de activos pensada para funcionar razonablemente bien sin saber qué va a pasar resulta mucho más útil, en el largo plazo, que apostar todo a un escenario por más convincente que parezca el relato que lo sostiene.

Conclusión

Lo que une a estos cinco inversores no son las técnicas, que de hecho difieren bastante entre sí (Buffett concentra en pocas empresas excepcionales; Templeton diversificó globalmente; Lynch buscaba multiplicadores en sectores aburridos; Marks evita pérdidas en lugar de cazar ganancias; Dalio asigna por riesgo y por escenario). Lo que tienen en común está más atrás, en una capa más profunda: la convicción de que el inversor exitoso de largo plazo no es el que predice mejor sino el que se conoce a sí mismo y construye procesos que lo protejan en los momentos en que la emoción lo empuja a equivocarse.

Cuando aparezca la próxima oportunidad imperdible, la próxima certeza absoluta o el próximo pánico que invite a vender todo, tener a Buffett, Marks, Lynch, Templeton y Dalio dialogando en la cabeza del lector vale más que cualquier informe técnico. No garantizan ganar (nadie puede hacerlo), pero reducen sustancialmente las chances de perder por las razones equivocadas, que es, en definitiva, de lo que se trata el oficio de invertir bien durante varias décadas. La distancia entre el inversor argentino promedio y estos cinco gurús de la inversión no es de información ni de acceso: es más bien de temperamento.

La seguimos la próxima semana con más material de finanzas personales e inversiones.