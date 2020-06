Hernán Lacunza: "El cepo es una anormalidad, lo dice quien lo puso"

Lacunza habló ante empresarios cordobeses y pidió "un norte" para reducir la incertidumbre. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 18:00

CÓRDOBA.- " El cepo es una anormalidad, lo dice quien lo puso ". La frase es de Hernán Lacunza , el último ministro de Hacienda del macrismo. Calificó a esa medida cambiaria de " admisible sólo en lo transitorio , para eliminar una volatilidad que no tiene razón, que no tiene lógica". En esa línea, indicó que "no puede durar cuatro años" porque su vida útil, además, se acorta con "políticas inconsistentes, como emitir todo el tiempo".

Sostuvo que los pesos que inundan el mercado terminan presionando sobre el dólar blue o el contado con liqui y la brecha empieza a presionar sobre las reservas. "Se convierte en una práctica insostenible, agravada por la cuarentena, que obliga a esta emisión extraordinaria que, insisto, no puede seguir en el tiempo". También planteó que a él le gustaría "ahorrar en pesos, pero de manera voluntaria" .

Elogió la "vocación" del Gobierno y de los bonistas por no llegar al default, pero pidió al Gobierno evitar el riesgo de "confundir lo transitorio con lo permanente, y las señales de corto plazo con las de largo". Aunque no quiso opinar sobre los detalles de la negociación por la deuda, valoró positivamente la posición de plantear el concepto de "sustentabilidad", ya que se está "ponderando el futuro", pero enfatizó que "no se debe subestimar la contingencia sobre el presente del default" .

Me gustaría ahorrar en pesos, pero de manera voluntaria

Para Lacunza, el camino "virtuoso, no de euforia", es evitar el default y mostrar un programa fiscal y monetario hacia adelante. " Un norte es lo que hace falta ; mostrar un camino saludable y consensuado entre oficialismo y oposición".

En una teleconferencia con empresarios organizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba, evaluó que la demora en la negociación de la deuda "no es gratuita en términos de política económica, que ya está mostrando síntomas de agotamiento". Como el "primer termómetro" señaló al mercado cambiario. "No hay espacio para prolongar la incertidumbre, menos en este contexto mundial; hay que buscar una diagonal sin precipitarse".

Respecto de cómo será la post-pandemia, Lacunza sostuvo que recomponer el tejido productivo "no será instantáneo", y aunque puede haber un rebote "más o menos rápido al principio , sin alcanzar el nivel previo, que ya era bajo", después habrá una "meseta de la que nos costará recuperarnos".

Puede haber un rebote más o menos rápido al principio, después habrá una meseta de la que nos costará recuperarnos

En su análisis repasó que al comienzo de la pandemia el Gobierno respondió con un paquete fiscal y crediticio equivalente a cuatro puntos del PBI, que "empezó sin calibrar y después mejoró y se concentró en lo que se debe, que es compensar ingresos y preservar empleos" (a través del programa ATP). A su criterio, está "bastante bien focalizado, pero no se debe confundir lo transitorio con lo permanente", insistió .

Sostuvo que en seis meses se perdió toda la mejora fiscal que "le costó mucho a la administración anterior" e insistió en que "habrá que financiarlo y no habrá crédito abundante aun evitando el default". En este segmento, reiteró su advertencia de no confundir lo transitorio con lo permanente y "no confundir señales de corto plazo con las de largo", como por ejemplo pensar que la inflación baja de los últimos meses tiene relación con que la emisión monetaria no es inflacionaria.