Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla , la compañía de Elon Musk
La medida fue comunicada por el presidente y CEO de la compañía petrolera argentina; establecieron un contrato para compras durante un tiempo determinado
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El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que la empresa petrolera argentina firmó un acuerdo con Tesla, la empresa dedicada a la fabricación y venta de automóviles 100% eléctricos, para analizar y evaluar oportunidades de colaboración e inversión en sus distintos productos y mercados.
“Hoy dimos un nuevo paso hacia el futuro. Firmamos un primer acuerdo marco con Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías", escribió este martes en su cuenta de X.
El contrato al que hizo referencia establece los términos y condiciones —es decir, precios, calidad y plazos— bajo los cuales se realizarán compras futuras durante un tiempo determinado.
Marín visito la sede central de la compañía propiedad del magnate Elon Musk y compartió en sus redes imágenes del recorrido. “Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca", remarcó.
“Durante la visita, firmamos una carta de intención para explorar oportunidades de colaboración en infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica, áreas que tendrán un papel central en la evolución de la energía y la movilidad en los próximos años", añadió.
Tesla no sólo se encarga del diseño, fabricación y venta de vehículos eléctricos, sino también de baterías domésticas e instalaciones solares, entre otros artículos. Su objetivo principal, según detallan, es “acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible mediante soluciones de transporte y almacenamiento de energía limpia”.
En la Argentina, la actividad de la marca —que no se vende de forma oficial dentro del país— estuvo principalmente marcada por la importación privada de vehículos.
Interés internacional
En esta misma línea, Marín afirmó recientemente que la Argentina se reposicionó como un “refugio estratégico” en medio de la inestabilidad geopolítica que da el contexto del conflicto en Medio Oriente y eso benefició a la compañía en las negociaciones en torno al megaproyecto de gas natural licuado (GNL).
“El GNL va muy bien. Creo que el conflicto en Medio Oriente ayudó, porque la Argentina está siendo mirada más que nada por seguridad energética“, expresó.
Marín adelantó que en los últimos días también se despertaron las consultas en el mercado asiático, que hasta hace poco “no estaban en el juego”.
“Hoy quieren comprar; quieren entrar. La Argentina, y nuestro proyecto, son muy sólidos, muy sólidos. Es resiliente a los precios bajos del petróleo y a los precios bajos del gas, por eso yo soy muy optimista. Este es el project finance más grande de la historia de América Latina, dicho por el JP Morgan, no por mí“, afirmó.
Mientras tanto, desde la compañía ya se preparan para el Investment Day en Nueva York el año que viene, en donde harán una actualización del proyecto en el largo plazo. “Es altamente probable que todos se lleven una sorpresa”, adelantó.
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