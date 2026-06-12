“Hoy quieren comprar”: YPF aseguró que creció el interés por el GNL argentino y adelantó un gran cambio en la acción

El estallido de la guerra en Medio Oriente sacudió de forma inesperada el tablero energético global. Con el estrecho de Ormuz cerrado y el precio del barril de petróleo por encima de los US$100, para Horacio Marín, presidente de YPF, la Argentina se reposicionó como un refugio estratégico en medio de la inestabilidad geopolítica y benefició a la compañía en las negociaciones en torno al megaproyecto de gas natural licuado (GNL) .

“El GNL va muy bien. Creo que el conflicto en Medio Oriente ayudó, porque la Argentina está siendo mirada más que nada por seguridad energética", afirmó el empresario durante un almuerzo por el Día del Periodista, en la torre que la compañía tiene en Puerto Madero.

Aunque ya estaba sobre la mesa el interés de compradores europeos, Marín adelantó que en los últimos días también se despertaron las consultas en el mercado asiático, que hasta hace poco “no estaban en el juego”.

“Hoy quieren comprar; quieren entrar. La Argentina, y nuestro proyecto, son muy sólidos, muy sólidos. Es resiliente a los precios bajos del petróleo y a los precios bajos del gas, por eso yo soy muy optimista. Este es el project finance más grande de la historia de Latinoamérica, dicho por el JP Morgan, no por mí“, afirmó.

A pesar de que esta semana el riesgo país tocó el valor más bajo desde 2018, para Marín en esta clase de proyectos de tan largo plazo no importa a cuánto está el indicador, tampoco el tipo de cambio o la inflación. En cambio, remarcó la importancia de evaluar los proyectos en base a la rentabilidad que darán durante las próximas décadas. Mientras tanto, desde la compañía ya se están preparando para el Investment Day en Nueva York el año que viene, donde harán una actualización del proyecto en el largo plazo. “Es altamente probable que todos se lleven una sorpresa”, adelantó.

Marín resaltó el interés que hay por la Argentina en términos de "seguridad energética" YPF

La coyuntura también se coló cuando le preguntaron al empresario sobre cómo afectan las noticias alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “YPF no está afectada por ningún tipo de corrupción; eso lo tendrá que ver la Justicia. YPF es una compañía privada, con un 51% del Estado, y los directores los define el Gobierno nacional. Pero hasta ahí llegamos nosotros. Yo no estoy en política”, respondió tajante.

Split accionario

Entre las novedades que se comunicaron durante el encuentro, la compañía contó que el 1° de agosto se hará el split accionario, una operación financiera que consiste en disminuir el valor nominal de cada acción y aumentar la cantidad de papeles que circulan. El ratio pasará a ser de 1:10 con respecto a la acción que cotiza en Nueva York (la cual no se tocará), por lo que el precio “se desplomará” en pantallas de los actuales $83.650 a $8365.

El 1° de agosto se hará el split accionario de YPF

Aquellos inversores que ya tengan la acción de YPF en su cartera, aunque momentáneamente podrán ver una fuerte baja de su portafolio, con el correr de las horas recibirán más acciones de YPF en su cuenta para compensar el cambio de precio. Es decir, si tenían una acción, pasarán a tener diez. A su vez, se podrá comprar el activo de la compañía a través de la aplicación de la petrolera, para que tenga acceso “hasta el ciudadano de a pie”, según contó.

“¿Esto va a mover la acción? No. Queremos con esto que bajen las estafas que están haciendo a mi nombre, con mi cara; no hay otro leitmotiv que ese. Además, veíamos que era la única acción de la Argentina que valía tanto comparada con otras energéticas, como Vista o Pampa. Todas están alrededor de $10.000, así que nos aggiornamos a eso", explicó.