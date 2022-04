Hasta más de 500.000 personas en la cola: dejan abierta en la Anses la primera etapa de inscripción al nuevo IFE

“Estado de espera. Your position in line [su posición en la fila]: 527.805″. La leyenda, debajo del logo de la Anses y el título “Sala de espera” sorprendió a un usuario que hoy, en horas del mediodía, intentaba hacer un trámite virtual en la página del organismo de la seguridad social. Tal como lo sugiere el número, no fueron pocos los sorprendidos en las últimas horas, claro, y la posición obtenida en esa instancia, que demanda mucha paciencia, es uno de los temas más recurrentes sobre los que se lee, por ejemplo, en la red social Twitter. “Pronto podrás entrar al portal Mi Anses. Por favor no cierres la página. Cuando llegue tu turno ingresarás automáticamente”, indica el mensaje del sistema de sala de espera que incorporó recientemente la Anses.

El desborde de la página www.anses.gob.ar sobrevino inmediatamente a la apertura de la primera etapa de inscripción para poder cobrar el nuevo subsidio, de $18.000 en dos cuotas ($9000 en mayo y $9000 en junio) que el Gobierno anunció la semana pasada, luego de conocerse que solo en el primer trimestre del año hubo una inflación de 16,1%. Más allá de que luego se aplicarán filtros para determinar si las personas anotadas realmente recibirán la ayuda estatal, lo ocurrido es una señal clara de la frágil situación social y del elevado nivel de economía sin registrar que hay actualmente en la Argentina. De hecho, la recuperación del empleo tras la cuarentena y las restricciones estuvo fuertemente marcada por la informalidad.

❌ Mi Anses... un poquito colapsada pic.twitter.com/1YjzvQfNTW — Contadores en Red (@Contadoresenred) April 27, 2022

La asignación, que se pagará por única vez, alcanzará a trabajadores sin ingresos registrados (salvo que sean ingresos provenientes de planes sociales), a monotributistas sociales y de las categorías A y B, y a quienes trabajan en tareas de servicio doméstico (estén o no estén en blanco). La inscripción puede hacerse durante las 24 horas.

El jueves 21 (una semana atrás) se abrió la etapa inicial, en la cual se deben actualizar o validar los datos de contacto de cada persona solicitante, en tanto que mañana, jueves 28, se iniciará el segundo paso, que consistirá en hacer una declaración jurada e informar una CBU bancaria.

Algo peor que hacer fila virtual para un concierto? Hacer fila virtual para ANSES pic.twitter.com/sNF5DpHXqK — . (@JoniNicolasOk) April 27, 2022

Sin embargo, ante el nivel de requerimientos existentes, la Anses aclaró que la primera etapa seguirá abierta; es decir, que en los próximos días será posible hacer el trámite de la etapa uno.

Mientras tanto, aún no se conoció el decreto que dispondrá formalmente las condiciones para poder acceder a este pago extraordinario. Hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto 215, que establece el pago del bono para un grupo de jubilados y pensionados de los sistemas contributivo y no contributivo.

Esa ayuda será de $12.000 para quienes tengan uno o más haberes por un total de hasta $65.260,80, y de un monto de hasta $12.000 para quienes perciben entre esa cifra y $77.260,80 (en este segundo caso, la asignación será de un monto tal que se complete este último importe). La medida del Poder Ejecutivo aclara que la ayuda no tendrá ningún descuento y que no será computable para ningún otro concepto de pago. Este bono se recibirá con los haberes del mes de mayo y no hace falta hacer ningún trámite.