Impuesto al cheque: el Gobierno amplió las exenciones y beneficia a billeteras cripto y al servicio financiero

El Gobierno sumó nuevas exenciones para el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, más conocido como el impuesto al cheque. La decisión que tomó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) este lunes favorecerá a las cuentas destinadas a las operaciones de la actividad de billeteras digitales cripto, de transporte de caudales y a los débitos por préstamos bancarios y emisión de obligaciones negociables.

La noticia se confirmó a través de la Resolución General 5869/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, con la firma del director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez. Las disposiciones entrarán en vigencia a partir de hoy, pero resultarán de aplicación para los hechos imponibles perfeccionados a partir del 18 de junio de 2026, inclusive.

En el caso de las billeteras cripto, se las incorpora al listado de exenciones, una decisión que para el sector representa un paso esperado en la búsqueda de eliminar la “asimetría tributaria” que había frente a otros jugadores del mercado financiero tradicional, ya que esta exención aplicaba para entidades financieras, billeteras digitales y otros agentes y mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“El impuesto gravaba movimientos asociados a la operatoria de los usuarios. Esto generaba costos adicionales frente a actores que desarrollan actividades comparables, una diferencia que la industria venía señalando como un obstáculo para su desarrollo", celebró la Cámara Argentina Fintech dos semanas atrás, cuando se conoció que el Gobierno las incorporaría dentro de las actividades excluidas del tributo.

Las disposiciones entrarán en vigencia a partir de hoy, pero resultarán de aplicación para los hechos imponibles perfeccionados a partir del 18 de junio de 2026, inclusive. Daniel Basualdo

El beneficio fiscal alcanzará de forma exclusiva a aquellas billeteras cripto registradas ante la Comisión Nacional de Valores como Prestadores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Con ello, se elimina la restricción que excluía de la exención del impuesto a los movimientos de fondos vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación o cualquier otra operación sobre criptomonedas o activos digitales.

“Esta es una gran noticia para las empresas que invierten en Argentina, generan empleo y crean soluciones que amplían el acceso a servicios financieros para millones de personas y empresas”, sumó Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

En una sintonía similar, las empresas que operan sistemas de tarjetas de crédito, débito y compra dejarán de computar este gravamen en aquellas cuentas que se usan de manera exclusiva para débitos por préstamos bancarios y emisión o cancelación de Obligaciones Negociables (ON). A la lista se suman las transportadoras de caudales, cuando se utilice la cuenta exclusivamente para rendir el efectivo recaudado y cuenten con el registro del Banco Central (BCRA).

El impuesto al cheque tenía fecha de caducidad, pero con el tiempo se quedó para siempre. Con varios cambios a lo largo de su historia, este tributo regresó en la crisis de 2001 y se fijó con una duración de un año y medio. Sin embargo, a 25 años de su entrada en vigencia, ganó importancia en la recaudación Nacional: solo el mes pasado ingresaron a ARCA $1.126.694 millones por este tributo, un incremento interanual real del 43,1%.