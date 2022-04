Anses: a quiénes se les pagará el bono o “IFE” con el que se intenta aliviar el efecto de la inflación y cómo es el trámite

Frente a una inflación que en el primer trimestre del año acumuló 16,1% según el dato oficial del Indec, el nivel de reajuste de 12,28% que tuvieron en marzo los haberes previsionales siguiendo la fórmula de la ley de movilidad, quedó casi cuatro puntos por debajo. Eso implica una pérdida de 3,3%, en solo un trimestre, del poder adquisitivo de los montos que cobran mensualmente los jubilados y pensionados del sistema gestionado por la Anses.

Con esa realidad y en medio de una creciente interna política dentro del propio Gobierno, el lunes último se anunció el pago del llamado “refuerzo” de $12.000 para jubilados y pensionados. Y, también, un pago extraordinario de $18.000 para personas sin ingresos formales, monotributistas de las categorías más bajas (A y B y los sociales) y personal de servicio doméstico.

Según admiten en el Ministerio de Economía, la medida tendría un costo fiscal de unos $200.000 millones. El financiamiento se afrontaría, según dejaron trascender desde el Gobierno, con una mayor recaudación que se espera obtener por la mayor inflación. Sin embargo, como el escenario actual es es déficit, se entiende que el financiamiento se cubrirá con emisión monetaria. De todas formas, es difícil saber aún el costo de los bonos, porque no se conoce cuántas personas lo percibirán (salvo en el caso de los jubilados, es necesario hacer una solicitud y que ese pedido resulte aprobado).

Jubilados y pensionados

En el caso de jubilados y pensionados tanto del sistema contributivo como del no contributivo, percibirán $12.000 en mayo, junto con sus ingresos habituales, quienes tienen un haber mensual de hasta dos veces el mínimo, es decir, quienes cobran hasta $65.260,80. Hay poco más de 4,1 millones de jubilados y pensionados del régimen contributivo en este grupo, según estimaciones hechas sobre la base de datos publicados por la Secretaría de Seguridad Social.

Quienes tienen un haber de entre $65.260,80 y $77.260,40 recibirán un bono de un monto tal que se complete la segunda cifra. Por ejemplo, con un ingreso de $70.000, habrá un adicional de $7260,40. Para quienes cobran más de $77.260,40 no habrá compensación.

Si una persona es jubilada y pensionada a la vez y cada una de sus prestaciones es de un monto de hasta dos veces el haber mínimo, recibirá el bono por una de las dos prestaciones, según aclararon en la Anses. Es decir, cobrará un extra de $12.000. Si se perciben dos prestaciones y una de ellas no supera dos veces el haber mínimo pero la otra sí, entonces no habrá pago.

Esta suma es por única vez y no se incorpora al ingreso habitual. Lo mismo ocurre con el bono de $6000 que, entre la semana pasada y la que se inicia, están cobrando quienes perciben el haber mínimo o una pensión no contributiva. Los jubilados y pensionados no deben hacer ningún trámite para cobrar el adicional ahora anunciado.

Trabajadores informales, monotributistas y personal de servicio doméstico

En cambio, en el caso de los trabajadores sin ingresos formales, los monotributistas sociales y los anotados en las categorías A y B (son quienes facturan hasta $632.002,26 anuales) y quienes trabajan en el servicio doméstico (estén o no registrados) deberán hacer la solicitud del beneficio, que podría ser negado.

La asignación se cobrará en dos cuotas: $9000 serán depositados en mayo y $9000, en junio. Según comunicó la Anses, el cobro de estos $18.000 es compatible con la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social, la prestación por desempleo y el plan Potenciar Trabajo, y también con estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. También será compatible con la percepción de planes alimentarios a cargo de provincias o municipios.

Más allá de esas compatibilidades, para definir quiénes cobrarán entre quienes se inscriban habrá, según se anunció, una evaluación “de la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo”.

El trámite de inscripción consta de los siguientes pasos: desde el jueves 21 de este mes está habilitado el ingreso a la página de la Anses, con CUIL y clave de la seguridad social, para cumplir con el primer paso, que consiste en validar o actualizar datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). Luego, a partir del jueves próximo, 28 de abril, y hasta el 7 de mayo, se podrá completar la inscripción propiamente dicha, para lo cual se firmará una declaración jurada y se cargará un número de CBU.

El 5 de mayo se comenzará a informar, mediante un sistema de consultas, si la solicitud fue aceptada y si, en consecuencia, la persona cobrará el bono. Finalmente, el 19 de mayo comenzará el pago de una primera cuota, de $9000. El calendario será según la terminación del documento, comenzando por el 0 y avanzando un número por cada día hábil. La segunda mitad se abonará en junio.