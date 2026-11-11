Inflación de octubre: mañana se conoce el número del Indec y se espera que siga cerca del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer mañana el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre y las principales consultoras económicas anticipan que la inflación se habría mantenido prácticamente sin cambios respecto de septiembre, cuando se ubicó en el 1,9%. Las estimaciones privadas oscilan entre el 1,8% y el 2,1%, lo que refleja las dificultades para profundizar la desaceleración de los precios.

Después de que la inflación de septiembre registrara una leve aceleración frente a agosto (1,7%), los relevamientos privados coinciden en que el índice sigue moviéndose en torno al 2% mensual, en un contexto en el que los aumentos de los alimentos, los combustibles y algunos servicios regulados continúan ejerciendo presión. Tampoco se espera una desaceleración significativa en lo que resta del año, aunque existen diferencias sobre el comportamiento de noviembre y diciembre.

Según el relevamiento de Equilibra, la inflación de octubre habría sido del 1,8%, una décima por debajo de septiembre. Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora, explicó que los precios estacionales lideraron las subas por segundo mes consecutivo, con un incremento del 2,7%, impulsado principalmente por las verduras, que aumentaron un 5,4%.

Los precios regulados habrían avanzado un 1,8%, con el transporte público (3,3%) por encima del promedio. En contrapartida, la carne se habría mantenido prácticamente estable, con una variación de apenas 0,1%.

Para los últimos dos meses del año, Sigaut Gravina anticipó que la inflación seguirá rozando el 2% mensual, con noviembre ligeramente por debajo de diciembre.

La Fundación Libertad y Progreso también estimó una inflación del 1,8% para octubre. Con ese resultado, el IPC acumularía un aumento del 25,9% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 32,7%.

Según su relevamiento, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” volvió a ser uno de los principales motores de los precios, con una suba del 2,1%, por encima del 2% registrado en septiembre. En contrapartida, el rubro “Vivienda” habría pasado de un aumento del 3,1% en septiembre a apenas el 1,1% en octubre, debido a la ausencia de nuevos ajustes tarifarios de magnitud.

Sin embargo, otros rubros aceleraron sus aumentos. “Transporte” habría pasado del 1,5% al 2,7%, impulsado por el impacto de las subas de combustibles de fines de septiembre, mientras que “Medicina” habría avanzado un 3%, frente al 2,4% del mes anterior. “La desaceleración de octubre responde más a la ausencia de los saltos tarifarios que empujaron el dato de septiembre que a un alivio generalizado de precios”, señaló la institución en su informe.

De cara a noviembre, Libertad y Progreso destacó que los aumentos semanales de alimentos mostraron una moderación durante octubre, lo que podría contribuir a reducir la presión sobre el índice. No obstante, advirtió que “Vivienda” volvió a registrar incrementos hacia fines de mes y podría convertirse nuevamente en un factor de tensión inflacionaria.

En la misma línea, LCG estimó que el IPC de octubre cerrará en el 1,8%. Javier Okseniuk, director ejecutivo de la consultora, explicó que los aumentos fueron bastante homogéneos entre los distintos rubros, aunque restaurantes y salud registraron subas por encima del promedio. “Alimentos desaceleró, pero sigue arriba del 2,5%, así que incide bastante en el número”, señaló. En contrapartida, “Equipamiento y mantenimiento del hogar” y “Comunicaciones” contribuyeron a moderar el índice.

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, proyectó un resultado similar al de septiembre. Según explicó, el relevamiento de “Alimentos y bebidas” de la consultora arrojó una suba del 2,3% durante octubre. “Para lo que resta del año pensamos que la inflación va a mantenerse en torno a estos valores. No estamos viendo que haya bajas fuertes. Sobre diciembre podría subir alguna décima”, señaló.

El relevamiento de precios minoristas de C&T Asesores Económicos para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento del 1,9% mensual en octubre, en coincidencia con el registro de septiembre. El comportamiento estuvo fuertemente influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio, mientras que la inflación núcleo se redujo levemente, hasta el 1,8%.

Las verduras volvieron a tener un papel clave, con un aumento del 7%, mientras que las frutas subieron un 4%. Los componentes vinculados con el turismo también se aceleraron por el fin de semana largo, al igual que la ropa, en línea con el patrón estacional del cambio de temporada.

