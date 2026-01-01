Todos los aumentos que se vienen en el arranque del nuevo año
Luz, gas, agua, transporte, prepagas y telecomunicaciones tendrán incrementos desde este mes, mientras el Gobierno prepara cambios en el esquema de subsidios
Pese a la fuerte desaceleración de la inflación, varios servicios regulados seguirán aplicando incrementos, luego de las fuertes correcciones de precios en 2024.
Este es el caso del gas, la electricidad, el agua y el transporte público, cuyas tarifas son fijadas por el Ministerio de Economía. En una dinámica similar, también registran ajustes mensuales los prestadores de medicina prepaga y las empresas de telecomunicaciones.
Para este año, sin embargo, se espera que los incrementos sean cada vez más moderados y se alineen con la inflación proyectada para ese año, cercana al 19,6%.
Tarifas de electricidad
El Gobierno confirmó que a partir de enero las boletas de luz tendrán un aumento del 2,5%. La medida forma parte de una estrategia oficial para reducir gradualmente los subsidios y trasladar una mayor proporción del costo real de generación eléctrica a los usuarios.
Durante el año pasado, las tarifas eléctricas acumularon una suba del 19%, por debajo de la inflación estimada del 31% para ese período. En 2024, en cambio, los aumentos habían sido mucho más significativos: en promedio, alcanzaron el 268%, muy por encima del índice general de precios (118%).
Actualmente, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan el 92% del costo de generación eléctrica; los de ingresos bajos (N2), el 32%; y los hogares de ingresos medios (N3), el 46%, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet.
A partir de este año, el esquema dejará de segmentarse por niveles de ingresos y pasará a contemplar solo dos categorías: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio. Además, las bonificaciones dejarán de aplicarse de manera uniforme durante todo el año y se concentrarán únicamente en los meses de mayor consumo energético.
Tarifas de gas
En el caso del gas, el Gobierno también definió un aumento final del 2,5% en las boletas. Al igual que en la electricidad, la tarifa está compuesta por el costo de producción del gas —que continúa subsidiado—, además de los cargos por transporte, distribución e impuestos.
El año pasado, las facturas de gas acumularon una suba del 28%, casi en línea con la inflación, mientras que en 2024 el ajuste había sido mucho más abrupto: en promedio, alcanzó el 531%.
Según el IIEP, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan actualmente el 80% del costo de producción del gas; los de ingresos bajos (N2), el 21%; y los de ingresos medios (N3), el 26%.
Tarifas de agua
Luego de aplicar durante todo el año pasado un tope de aumento del 1% mensual para acompañar el proceso de desinflación impulsado por el Ministerio de Economía, la empresa estatal AySA, que presta el servicio de agua y cloacas, aplicará subas acumuladas del 17% en los próximos cuatro meses, con el objetivo de compensar el atraso tarifario. Los incrementos mensuales serán del 4%.
El año pasado, las boletas de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron menos del 13%, frente a una inflación anual cercana al 31%. La tarifa promedio sin subsidios asciende a $32.435. En comparación con diciembre de 2023, el aumento acumulado alcanza el 386%, luego de que en ese momento la tarifa cubriera apenas el 27% de los costos operativos.
Transporte
En materia de transporte, este mes llegará con aumentos tanto en los pasajes de colectivos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, como en la tarifa del subte, además de ajustes en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.
- Colectivos en CABA: las tarifas subirán 4,4% y el tramo mínimo costará $620.
- Colectivos en PBA: el aumento será del 4,5% y el tramo mínimo costará $688.
- Subte: el pasaje en la Ciudad de Buenos Aires pasará de $1206 a $1259, mientras que el premetro costará $440,67.
- VTV en la provincia de Buenos Aires: las tarifas aumentarán el 16 de enero y serán 21,8% más caras que las vigentes desde julio.
Combustibles
El precio promedio del litro de nafta súper en CABA se ubica en torno a $1611, mientras que la variedad premium alcanza los $1835. Esto implica incrementos acumulados en el año pasado de 45% y 34%, respectivamente, en comparación con los valores de fines de 2024. Ambas subas quedaron por encima de la inflación acumulada en el mismo período, cercana al 31%
Medicina prepaga
Las empresas de medicina prepaga notificaron a sus afiliados aumentos en las cuotas que regirán desde este mes, en torno al 2,5%, según fuentes del sector.
Internet, cable y telefonía
Las compañías de telefonía móvil, internet y TV paga también aplicarán nuevos ajustes desde el arranque del año, aunque ya no tienen la obligación de informarlos y los incrementos variarán según la empresa y el plan contratado.