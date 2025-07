Hasta cuándo no hay GNC en la Argentina

La ola polar extrema de estos últimos días en la Argentina tuvo consecuencias directas en el consumo de gas, cuya demanda superó cualquier previsión y provocó restricciones en el suministro del servicio hasta, al menos, las 14 de este viernes, según admitió la Secretaría de Energía de la Nación.

La situación no tiene precedentes recientes. Hacía al menos 15 años que no se interrumpía el suministro de gas a usuarios (industrias y GNC) con contratos “en firme”, quienes pagan un precio más elevado justamente para no sufrir cortes.

Hubo cortes en el suministro de gas en la ciudad de Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

Esta mañana habrá una reunión del Comité de Emergencia “para evaluar los avances” y, en función, de la situación en que se encuentre el sistema, “se comenzará a liberar de manera gradual: primero los contratos firmes y, en última instancia, los interrumpibles”, señalaron en el Gobierno.

Mar del Plata sin GNC

Qué pasó

Según pudo saber LA NACION, el récord en el consumo de gas coincidió con una serie de fallas a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción, donde se congelaron yacimientos, hasta el transporte y la distribución.

El Gobierno reconoció que esta coyuntura “vuelve a poner en evidencia los problemas estructurales que arrastra el sistema energético”, producto de la falta de inversión en las últimas dos décadas.