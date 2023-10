escuchar

La guerra por el nuevo orden que emergerá en la Argentina desde diciembre comenzó. Se batalla en la cúpula, entre candidatos y a la luz el día, pero también hay escaramuzas subterráneas en negocios que involucran millones. Las víctimas colaterales –los rehenes– viven en pesos que se derriten y sufren la escalada del dólar y los precios.

Alberto Fernández ofrecerá uno de los últimos servicios a la causa del cuarto kirchnerismo. Fuentes al tanto de las negociaciones contaron que el 18 de octubre anunciará, tras una cumbre con Xi Jinping en China, la activación del segundo tramo del swap de monedas con ese país.

Hasta el momento, el Banco Popular de China –que cambió de inquilino por jubilación del anterior presidente– le había dicho a la Argentina que gastara lo remanente del primer tramo de US$5000 millones antes de activar el segundo tramo. En el Ministerio de Economía afirman que quedan US$700 millones. El Gobierno había utilizado parte de ese segundo tramo para pagar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego devolvió ese dinero cuando llegó el desembolso por la quinta y sexta revisión del acuerdo.

De hecho, en el reporte del staff se dejaba en claro que “la activación de un segundo tramo por un importe equivalente al del primer tramo sigue siendo objeto de debate”. Fue una manera del Fondo de recordarle a Sergio Massa que el visto bueno chino no era todavía una realidad.

“Se lo va a dar Xi a Alberto el miércoles”, contaron cerca del ministro. “El 18 (de octubre) a nuestra mañana estará activo en la cuenta del Banco Central en Hong Kong”, aclararon. Luego sugirieron: “Tiene una cláusula Milei. Si la Argentina rompe relaciones políticas o comerciales con China, tiene que devolver (los yuanes) automáticamente”. Quizás sea menos costoso para el país pedirles más fondos a los tres ciudadanos chinos detenidos en Belgrano con US$700.000 pegados al cuerpo en un operativo de AFIP, Aduana y Policía.

Reunión con Gobernador del Banco Popular de China. SR. Yi Gang. El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo hoy en Beijing una serie de reuniones con funcionarios de la económica del Gobierno chino. Ministerio de Economía - Minitserio

Con el desdoblamiento cambiario, Massa se esperanza con sumar US$7000 millones de acá a noviembre en el mercado único de cambios y US$2100 vía CCL. Todo dependerá de que entre a la segunda vuelta, un escenario que complica la corrida, la inflación y la incertidumbre. También de lo que ocurra el 23 de octubre con el dólar oficial congelado en $350, mientras los demás precios de la economía se mueven a una nominalidad exacerbada por el desmanejo.

El mercado descuenta la vuelta del crawling peg o una nueva devaluación luego del fuerte salto de las cotizaciones libres durante los últimos días que dejó la brecha cambiaria en un inviable 200%. Si no consigue acumular divisas, ¿llegará un arrears, un atraso, con el FMI a fines de este mes? Según Romano Group, las reservas netas están en -US$6400 millones. Los pagos al Fondo de octubre y noviembre llevarían esa cifra a -US$10.000 millones.

El “terrorista”

Luego de que Javier Milei calificara como “excremento” al peso y sugiriera no renovar plazos fijos, el Presidente denunció al libertario. Usó el artículo 11 del Código Penal y el delito de intimidación pública. Nuevamente, su propia tropa lo tildará de tibio. El kirchnerismo más duro pidió usar la ley 26.734, o sea, la antiterrorista.

“Quede claro que las acciones golpistas que en estos días llevan adelante con sus declaraciones y acciones los señores Javier Milei, Ramiro Marra, y todos los operadores del mercado ilegal de divisas materializando una corrida cambiaria constituyen delitos contra el Orden Económico Financiero vigente”, escribió el ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner, Roberto Feletti. Lo acompañaron, entre otros compañeros, Felisa Miceli. Sí, la de la bolsa en el baño. Es curioso: para el kirchnerismo es más acertado llamar “terrorista” a Milei que a los militantes de Hamas.

“Opinar no genera inflación. Emitir tres billones de pesos mensuales sí”, escribió en la red social X el economista Ramiro Castiñeira enojado con la nueva estrategia kirchnerista para deslindarse de responsabilidades. El jueves, el oficialismo sufrirá un nuevo embate y deberá buscar nuevos “especuladores”. Llegará el dato de inflación de septiembre. Esa tarde, los trabajadores del Indec – los mismos que hacen relevamientos de precios y el cálculo de la inflación– realizarán un paro por un aumento salarial de emergencia.

En los bancos no dramatizaron el efecto Milei. “El movimiento es el típico del período electoral exacerbado por Javier Milei. Vemos algunos rescates (de plazos fijos), pero se quedan a la vista o con el vencimiento del plazo fijo se pasan a un fondo común de inversión”, contaron. “Hay una liquidez de 60% en pesos y 90%% en dólares”, dijeron en un banco líder donde contaron que hubo más retiros de dólares, pero los esperados por el timing electoral.

