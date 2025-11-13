Inflación de octubre: cuáles son los grandes responsables y qué productos bajaron de precio

Octubre de 2025 marcó un aumento de la inflación promedio de 2,3%, marcando el mayor incremento mensual desde abril, y una suba de 0,2 puntos porcentuales desde septiembre. Sin embargo, permanece una pregunta clave: qué productos se vieron más y menos afectados este mes.

Según el INDEC, en relación con los alimentos, bebidas y “otros artículos”, lo más afectado este mes fue la fruta y la verdura. Los precios del limón subieron un 60,8%, lo que constituye el mayor aumento mensual en esta categoría de productos. Es una fruta que suele tener un alto componente estacional.

El aumento promedio del precio de los alimentos fue del 3,6 %. Gentileza Asociación Amigos del MNBA

Las cebollas y las bananas también experimentaron una fuerte suba de precios, con 22,4% y 13,3%, respectivamente.

Los lácteos no se vieron tan afectados, ya que la leche fresca entera y el queso cremoso aumentaron un 0,7% y un 0,6%.

Los precios de la carne subieron también, con el asado subiendo 5,2% por kilo, y la carne picada común, 3,5%. Sin embargo, al mismo tiempo, tanto los precios del pollo entero como los del salchichón bajaron un 1,1%.

En relación con el alcohol, hubo un aumento del 3,2% en los precios de la cerveza embotellada, mientras que los del vino bajaron un 0,8%.

Sin embargo, en lo que respecta a los productos de higiene y limpieza, la inflación fue evidente en todos los ámbitos. El mayor aumento de precio se produjo en los desodorantes, con un 3,5 %, y el menor, en los champús, con un 1,6 %.

Aunque la mayoría de los precios aumentaron, algunos disminuyeron, concretamente: el queso sardo, la sal fina, la manteca, el arroz blanco simple y el tomate redondo. La mayor de estas caídas de precios fue una disminución del 9,4 % en el precio de los tomates redondos.

La tasa de inflación de octubre superó las expectativas. Shutterstock

De nivel general, las zonas más afectadas de Argentina fueron las de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, con un aumento del 2,4 % en ambas este mes. Sin embargo, en comparación con diciembre del año pasado, estas zonas experimentaron un aumento del 25,1% y del 26,7% respectivamente. La zona menos afectada fue el noreste, con una suba de precio de 2,1%.

Además, el aumento más drástico de precio fue de la vivienda, agua, electricidad y otros combustibles en Cuyo y Patagonia, que experimentaron un aumento de precio de 4,5% y 4,6% respectivamente en comparación con septiembre.

El transporte también experimentó un notable alza de la inflación, con un incremento promedio en todas las zonas de Argentina del 3,27 %.

Aunque la tasa de inflación de octubre superó las expectativas, según BBVA, una empresa multinacional española de servicios financieros, este aumento se debió principalmente a la incertidumbre en torno al resultado de las recientes elecciones legislativas, y se espera un cambio de tendencia en noviembre. Señala que “la política antiinflacionaria va por buen camino, aunque siguen existiendo retos”.