Camilo Tiscornia, director de C&T, señaló que noviembre suele ser un mes de menor presión inflacionaria, mientras que diciembre tiende a mostrar mayores aumentos por el turismo. Sin embargo, advirtió que habrá que seguir de cerca la evolución del precio internacional del petróleo y su eventual traslado a los valores internos, así como el comportamiento de la carne, que el año pasado registró aumentos en esta época. Su estimación es que la inflación anual cerrará en torno al 30%.

Tiscornia advirtió que habrá que seguir de cerca la evolución del precio internacional del petróleo y su eventual traslado a los valores internos Gentileza

Por su parte, FMyA también estimó que la inflación de octubre se mantuvo en el 1,9%, con los precios estacionales como uno de los principales factores de presión. La consultora anticipó que el IPC no bajaría de ese nivel hasta diciembre y advirtió sobre riesgos de aceleración vinculados con nuevas subas de frutas y verduras por las lluvias, posibles aumentos de la carne hacia fin de año y un eventual repunte del precio internacional del petróleo.

Además, señaló que la primera semana de noviembre registró un incremento de precios del 0,6%, después de que la última de octubre cerrara sin variaciones, en un contexto de aumentos del 2,5% en las naftas. Para la consultora, estos factores podrían dificultar una desaceleración sostenida de la inflación en lo que resta de 2026.

El banco estadounidense JP Morgan también proyectó una inflación del 1,9% para octubre, sin cambios respecto de septiembre. Sin embargo, en términos interanuales, el índice se reduciría del 33,4% al 32,8%, lo que marcaría el tercer mes consecutivo de desaceleración por primera vez desde octubre de 2025.

Según el banco, las principales presiones habrían provenido de los precios regulados, que aumentarían un 3,1%, y de los estacionales, con una suba del 3,5%. En particular, estimó un incremento del 3,4% en “Vivienda”, impulsado en parte por las modificaciones en el régimen de subsidios al gas para las denominadas zonas frías.

Los alimentos y las bebidas habrían aumentado un 2%, con subas del 2,8% en verduras, del 2,2% en carnes y del 2,1% en frutas frescas. En tanto, la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, habría pasado del 1,7% al 1,8% mensual.

Las proyecciones más altas

Entre las estimaciones más elevadas aparecen las de Empiria y Analytica, que proyectan una inflación del 2% para octubre.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, explicó que el principal impulso provino de los alimentos, que habrían aumentado un 2,5% durante el mes, con subas particularmente importantes en verduras, frutas, pan y cereales.

Para lo que resta del año, la consultora no espera cambios significativos en la tendencia inflacionaria, aunque anticipa que tanto noviembre como diciembre mostrarán variaciones levemente inferiores a las de octubre.

Por su parte, Federico González Rouco, de Empiria, señaló que las presiones inflacionarias provienen principalmente de los precios regulados, a los que se suma el encarecimiento del petróleo y su impacto potencial sobre los combustibles y el transporte.

Para el economista, “una desaceleración más marcada de la inflación quedaría para más adelante”. En ese sentido, prevé que 2026 termine con una variación de precios similar o ligeramente inferior a la de 2025, mientras que para 2027 proyecta una inflación anual cercana al 24%.

La estimación más elevada corresponde a EcoGo, que proyecta un IPC del 2,1% para octubre. Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora, explicó que el resultado estuvo influido por los cambios en el régimen de subsidios al gas para las denominadas zonas frías.

Según detalló, a partir del 13 de octubre se modificó ese esquema, con una reducción importante de los subsidios para un conjunto de hogares, principalmente del interior de la provincia de Buenos Aires.

De cara a los próximos meses, Menescaldi tampoco anticipa una desaceleración significativa. “Creemos que la inflación se va a mantener entre el 1,5% y el 2% mensual”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que, si bien el Gobierno busca moderar los aumentos del transporte mediante el mantenimiento de subsidios, existen otros productos que podrían acelerar los precios, como los combustibles y la carne. Con este escenario, EcoGo proyecta que la inflación de 2026 terminará en torno al 30,6%.