Horacio Marín, sobre el precio de la nafta: “No vamos a aumentar porque la competencia aumente”

NUEVA YORK.-Horacio Marín llega a la entrevista con el precio del barril de petróleo en la cabeza. “Antes de que empezaras a grabar, había bajado a 91 [dólares el barril]”, dice a LA NACION. La crisis en Medio Oriente genera incertidumbre en el mercado energético y el CEO de la empresa argentina sigue los acontecimientos con atención. “Los analistas con los que he hablado ven el precio alto en hasta dos semanas, lo que significa que no va a volver a subir a 120 dólares”, explica.

Y enseguida aclara que YPF no da subsidios ni subvenciones, sino que pone el precio justo. “Pero otras empresas aumentaron la nafta”. “No sé lo que hacen los demás. No vamos a aumentar porque la competencia aumente. Nosotros tenemos un acuerdo de honestidad con la gente. Y la honestidad es poner el precio justo”, graficó.

Marin también relativizó la inestabilidad. “No vamos a ir a ganancias de un día en detrimento del largo plazo. Nosotros no subimos el precio ni bien aumentó el barril. Aplicamos una fórmula matemática que tiene en cuenta los picos y los valles. Y que da el mismo resultado en el largo plazo. Los consumidores argentinos no estamos acostumbrados a que las cosas suban y bajen todo el tiempo. En Estados Unidos por ahí sí, la nafta aumenta y baja. Pero en Argentina no. Son años”, precisó.

El CEO de YPF estuvo reunido con el líder de la empresa Dow y también con bancos. Las entidades financieras están interesadas en apoyar el proyecto LNG, para la exportación de gas licuado que, evalúan, será el más grande de Latinoamérica.

Pero Marín también se enfoca en la ampliación de Vaca Muerta para incrementar la capacidad exportadora. “Creo que a fin de año, como país, vamos a llegar al millón de barriles de petróleo de exportación, por primera vez en la historia”, agregó. En ese sentido, la finalización del oleoducto que conecta Neuquén con Río Negro permitirá, según proyecta, ingresos de divisas en cantidad. “Son 20 mil millones de dólares al año”, ejemplificó.

Además de que con Vaca Muerta en su esplendor, la Argentina pasa a ser un jugador que se beneficiaría de un tiempo de incertidumbre, como el actual.

Sobre el precio de la nafta y el impacto que puede tener el conflicto en Medio Oriente añade que una suba repentina del precio del combustible en el mercado local podría afectar a YPF también. “Nosotros cuando compramos, compramos precio también. Porque los contratos se hacen a un promedio de 15 o 30 días”, explicó.

Marín sostuvo por otro lado que hay un interés importante de los bancos por entrar en el proyecto de gas licuado. “Es el proyecto. Requiere de 30 mil millones de dólares y puede generar 40 mil puestos de trabajo. Eso genera crecimiento”, manifestó.

Se fue del primer día del Argentina Week entusiasmado con la visión que tienen los empresarios con los que charló. “Ven una transformación de la Argentina. Analizan inversiones futuras. Consideran muy bueno poder pagar las deudas en el exterior”, concluyó.