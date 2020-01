Pymes, provincias y equidad de género, cambios claves en la ley del conocimiento

El Gobierno trabaja en un esquema que diferencia a las empresas por tamaño Fuente: Archivo

El Gobierno trabaja en un esquema que diferencia a las empresas por tamaño, que se radiquen en el interior y que incorporen mujeres; aún no se definió si habrá o no nueva ley

24 de enero de 2020

El Gobierno busca restarles dramatismo a los cambios que se avecinan. La política pública de fomento a los negocios ligados a la economía del conocimiento -ratifican- será una bandera de la gestión de Alberto Fernández.

Caída días atrás la reglamentación de la norma aprobada el año pasado por unanimidad en el Congreso, el Ministerio de Desarrollo Productivo apuesta a sumarle a la ley, por lo menos, tres ejes: pequeñas y medianas empresas, desarrollo en las provincias y equidad de género.

En la cartera que conduce Matías Kulfas ya les reafirmaron a las principales firmas de tecnología y también a la Unión Industrial Argentina (UIA) que la ley de economía del conocimiento sigue todavía vigente, que cualquier cambio será retroactivo al 1º de enero y que la decisión de introducir las modificaciones tuvo que ver con problemas de aplicabilidad que detectaron las nuevas autoridades.

La primera novedad a sumar será mejorar el acceso de las pymes a los beneficios fiscales que otorga la ley. En el Gobierno contaron a LA NACION que la reglamentación original que fue suspendida en los últimos días "excluía" a las pymes y a las startups, porque las obligaba a tener un cupo mínimo de exportaciones para que el Estado las incorporara como beneficiarias. Entre esas ventajas aparecen en la ley la reducción del pago de Ganancias, menores contribuciones patronales y la eliminación de la doble imposición tributaria.

Esto no implica que el Ejecutivo vaya a dejar afuera a las grandes -aclaran-, como Mercado Libre, Accenture, IBM o Globant, entre otras. Sin embargo, sí es posible que se "diferencien" según el tamaño los beneficios fiscales otorgados hasta ahora. Kulfas -que en la UIA dijo que ya había hablado con los directivos de esas empresas- señaló que "todos quedarán contentos" con los cambios que propondrán a la normativa.

No obstante, esto no será todo para las pequeñas y medianas empresas. Las fuentes consultadas por LA NACION indicaron además que habrá un incremento del financiamiento especial para ellas. No se precisó aún cuán grande será esa suba.

Otro de los cambios importantes buscará el desarrollo federal de la economía del conocimiento y premiará a las empresas que generen nuevos empleos. Básicamente, la idea oficial es que las compañías que decidan invertir en provincias con bajo desarrollo tecnológico y generen nuevos trabajos tengan mayores beneficios. Con esos incentivos, en Desarrollo Productivo buscan impulsar la iniciativa privada en diferentes distritos. Un guiño a varios gobernadores.

El tercer eje que el ministerio de Kulfas planea incorporar a la norma tiene que ver con la equidad de género. Las empresas que sumen mujeres a sus proyectos también tendrán mayores beneficios.

"Si una empresa no se dedica a esto no va a entrar", dijeron en el Gobierno, y advirtieron que la vieja reglamentación estaba "mal hecha". Graficaron con un ejemplo sobre el impulso a la biotecnología y la nanotecnología. "Como estaba planteada, no iban a poder entrar quienes desarrollan esas tecnologías, pero no las venden. Hubieran tenido que crear una firma aparte. Y lo cierto es que muchas veces hay empresas que desarrollan biotecnología o nanotecnología en el propio desarrollo de algunos de sus productos", explicaron.

En el Ejecutivo no tienen claro aún si los cambios en la norma implicarán una nueva reglamentación o directamente una nueva ley, ya que hay modificaciones que están vinculadas con cambios impositivos, cuestiones que suelen dirimirse en el Congreso. Sin embargo, descuentan que si finalmente esa segunda opción es el camino a seguir volverán a encontrar fuerte apoyo legislativo.

En un primer momento, la derogación de la reglamentación causó incertidumbre en el sector, sobre todo en las grandes empresas. Sin embargo, estas esperan que Kulfas mantenga la bandera de su primera presentación pública como ministro, en el seminario de Propymes organizado por Techint. Allí declaró que las políticas orientadas a desarrollar la economía del conocimiento serían un eje clave de su gestión.

"Desde el Gobierno estamos absolutamente convencidos de la importancia del sector de la economía del conocimiento y su aporte al desarrollo del país, por eso trabajamos para que los cambios estén orientados a incrementar los beneficios para las pymes y que estén disponibles en el corto plazo", señaló Desarrollo Productivo en un comunicado, en el que ratificó que no se está "penalizando" a ninguna empresa en particular y se habló de "inconsistencias en la implementación". Esos problemas, según supo LA NACION, aumentaron además con la sanción de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, que anuló "involuntariamente", dijeron, elementos de la norma importantes para hacer el cálculo del beneficio.El oficialismo se comprometió también a hacer que el sistema sea mucho más "ágil".

"El Gobierno está buscando reglamentarla [la ley] nuevamente para modificar ciertos aspectos que eran mejorables", afirmó Mariano Rocatti, gerente de Despegar, a Radio La Red. "Seguimos positivos a que las medidas que tienden a incentivar a la industria van a seguir vigentes", agregó el ejecutivo, que, como varios de sus colegas, espera los detalles de los cambios que planea introducir el Ejecutivo.

Claves de los cambios que se vienen

15%

Ganancias

Uno de los beneficios de la ley fue la reducción del impuesto a las ganancias para las firmas que trabajen en desarrollar la economía del conocimiento.

6985

Millones de dólares

Fueron las exportaciones del sector en un año, según un informe que realizó el gobierno de Cambiemos. Es el tercer sector en el ranking del país.

862.400

Empleo sectorial

Es la cantidad de trabajadores en empresas vinculadas a la economía del conocimiento. Unos 120.000 trabajan en la exportación de servicios.