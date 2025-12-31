Decisión de China: el gigante asiático impuso una cuota y aranceles a la carne argentina

El gobierno de China impuso hoy una cuota y aranceles a la carne vacuna de la Argentina que llega a ese mercado. La medida, dictada tras una investigación de un año, afectará también las ventas realizadas por otros exportadores como Brasil y Estados Unidos. China es el mayor cliente del país con el 70% de las compras. El nuevo régimen para exportar al gigante asiático regirá desde mañana y por tres años.

En el caso de la Argentina, según la disposición del Ministerio de Comercio chino, la cuota será de 511.000 toneladas y para ella se mantendrá el actual 12,5% de arancel que ya paga la carne argentina en ese destino. En tanto, si la exportación supera ese volumen se deberá afrontar un arancel del 55%.

En su decisión, el gobierno chino indicó que implementó la medida de salvaguardia a toda la carne procedente del exterior “debido a que el aumento en las importaciones ha causado daños graves a la industria nacional”. En rigor, la investigación del país asiático se inició tras cuestionamientos de industriales que argumentaron un supuesto perjuicio.

En este contexto, las autoridades explicaron que se decidió establecer una cuota de importación y un arancel adicional para la carne de vacuno importada. Detallaron que la medida entrará en vigor mañana y estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.

China se lleva el 70% de la carne argentina exportada [e]MARTIN ZAVALA - XinHua

“Se aplicará un arancel del 55% sobre la cantidad importada que exceda la cuota establecida”, indicaron. Según se precisó, las medidas no se aplicarán para los países con una participación inferior al 3% e importaciones que no superen el 9%.

Impacto

Fuentes del mercado explicaron que, en líneas generales, la medida a la Argentina no la impactaría tanto ya que la cuota fijada se ubica en torno de los volúmenes exportados. Sin embargo, se trata de una barrera que limita cualquier mayor crecimiento de las ventas en ese país.

Según un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), entre enero y noviembre pasado la Argentina le exportó a China 453.860,521 toneladas peso producto, lo que representó una merma del 12,5% en volumen versus igual período de 2024. En tanto, en valor China pagó US$1.723.941.143, un salto del 20,2% por mejores precios.