Huawei le respondió al embajador Peter Lamelas y rechazó los señalamientos sobre espionaje: “Acusaciones sin contexto”

Luego de las acusaciones del embajador estadounidense Peter Lamelas, la firma de telecomunicaciones de origen chino le contestó al diplomático: “Huawei es una empresa 100% privada, con presencia en Argentina desde 2001, que opera en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país donde actúa”.

“Como compañía, nuestro foco es uno solo: crear valor para nuestros clientes y contribuir al desarrollo tecnológico del país”, afirmó en un comunicado, al que tuvo acceso LA NACION.

Respecto de las advertencias de espionaje chino por parte de la diplomacia estadounidense, la empresa señaló: “Desde su fundación en 1987, Huawei ha construido un historial impecable en materia de ciberseguridad y protección de datos. Sus equipos y soluciones cumplen con los más altos estándares internacionales y son auditados de forma independiente por una de las firmas de auditoría más reconocidas del mundo”.

“Frente a acusaciones sin sustento, nuestra respuesta es nuestra historia: una compañía propiedad de sus propios empleados, con 25 años en Argentina acompañando la conectividad y transformación digital del país, sus industrias y su sociedad”, concluyó el documento.

Lamelas: “Todo está controlado por el Partido Comunista Chino”

La respuesta a Lamelas por parte de Huawei surge de los dichos del embajador en AmCham Energía de esta mañana. Durante su exposición, el diplomático volvió a cuestionar a la tecnológica china en el marco de unas negociaciones que mantiene con la cooperativa eléctrica neuquina CALF para instalar un data center en Vaca Muerta.

El embajador Peter Lamelas en Amcham, Energy Forum 2026 Mariana Nedelcu/AFS

“China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial (IA). Todo está controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, apuntó el funcionario norteamericano contra la empresa y el gobierno chino.

En otro momento del encuentro empresarial, Lamelas se preguntó: “¿Por qué en uno de los países más capitalistas y más libres del mundo, Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei?”.

Polémica en Neuquén

El conflicto entre la diplomacia de EE.UU. y la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) se desencadenó cuando trascendieron mensajes de WhatsApp que habrían sido enviados al gerente de tecnología, Sergio Fernández Novoa, por parte de Andrew Dilts, agregado de Asuntos Económicos de la embajada.

En esa conversación, el representante estadounidense habría consultado si era posible “cancelar la iniciativa” del centro de datos con Huawei y advertía sobre la implementación de una política de Washington, la cual “restringe o revoca visas para los directivos que expanden las operaciones de Huawei en Argentina”.

CALF es la distribuidora eléctrica más grande de la Patagonia

Frente a lo que consideró un “apriete e intimidación”, el consejo de administración de CALF, presidido por Marcelo Severini, intimó al embajador estadounidense a aclarar el carácter institucional de dichos mensajes. Ante la falta de respuesta, la cooperativa elevó una presentación ante el canciller argentino Pablo Quirno, solicitando su intervención.

Posteriormente, Lamelas les contestó en una carta a las autoridades de CALF, donde ratificó que “la correspondencia refleja fielmente la política de los Estados Unidos” y aseguró que “las empresas sujetas a las leyes de inteligencia y seguridad chinas están obligadas a entregar los datos que recopilan —en cualquier parte del mundo— al Partido Comunista Chino”, al tiempo que ofreció una reunión para evaluar proveedores alternativos.

Por su lado, la Embajada de la República Popular China en la Argentina emitió un comunicado en el que acusó a la sede diplomática de EE.UU. de haber “avivado deliberadamente la ‘teoría de la amenaza china’, generalizado el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”.

Luego del intercambio de correspondencia, la cooperativa y la embajada concretaron ayer un encuentro en el Palacio Bosch, donde Lamelas ofreció apoyo en cuanto al financiamiento y equipamiento. Al mismo tiempo, la polémica derivó en una reunión informativa en la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados, desde donde la oposición formalizó una citación al embajador para exponer sobre los hechos.