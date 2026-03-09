JP Morgan advirtió que la disparada del petróleo puede poner a prueba a YPF y al plan de Milei

Los precios del petróleo se dispararon este lunes a su nivel más alto en más de tres años y medio por la escalada del conflicto en Medio Oriente y sacudieron los mercados financieros globales, incluidos los activos argentinos. El salto del crudo volvió a poner bajo la lupa el valor de los combustibles en el país y el impacto que un shock externo de esta magnitud podría tener sobre el programa económico del Gobierno de Javier Milei.

En un informe difundido este lunes, JP Morgan Chase analizó el impacto potencial de este escenario en América Latina y señaló que la Argentina aparece como uno de los beneficiarios relativos dentro de la región gracias al crecimiento de su producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta.

“El shock de precios del petróleo mejora los términos de intercambio de países exportadores de energía como la Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador”, señaló el banco. En el caso argentino, agregó, las exportaciones de crudo desde la cuenca neuquina “no se ven afectadas físicamente por la situación en Ormuz”, mientras que el petróleo del Atlántico podría incluso ganar una prima en el mercado internacional si compradores de Asia buscan alternativas al suministro del Golfo.

Las empresas ya subieron 7% los combustibles en marzo captura Google Maps

El contexto internacional encuentra además a la Argentina en una posición diferente a la de años anteriores. En los últimos dos años el país pasó de ser un importador neto de energía a registrar superávits comerciales impulsados por el crecimiento de la producción en Vaca Muerta y por el aumento de las exportaciones de petróleo. Sin embargo, el informe advirtió que el efecto positivo podría convivir con un desafío relevante para la política económica local si los precios internacionales se mantienen elevados durante varios meses.

Según el banco, el problema aparecería en el mercado doméstico de combustibles, donde la brecha entre los precios internacionales del petróleo y los valores locales podría ampliarse a niveles difíciles de sostener. En ese contexto, YPF —que concentra la mayor parte del mercado de naftas y gasoil— enfrentaría una creciente presión sobre sus márgenes si se intentara mantener los precios estables. En la práctica, la petrolera suele actuar como referencia para el resto del mercado local de combustibles, por lo que cuando los precios internacionales suben más rápido que los surtidores, la diferencia termina recortando sus márgenes.

“Si el Brent se mantiene en torno a US$95-100 por barril durante varios meses, la brecha entre los costos internacionales de los productos refinados y los precios domésticos podría ampliarse hasta un punto en el que YPF ya no pueda absorber la compresión de márgenes sin un deterioro significativo de su balance”, señaló JP Morgan.

Ese escenario, agregaron los analistas, podría colocar al Gobierno frente a un dilema incómodo: permitir un ajuste relevante en los precios de los combustibles —con impacto directo en la inflación— o absorber el costo cuasifiscal de mantenerlos artificialmente bajos.

En medio de la volatilidad del mercado petrolero, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, buscó llevar calma sobre la evolución de los precios en los surtidores. “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles. Somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, señaló en un mensaje publicado en redes.

El ejecutivo explicó además que la empresa aplica una estrategia de “micropricing” para seguir la evolución de los precios internacionales y ajustar gradualmente los valores locales. “Trabajamos con una estrategia de micropricing para analizar los precios día a día y semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas, dando mayor previsibilidad a los consumidores”, agregó.

“Ninguna de las dos opciones es cómoda dentro de la narrativa de desinflación”, señaló el banco. Un aumento de las naftas presionaría sobre los índices de precios justo cuando el programa económico busca consolidar la desaceleración inflacionaria, mientras que absorber el costo chocaría con el compromiso oficial de mantener el equilibrio fiscal.

Por ahora, el banco aclaró que el impacto macroeconómico dependerá en gran medida de la duración del shock. Si la disrupción en el mercado petrolero global resulta transitoria, el traslado a la inflación local podría ser limitado. Pero si el conflicto en Medio Oriente se prolonga y los precios del crudo permanecen elevados durante varios meses, la evolución del petróleo podría convertirse en una nueva variable clave para los inversores: puede reforzar el ingreso de dólares a la economía argentina, pero también tensionar uno de los pilares del programa económico.