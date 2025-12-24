India impone aranceles antidumping a algunas importaciones de acero de China

India impuso un arancel antidumping a las importaciones de acero laminado en frío provenientes de China por cinco años para proteger a la industria nacional, informó a última hora del jueves.

El arancel sobre una variedad de acero laminado en frío importado de China oscila entre 223,8 dólares por tonelada y 414,9 dólares por tonelada, indicó la orden.

Agencia Reuters