“La pérdida de depósitos es inevitable. Su tasa de retorno es negativa y no hay manera de hacerla positiva sin imprimir más dinero, ya que lo único que se puede hacer con ellos es invertirlos en Leliqs. Si se bloquean los dólares financieros, se irán a otra cosa real como ladrillos, blue, acciones, autos, etc”, escribió Carlos Rodríguez, asesor de Milei atando la situación en los bancos, las declaraciones de Milei y las nuevas restricciones de la CNV para que las empresas operen el CCL. “No sabemos qué hacer con los pesos”, fue un leit motiv entre empresarios en el Coloquio de IDEA la semana pasada.

Un ex ministro estimó que los desequilibrios fueron creciendo con Massa, sobre todo con un tipo de cambio fijo y la elevada nominalidad que ya hizo perder la competitividad ganada con la devaluación. Esto implica que todos esperan otra corrección. Léase una nueva devaluación. Para el economista, las declaraciones del libertario generaron ansiedad en bancos atosigados de deuda del BCRA como contraparte de los depósitos y entre los tenedores de bonos argentinos, cuando el Central es el único demandante. “Hay un problema de confianza y no hay fortaleza política”, dijo. “Generar un overshoting (un salto brusco del dólar) es tóxico si querés liderar un país, pero además puede ser un tiro en el pie”, agregó.

Conferencia de prensa de Javier Milei junto a Ramiro Marra y Agustín Romo Hernán Zenteno - LA NACION

Milei le contestó a Alberto Fernández con su típico canto de guerra. “La casta tiene miedo”, escribió. Es un canto que llega herido, incluso para aquellos entre sus filas. “Me incomoda, sí, por supuesto”, admitió Victoria Villaruel tras una pregunta de Luis Novaresio sobre la alianza del libertario con Luis Barrionuevo. “Este modelo inexorablemente conduce a una hiperinflación”, dijo luego Milei en conferencia de prensa.

Las guerras subterráneas

Mientras las altas esferas chocan en un país en crisis, las escaramuzas subterráneas se multiplican. La más sonora es la que se da entre Mercado Libre y los bancos a sólo unos días de la interoperabilidad de los QR que, después de postergada, comenzaría a regir desde el lunes.

El martes pasado, los ex presidentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) Gabriel Bouzat, Esteban Greco y Diego Petrecolla denunciaron a los bancos Galicia, Santander, BBVA, ICBC, Macro, Patagonia, Supervielle, Itaú y HSBC, y a la billetera virtual MODO por “realizar una concentración prohibida, cartelizarse y excluir competidores, prácticas anticompetitivas que afectan a las fintech y a millones de consumidores”. Según contaron en MODO, sólo recibieron el whatsapp con el que se comunicó la denuncia. “¿Por qué no denunciaron al Nación o al Ciudad?”, preguntaron desde los bancos. “En Mercado Libre no se quieren pelear con los gobiernos”, sugirieron sobre los lobbys políticos. Recordaron a Prisma. Los denunciantes contestaron que “cuando se acepte la denuncia se investigará a todos”.

En Mercado Libre tuvieron que salir a desmentir en estas horas que el Gobierno la hubiera exceptuado del anticipo compulsivo de Ganancias dictado días atrás para pagar el IFE a trabajadores informales. En la firma rechazaron esa versión y dijeron que están incluidos. No fue lo único: “Amantes de la competencia y democratización de las finanzas y comercio electrónico”, dijeron en una entidad mostrando una foto con las condiciones que MELI impone a sus vendedores, entre las que están usar “únicamente” Mercado Pago o los servicios de envíos provistos por la empresa. Hay incluso algunas miradas sobre sus papeles en la SEC.

Si la política juega para Mercado Libre, creen en los bancos, el Central lo hace actualmente para las entidades financieras. Enumeran que el BCRA dispuso en septiembre que la remuneración percibida por los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) por los saldos de cuentas debe ser trasladada totalmente a sus clientes, mientras que a los bancos no les piden remunerar cuentas; que el Ministerio de Trabajo, “a pedido del BCRA”, había prohibido que los sueldos se paguen en cuentas de fintech (marzo 2020); que la Anses inhabilitó el pago de sus prestaciones en cuentas virtuales (diciembre de 2022); que, en mayo de 2023, se prohibió a las fintech ofrecer cripto; que no resolvieron denuncias de las fintech a los bancos por limitar las transferencias de CBU a CVU; y cuestionan (septiembre de 2023) la decisión de pagar el débito inmediato para fondear cuentas, porque dicen, “favorece a los bancos, que no pagan rendimientos”. El lunes arrancará la interoperabilidad. En Mercado Libre la criticaron: son, dicen, los que plantaron la bandera.

¿Qué hará el próximo titular del Banco Central si Javier Milei, el primero en la PASO, es presidente? “Está mal planteada la dicotomía”, contaron quienes miran la entidad de cara al futuro en La Libertad Avanza. “Estamos a favor del desarrollo financiero. La clave es la complementariedad entre fintech y bancos”, indicaron y prometieron paz cerca del supuesto “terrorista”. ¿Será duradera? Dependerá, eso sí, de cuánto dure el BCRA.

Temas Comunidad de Negocios