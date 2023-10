escuchar

Hernán Lacunza, el exministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri, advirtió el miércoles por la noche que el Gobierno no podrá llegar al 10 de diciembre con el valor del dólar oficial fijo en $350 y sugirió que deberá devaluar el precio como consecuencia de las medidas económicas que adoptó tras las PASO y que derivaron en una devaluación del 20% acordada con el FMI, “una inflación galopante” y la disparada del blue que superó los $1000.

“ El dólar oficial va a llegar a octubre pero peor que el 13 de agosto ”, aseguró Lacunza en diálogo con TN. “El Gobierno devaluó 20% y la inflación acumula un 25% de aumento desde ese entonces”, explicó sobre la brecha histórica alcanzada entre la cotización oficial y la paralela.

“Haciendo más de esto no va a llegar al 10 de diciembre. Está tratando de patear para adelante, pero ya no toma decisiones semana a semana, sino día a día. Con controles de cambio, poniendo arena en la rueda”, señaló y detalló: “Debería achicar el agujero fiscal y dejar de darle a la maquinita”.

Así continuó: “No va a llegar con el oficial. El oficial está a $350 para operaciones cada vez más marginales, pero en realidad ya vale $465. Hay 22 tipos de cambio”, sin embargo aclaró. “El gobierno sí tiene que llegar -a diciembre-. No alentemos fantasmas constitucionales”.

En ese sentido, insistió: “El Gobierno cuando perdió las PASO devaluó. No es que se lo impuso el Fondo. Ya lo habían acordado. Nos engañó porque dijo que no iba a devaluar y devaluó el 14 de agosto. Después plan platita y jubileo impositivo. Congeló las tarifas, prepagas, combustible, todo lo que podía controlar. Es un coctel explosivo para después. Es un plan de congelamiento”.

Hernán Lacunza en el IAEF: 40 Congreso Anual Confianza. Mauro Alfieri

Lacunza, quien es uno de los principales economistas de la coalición de Juntos por el Cambio, se encargó de enfatizar que la situación económica de las últimas semanas no se debe solo a las medidas adoptadas por Sergio Massa sino que surgen de lo hecho durante los últimos cuatro años del gobierno del Frente de Todos y Unión por la Patria.

“Esta situación economía que aparece en las portadas de los diarios no se generó en las últimas semanas. Se generó en los últimos años cuatro años diciendo que la emisión no genera inflación. Ese coctel fue generándose parsimoniosamente. Acelerado en el último año porque se aumentó el déficit y la emisión, y no se corrigió nada”, diagnosticó.

A su vez, ratificó que el aumento del gasto y el “jubileo impositivo” después de las primarias se iba a traducir en un aumento del dólar. “Lo esperable de aumentar el agujero fiscal es que el dólar suba. No se podría explicar que no se moviera”, señaló y se refirió a los dichos de Javier Milei: “Sobre esa realidad, los números que dice Milei son ciertos. La inflación, depende que indicador se toma, está entre 300% y 700%″.

En las últimas horas, el candidato de La Libertad Avanza hizo una serie de sugerencias en torno a los ahorros de los ciudadanos que fueron respondidas por el Gobierno con acusaciones que giraban en torno a que fogoneó el aumento del dólar blue. El líder libertario aseguró luego en una conferencia de prensa que sus comentarios no tienen nada que ver con el movimiento del mercado y apuntó contra la gestión de Alberto Fernández.

Imprudencia de Milei y La Libertad Avanza

Lacunza consideró que las declaraciones de Milei fueron “imprudentes” y observó que no es lo mismo ser un asesor económico que un dirigente político con chances de ser electo presidente, y que por ese motivo, se deben cuidar las palabras y declaraciones.

“ Las declaraciones de Milei, [Ramiro] Marra, y La Libertad Avanza son de una imprudencia que nunca vi . Se confunde la inexperiencia política de ser un consultor económico donde podés asesorar a tus clientes o incluso a los televidentes de cómo preservar tus ahorros, pero otra cosa es ser un dirigente político con responsabilidades públicas”.

Javier Milei, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, ratificó sus declaraciones contra el peso y los plazos fijos por las que lo denunció el presidente Alberto Fernández. Dio una conferencia de prensa con sus candidatos en las oficinas de Bull Market. Hernan Zenteno - LA NACION

En ese sentido, criticó que teniendo “información privilegiada” por ser un político sus dichos tienen otro nivel de “ascendencia sobre la población”. “Ir a decirle si tiene que hacer o no un plazo fijo no es responsable. Tu voz, siendo candidato a presidente y con chances, ya no es solo tuya, es un activo público”, sentenció.

“Tu voz ya no es un activo personal. Ya no sos más dueño de tus palabras, porque tienen consecuencia sobre 46 millones de personas. Ya no es nada más sobre tus clientes, es otro tipo de relación. Cuando tenés chances de ser presidente ya no opinás como un asesor económico”, concluyó.

