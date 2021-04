Inflación: la dura advertencia de Hernán Lacunza al Gobierno

A raíz de la inflación de marzo de 4,8% que anunció hoy el Indec, el exministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, reflexionó sobre el proceso inflacionario que para él habría comenzado “cuando el Gobierno descubrió la maquinita de la felicidad” y advirtió: “Mal diagnóstico, mala terapia, pronóstico reservado”.

“Desde hace 6 meses la inflación corre al 58% anualizado. Exactamente al doble que el 29% del Presupuesto. No es pronóstico, es presente. No es estacional, son 6 meses al 4% mensual promedio. No es micro (competencia, especulación, empresarios, sindicatos), es macro (Gobierno)”, comenzó la seguidilla de tuits el exministro.

1. Desde hace 6 meses la inflación corre al 58% anualizado. Exactamente al doble que el 29% del Presupuesto. No es pronóstico, es presente. No es estacional, son 6 meses al 4% mensual promedio. No es micro (competencia, especulación, empresarios, sindicatos), es macro (Gobierno) — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) April 15, 2021

Según el economista, “el proceso inflacionario dura un embarazo: emitís pesos hoy, precios suben a los 9 meses. La inflación del verano-otoño 2021 se gestó en la emisión del otoño-invierno de 2020 (cuando el Gobierno había descubierto la maquinita de la felicidad: “la emisión no genera inflación”)”.

“Mal diagnóstico, mala terapia, pronóstico reservado”, advirtió Lacunza y analizó las herramientas para frenar el proceso inflacionario. En esta línea, sobre “pisar tipo de cambio” para Lacunza representa un “búmeran futuro por atraso cambiario”. Sobre “pisar tarifas” importaría “más emisión y por ende inflación futura por déficit fiscal (subsidios) y externo (importación de gas)”. Y sobre el “control de precios” Lacunza lo equipara a “podar en el Amazonas”.

3. Mal diagnóstico, mala terapia, pronóstico reservado. a) Pisar tipo de cambio? Búmeran futuro por atraso cambiario. b) Pisar tarifas? Más emisión (inflación futura) por déficit fiscal (subsidios) y externo (impo gas). c) Control de precios: “podar en el Amazonas” — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) April 15, 2021

A su vez, en su cuenta de Twitter, Lacunza consideró que las restricciones a la exportación de carne acarrea “inflación futura por liquidación de stocks (ya pasó con Moreno)”. Sobre los “monopolios: el monopolista pone precio máximo el día cero, no un poco cada mes”. Y finalmente sobre la “inflación importada de alimentos” señaló que “países importadores y exportadores tienen inflación del 5% (anual)”.

4. d) Restringir expo de carne? Inflación futura por liquidación de stocks (ya pasó con Moreno). e) Monopolios? El monopolista pone precio máximo el día cero, no un poco cada mes. f) Inflación importada de alimentos? Países importares y exportadores tienen infla del 5% (anual) — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) April 15, 2021

El Indec difundió hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado, donde alimentos subió 4,6%. La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales tuvo un alza de 4,5%. Educación (28,5%) picó en punta entre las mayores alzas. Los valores estacionales impactaron con fuerza (7,2%). Indumentaria subió 10,8%

En lo que va del año, el alza de precios acumuló 13% y se aleja dramáticamente del objetivo macroeconómico que estableció el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el presupuesto 2021, de 29%.

LA NACION