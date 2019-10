Hacienda y las provincias siguen la pelea por la devolución de Ganancias

El Gobierno dice que la diferencia debería cancelarse en 2020

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2019

CÓRDOBA.- El Gobierno devolverá recursos tributarios también a las provincias que no lo demandaron ante la Corte Suprema por la baja del IVA y de Ganancias. Sin embargo, el conflicto no está cerrado porque los giros que ya hizo a los 15 distritos que fueron a la Justicia no incluyeron los montos reclamados por Ganancias. Hacienda argumenta que se cambió el régimen de anticipos y que recién en 2020 se debe cancelar la diferencia.

Ayer se reunieron los ministros de Economía de todas las provincias en la Comisión Federal de Impuestos (CFI); hubo acuerdo para que ese organismo se expida sobre si lo hecho por la Nación "compensa o no" los reclamos provinciales.

El 23 de octubre, el Ejecutivo informó al Banco Nación "el monto retroactivo a compensar a las provincias involucradas a desembolsarse en una sola cuota". Fueron $674 millones. También fijó los "montos diarios a distribuir a partir del 24 de octubre hasta el 31 de enero de 2020 inclusive". En total son $2629 millones.

Los ministros provinciales ven como "positivo" que haya empezado a destrabarse la discusión, pero insisten en que los cálculos de Hacienda "no tienen nada que ver" con la estimación que el Gobierno presentó ante la Oficina de Presupuesto del Congreso y que rondaba los $45.000 millones.

Javier Montero, ministro de Economía de Salta, explicó a lanacion que con Ganancias "hay un cambio de argumentos" y con el IVA "no hay claridad". "Son los aspectos abiertos y por eso los fiscales de Estado piden especificaciones ante la Corte", agregó.

El texto presentado ante esa instancia por la Nación indica que el decreto sobre Ganancias (561/19) "no afecta la masa coparticipable: solo se produjo un diferimiento en la forma en que se ingresa el impuesto anual". Describe que la reducción de los anticipos de este mes y de diciembre y de la base de cálculo de las retenciones "no implica en modo alguno reducir el importe final del impuesto". Los fondos, agrega, ingresarán en abril y junio de 2020.

"Recibir el dinero el año que viene no corresponde porque no será lo mismo por la inflación; la Nación cambió el argumento y a las provincias las impacta en la ecuación", coincidieron tres ministros consultados. Todos están "verificando" las estimaciones de la Nación. El cordobés Osvaldo Giordano -la provincia no fue a la Justicia- indicó a LA NACION que el Ministerio del Interior le "garantizó" que espera para las próximas horas el decreto que le permita empezar a devolver el IVA al grupo de jurisdicciones que no presentó demandas.

Fuentes del Gobierno señalaron a LA NACION que de lo que tiene que ver con la modificación de Ganancias "no se giró nada porque es un efecto solamente financiero. El impuesto se recauda con retenciones a lo largo de 2019, pero la liquidación final es a principios de año. Y como en la ley de Presupuesto hay una modificación se ratifica esto del decreto; hay que esperar a que se apruebe o no la modificación de Ganancias".

"En caso de que no se apruebe, el contribuyente en realidad va a tener que pagar más en 2020 -agregaron-. Así, lo que no se está recibiendo hoy se recibirá el año que viene", y aclararon que si se aprueba la modificación y la Nación girara las provincias "tendrían que devolver" dinero en 2020. Aseguran que toda esa explicación fue incluida en la presentación ante la Oficina de Presupuesto del Congreso.