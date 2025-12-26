Estados Unidos lanzó un ataque “poderoso y letal” contra militantes del Estado Islámico en Nigeria

Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra militantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. La operación fue llevada a cabo a pedido del gobierno del país africano. Según informó el Comando África del ejército estadounidense, el ataque mató a varios militantes del grupo terrorista.

Trump se refirió al bombardeo en un mensaje publicado en la red Truth Social, donde afirmó: “Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que estuvo atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”. El mandatario emitió esa declaración el día de Navidad mientras se encontraba en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

La operación se enmarca, según informó Reuters, en una cooperación bilateral en materia de seguridad entre Washington y Abuya, que incluye intercambio de inteligencia y coordinación estratégica para enfrentar a organizaciones armadas que operan en distintas regiones de Nigeria.

The President was clear last month: the killing of innocent Christians in Nigeria (and elsewhere) must end.



The @DeptofWar is always ready, so ISIS found out tonight — on Christmas. More to come…



Grateful for Nigerian government support & cooperation.



Merry Christmas! https://t.co/k5Q3Qd4ClE — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 25, 2025

El bombardeo ocurrió después de que Trump comenzara, a fines de octubre, a advertir públicamente que el cristianismo enfrentaba una “amenaza existencial” en Nigeria y a deslizar la posibilidad de una acción militar estadounidense ante lo que considera una respuesta insuficiente frente a la violencia contra comunidades cristianas. Reuters también informó que Estados Unidos había estado realizando vuelos de recopilación de inteligencia sobre amplias zonas del país africano desde finales de noviembre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria sostuvo que los ataques formaron parte de la cooperación en seguridad con Estados Unidos. En una publicación en X, el organismo indicó que el intercambio de inteligencia y la coordinación estratégica “dieron lugar a ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante ataques aéreos en el noroeste”.

Por su parte, un video difundido por el Pentágono mostró un proyectil siendo lanzado desde un buque de guerra. En ese contexto, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, agradeció al gobierno nigeriano por su apoyo y cooperación y agregó en un mensaje: “Más por venir…”.

On this Holy day, I wish all Christians in Nigeria and around the world a Merry Christmas.



I thank God for the opportunity to serve as the leader of our great country, and I pray for peace in our land, especially between individuals of differing religious beliefs.



I stand… pic.twitter.com/ATXcPJx2nW — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) December 24, 2025

Las autoridades de Nigeria señalaron en reiteradas ocasiones que los grupos armados atacan tanto a musulmanes como a cristianos y que las afirmaciones de Estados Unidos sobre una persecución específica contra cristianos no reflejan la complejidad de la situación de seguridad ni los esfuerzos oficiales para proteger la libertad religiosa. Aun así, el gobierno nigeriano acordó profundizar la colaboración con Washington para reforzar sus capacidades frente a los grupos militantes.

Por otra parte, este jueves la policía nigeriana informó que un presunto atacante suicida mató al menos a cinco personas e hirió a 35. Este hecho sucedió en el noreste del país africano, otra zona atravesada por la violencia extremista.

En un mensaje navideño difundido previamente en X, el presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, llamó a la paz “especialmente entre personas de diferentes creencias religiosas” y aseguró: “Me comprometo a hacer todo lo posible para consagrar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a los cristianos, musulmanes y a todos los nigerianos de la violencia”.

