Jane Fraser, actual directora y CEO de banca minorista del Citigroup, reemplazará a Michael Corbat a comienzos de 2021

NUEVA YORK.- Jane Fraser es el nombre de una mujer que pasará a la historia de los negocios.

Citigroup, el tercer banco más grande de Estados Unidos , anunció que la economista de 53 años se convertirá en CEO de la compañía a partir de febrero . Se trata de la primera mujer en liderar una institución financiera de esta talla en el país norteamericano.

Fraser, quien hasta ahora se desempeña como presidenta y CEO de la banca minorista del Citigroup a nivel global, reemplazará a Michael Corbat. El actual titular de la compañía se retira luego de 37 años de trabajo en el gigante bancario.

"He trabajado con Jane a lo largo de los años y me enorgullece que sea quien me reemplace", dijo Corbat en un comunicado. "Con su liderazgo, experiencia y valores, sé que tendremos una CEO sobresaliente".

Fraser, por su parte, expresó: "Estoy honrada por la decisión del directorio y agradecida a Mike por su liderazgo y apoyo". Y añadió: Haré todo lo posible para que todos nuestros accionistas se sientan orgullosos de nuestra firma mientras continuamos construyendo un banco mejor y mejorando nuestros rendimientos".

Corbat tuvo en sus manos las riendas del Citi durante la crisis financiera de 2008. El desafío no será menor para Fraser: se carga al hombro la institución en una de las peores crisis económicas de la historia de Estados Unidos.

"Creemos que Jane es la persona indicada para construir sobre el historial de Mike y llevar a Citi al siguiente nivel", dijo John C.Dugan, presidente de Citi, en un comunicado. "Tiene una amplia experiencia en nuestras líneas de negocio y regiones y tenemos mucha confianza en ella", añadió.

Veterana en la compañía, Fraser llega al puesto de CEO del Citigroup después de 16 años en la institución financiera y una extensa carrera profesional. Sus responsabilidades globales incluyen todos los negocios de consumo en 19 países, incluida la banca minorista y la gestión patrimonial, tarjetas de crédito, hipotecas y las operaciones y tecnología asociadas. Es miembro del Equipo de Administración Ejecutiva de Citi y también se desempeña como copresidenta del Grupo de Afinidad de Mujeres de Citi.

Su trayectoria

Nacida en St. Andrews, Escocia, Fraser, que en entrevistas se ha descrito como una madre trabajadora-, se graduó como economista en la Universidad de Cambridge. En la década del '80 se desempeñó como analista en la firma Goldman Sachs, en Londres, y a principios de los '90 en Asesores Bursátiles como asociada en Madrid, España.

Fraser llegó a Estados Unidos para realizar un máster en Negocios (MBA, por sus siglas en inglés) en Harvard. Con el título norteamericano bajo el brazo, Fraser se unió a la consultora McKinsey & Company, donde trabajó hasta sumarse a Citigroup.

¿El más grande de todos sus desafíos? La maternidad. "Ser madre de niños pequeños y tener una carrera es lo más difícil que he tenido que hacer", dijo años atrás en una entrevista con McKinsey después de dejar la consultora.

La exitosa economista -madre de dos hijos que hoy tienen 20 y 22 años- habló de lo agotador que pueden resultar las tareas de crianza, muy a pesar de contar con el apoyo de su marido, el banquero Alberto Piedra, quien renunció a su trabajo una década atrás para que ella pudiera priorizar su desarrollo profesional.

Según contó Fraser en una entrevista a CNN en 2014, después de una charla de la pareja, Piedra dejó su puesto en un banco europeo para contener a la familia. "Si me hubiera tocado a mí, también lo hubiera hecho porque soy mamá, y eso es una alegría".

¿Se puede tenerlo todo? "Se puede, pero no al mismo tiempo", aseguró Fraser. "Pienso en mi vida en diferentes partes. Cuando los niños eran pequeños, necesitaba estar más cerca, pero ahora es diferente", subrayó.

Fraser se suma a un reducido grupo de mujeres en posiciones de liderazgo dentro de grandes compañías. Según información relevada por el grupo Catalyst, sólo 31 de las 500 empresas que componen el índice S&P tienen a mujeres como CEO. En los diez bancos más grandes del país, la economista es la única mujer en Wall Street en ocupar ese puesto.