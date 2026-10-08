Impulsada por Vaca Muerta, la producción minera creció 8,4% en agosto

Impulsada principalmente por los buenos resultados de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, la producción minera registró en agosto una suba interanual del 8,4%, mientras que en los primeros ocho meses del año acumuló un crecimiento del 7,9%.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero). El informe indicó, además, que en la comparación mensual desestacionalizada la actividad avanzó 1,9% respecto de julio, mientras que la tendencia-ciclo mostró un incremento de 0,2%.

Detrás del crecimiento general aparece con claridad el peso de los hidrocarburos y, en particular, del petróleo. La extracción de crudo aumentó 14,4% interanual en agosto y acumuló una mejora de 16,4% entre enero y agosto.

Su incidencia sobre la variación del índice general fue de 7,5 puntos porcentuales. En otras palabras, explicó por sí sola casi nueve de cada diez puntos del crecimiento del IPI minero en el mes.

Dentro de la estructura del IPI minero, la extracción de petróleo y gas natural, junto con los servicios de apoyo a la actividad, concentran más del 80% de la ponderación total.

Aunque el Indec no mide el desempeño por yacimientos, distintas estimaciones permiten inferir que Vaca Muerta explica actualmente alrededor de la mitad del índice minero nacional, dado que concentra cerca de dos tercios de la producción hidrocarburífera del país.

Ese desempeño está vinculado con el avance de la producción no convencional, el segmento en el que se inscribe Vaca Muerta. En agosto se extrajeron 3,278 millones de metros cúbicos de petróleo no convencional, un 26,9% más que un año antes, mientras que la producción convencional cayó 8%.

El no convencional representó así algo más del 71% de todo el crudo producido en el país durante el mes. En el acumulado anual, además, la producción no convencional creció 32,7%, frente a una caída de 8,8% en la convencional.

Vaca Muerta es la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional en el mundo AFP

Los datos oficiales muestran hasta qué punto el crecimiento del sector petrolero, y por extensión el desarrollo de Vaca Muerta, se convirtió en uno de los principales motores del indicador minero nacional.

El economista Santiago Capdevilla, de la consultora Empiria, comentó el IPI minero de agosto volvió a mostrar que Vaca Muerta es el principal motor del crecimiento de la actividad extractiva argentina. “La producción de petróleo creció 14,4% interanual y alcanzó un nuevo máximo histórico, superando los 900.000 barriles diarios de nuevo, con el petróleo no convencional creciendo al 27% interanual y representando ya 72% de la producción nacional”, afirmó.

Capdevila opinó que esta transformación también se refleja territorialmente. “Neuquén ya concentra más del 70% del petróleo del país, con un crecimiento del 26% interanual, mientras que provincias históricamente petroleras, como Chubut, siguen perdiendo producción”, precisó.

Otro dato interesante, según Capdevila, es la recuperación de los servicios de apoyo a la extracción, que crecieron 4,6% interanual en agosto, algo que no ocurría desde julio de 2024. “Es una señal positiva porque muestra una mejora en la actividad vinculada al desarrollo de los yacimientos, más allá de los volúmenes efectivamente producidos”, concluyó el economista.

Dinámica diferente

En el gas, sin embargo, se observa una dinámica diferente. La producción total cayó 1,7% interanual en agosto y tuvo una incidencia negativa de 0,3 puntos sobre el índice general. Sin embargo, nuevamente aparece una brecha entre ambos tipos de explotación: el gas convencional retrocedió 11,2%, mientras que el no convencional creció 3,1%. De los 4819 millones de metros cúbicos producidos en agosto, unos 3371 millones correspondieron al segmento no convencional, cerca del 70% del total.

La minería mostró fuertes contrastes entre actividades