Qué puestos ofrece y cuánto paga el frigorífico que atrajo a una multitud a Moreno

Una multitud se congregó este miércoles desde temprano frente al frigorífico Cabaña Don Theo, en Moreno, luego de que la empresa lanzara una convocatoria para cubrir 60 puestos vinculados a la apertura de una nueva sucursal. El dato que más llamó la atención entre los postulantes fue la diversidad de cargos y los sueldos.

Las imágenes difundidas por LN+ mostraron una fila de al menos diez cuadras integrada por hombres y mujeres de distintas edades que, bajo la lluvia y las bajas temperaturas, aguardaban la posibilidad de entregar su currículum y acceder a una entrevista. Algunos llevaron sillas plegables y termos para soportar la espera; otros aseguraron haber llegado durante la madrugada para conseguir un mejor lugar.

La citación había sido anunciada el martes por la empresa en Instagram. “Vamos a sumar personal en todos los sectores”, indicaba el aviso publicado por la firma, que convocó a los interesados a presentarse con CV en mano en la sucursal ubicada sobre la Colectora Sur del Acceso Oeste, esquina Vélez Sarsfield.

Colas para ingresar al frigorífico Cabaña Don Theo que realiza entrevistas laborales en Moreno Nicolas Suarez

Qué puestos ofrece

La búsqueda laboral incluye perfiles administrativos y operativos. Entre las vacantes figuran puestos para administrativos, recepcionistas, cajeros, choferes, personal de carga y descarga, limpieza y cocineros.

Además, el frigorífico busca incorporar trabajadores especializados en el rubro cárnico, como carniceros, polleros y despostadores -encargado de desarmar, deshuesar y separar distintos cortes de carne vacuna-.

Fernando Majeras, dueño del frigorífico, explicó que la empresa realiza una primera entrevista general para conocer el perfil del postulante. Luego, quienes avancen en el proceso son convocados a una segunda instancia.

Colas para ingresar al Frigorífico Don Theo, que realiza entrevistas laborales para la apertura de su nueva sucursal en Moreno Nicolas Suarez

Cuánto paga y cuáles son las condiciones laborales

Tal y como precisó Majeras, los salarios ofrecidos se ubican entre $1.000.000 y $1.500.000, dependiendo del puesto y las tareas asignadas. También aclaró que se trata de empleos “en blanco” y con jornadas de ocho horas.

El nivel salarial generó una fuerte repercusión entre quienes se acercaron al lugar. Muchos de los postulantes aseguraron estar desempleados o tener trabajos precarios, mientras otros contaron que buscan mejores ingresos.

Colas para ingresar al Frigorífico Don Theo, que realiza entrevistas laborales para la apertura de su nueva sucursal en Moreno Nicolas Suarez

Algunas personas explicaron incluso que estaban dispuestas a aceptar cualquier puesto disponible, mientras que otros señalaron que actualmente trabajan jornadas extensas de hasta 12 horas diarias.

El dueño del la compañía reconoció que la convocatoria superó las expectativas de la empresa. Dijo que esperan que el flujo de gente se mantenga incluso en la noche y anticipó que entrevistarán hasta al último postulante.

La historia de Cabaña Don Theo

Cabaña Don Theo nació en 2016 como un emprendimiento familiar vinculado a la comercialización y distribución de carne. Según relata la propia empresa en su presentación institucional, el proyecto comenzó “con la misión de llevar calidad directamente a las mesas”.

Con el crecimiento del negocio, en 2022 inauguraron una sucursal en Francisco Solano y posteriormente ampliaron su presencia a Esteban Echeverría. Ahora, la apertura del local de Moreno representa un nuevo paso en su expansión.

Cabaña Don Theo nació en 2016 como un emprendimiento familiar vinculado a la comercialización y distribución de carne

Dentro de los valores que la firma destaca aparecen conceptos como “excelencia, experiencia y solución”. También señalan entre sus objetivos ampliar la distribución, fortalecer el vínculo con los clientes y ofrecer productos de calidad “a un precio razonable”.

A lo largo de los últimos años, distintas figuras públicas visitaron las instalaciones del frigorífico, entre ellas el exfutbolista y actual entrenador Carlos Tevez, el actor Carlos Portaluppi, el exdirigente de Boca Claudio ‘Chicho’ Serna y el histórico representante de Diego Maradona, Guillermo Coppola.