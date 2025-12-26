El duro mensaje de Jimmy Kimmel contra Donald Trump en la televisión británica: “Se cree nuestro rey”

Jimmy Kimmel dio por terminada la tregua y lanzó un ataque mordaz, irónico e ingenioso contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que acusó de ser un “tirano” y de “creerse rey”. El animador no realizó estas declaraciones en su propio programa, Jimmy Kimmel Live!, de la cadena ABC, sino como parte de un clásico especial navideño de la televisión británica.

El Mensaje Alternativo de Navidad, que este año estuvo a cargo de Kimmel, es transmitido por Channel 4 desde 1993 y nació como contraparte del discurso televisado anual del monarca británico. En general, la figura invitada suele hacer una reflexión personal y provocadora, pertinente a los eventos sobresalientes del año que está por terminar.

En ese contexto, el presentador aseguró que “la tiranía está en auge” en los Estados Unidos gracias a Trump y reflexionó sobre la frustrada cancelación de su programa de entrevistas, luego de que el gobierno estadounidense se escandalizara por una serie de comentarios que realizó luego del asesinato del militante de extrema derecha Charlie Kirk. “Intentó callarme porque no lo adoro de la forma en que a él le gusta ser adorado”, disparó.

Además, comparó su regreso a la pantalla después de la suspensión con un “milagro navideño” y aseguró que ABC debió dar vuelta atrás en su decisión gracias a “la gente” que “se puso de pie para apoyar la libre expresión”.

Here's the video of Jimmy Kimmel's Alternative Christmas Message on the UK's Channel 4 pic.twitter.com/gYQqT8ZZNy — LateNighter (@latenightercom) December 25, 2025

“Nuestro programa regresó con más fuerza que nunca. Ganamos, el presidente perdió y ahora estoy de vuelta en pantalla todas las noches, dándole al político más poderoso del mundo una merecida y merecida reprimenda”, aseguró, utilizando un término que es más utilizado en el Reino Unido que en los Estados Unidos. “Esa es una palabra, ¿verdad? ¿La usé correctamente?”, ironizó.

Kimmel concluyó su mensaje, transmitido poco después del más tradicional discurso del día de Navidad del Rey, pidiendo disculpas al Reino Unido por las políticas actuales de los Estados Unidos, afirmando que sus compatriotas “no son todos como Trump” e instando a los británicos a resistir.

“Nadie sabe mejor que ustedes, que siempre llegamos un poco tarde, pero ¿lo lograremos al final? Quizás. Denos unos tres años. Por favor", pidió.

El discurso completo de Jimmy Kimmel

“Hola, soy Jimmy Kimmel. No sé si me conocés, pero me pidieron que presentara el Mensaje Alternativo de Navidad de este año (que, según he oído, es muy importante), así que espero que sí. Si no, presento lo que llaman un programa de entrevistas (nosotros lo llamamos así) en lo que llaman las colonias, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea de qué está pasando por allí.

Sé lo que está pasando aquí, y puedo asegurarles que, desde la perspectiva del fascismo, este ha sido un año realmente bueno. La tiranía está en auge aquí.

Quizás hayan leído en sus coloridos periódicos que el presidente de mi país querría callarme porque no lo adoro como a él le gusta que lo adoren. El gobierno estadounidense me amenazó a mí y a la empresa para la que trabajo, y de repente, nos dejaron de emitir. Pero entonces, ¿saben qué pasó? Ocurrió un milagro navideño. Bueno, era septiembre, fue un milagro de septiembre. Pero la festividad parece llegar cada vez antes, ¿verdad?

Millones y millones de personas se pusieron de pie y dijeron: “No, esto es inaceptable”. Personas que nunca vieron mi programa, personas que dijeron públicamente que lo odiaban, alzaron la voz, marcharon, todo esto para apoyar el derecho a la libre expresión, y gracias a que tanta gente alzó la voz, volvimos. Nuestro programa volvió más fuerte que nunca. Ganamos, el presidente perdió, y ahora vuelvo al aire cada noche dándole al político más poderoso del mundo una merecida reprimenda. Es una palabra, ¿verdad? ¿La usé bien?

Y la razón por la que les cuento esta historia es porque quizá estén pensando: ‘Que un gobierno silencie a sus críticos es algo que ocurre en lugares como Rusia, Corea del Norte o Los Ángeles, no en el Reino Unido’. Bueno, eso es lo que pensábamos, y ahora tenemos al Rey Donny VIII pidiendo ejecuciones. Sucede rápido.

Saben, es curioso que los estadounidenses estemos muy orgullosos de no tener rey. A principios de este año, decenas de millones de nosotros marchamos en protestas llamadas “Sin reyes”. Y que conste que no tenemos nada en contra de su rey. No sé si lo saben, pero su hijo vive aquí. Simplemente, bueno, algunos de nosotros, tenemos un problema con el tipo que se cree nuestro rey.

Aquí en los Estados Unidos, ahora mismo, estamos derribando, tanto figurativa como literalmente, las estructuras de nuestra democracia. Desde la libertad de prensa hasta la ciencia, la medicina, la independencia judicial y la propia Casa Blanca, somos un desastre. Y sabemos que esto también les afecta, y solo quería disculparme. Y queremos que sepan, o al menos quiero que sepan, que no todos somos como él. No todos somos así.

Miren, sé (por el musical Hamilton) que nuestros países no empezaron con buen pie, pero también sé (por ver Love Actually) que tenemos una relación especial. Así que, si me permiten hablar en nombre de mi país, nuestro mensaje para ustedes, nuestros amigos del otro lado del charco, esta Navidad es: no se rindan con nosotros. Estamos pasando por un momento inestable, pero lo superaremos. Puede que no lo parezca, pero los queremos. Incluso nos encantan las cosas que no les gustan de ustedes, como Simon Cowell, por ejemplo. No somos brillantes. Somos estadounidenses. Nadie sabe mejor que ustedes que siempre llegamos un poco tarde, pero ¿lo superaremos al final? Quizás. Denos unos tres años. Por favor. Gracias por su paciencia y gracias por Spider-Man. Feliz Navidad y felices fiestas.