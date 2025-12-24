LA NACION

India impone aranceles antidumping a algunas importaciones de acero de China

La medida, para proteger a la industria nacional, regirá por cinco años

Reuters
Trabajadores empacan bobinas de acero laminado en frío en una empresa siderúrgica en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China
Trabajadores empacan bobinas de acero laminado en frío en una empresa siderúrgica en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, ChinaREUTERS/Muyu Xu

India impuso un arancel antidumping a las importaciones de acero laminado en frío provenientes de China por cinco años para proteger a la industria nacional, informó a última hora del jueves.

El arancel sobre una variedad de acero laminado en frío importado de China oscila entre 223,8 dólares por tonelada y 414,9 dólares por tonelada, indicó la orden.

Agencia Reuters

Reuters
