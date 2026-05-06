Una importante delegación de Kazajistán busca en la Argentina miles de vacas

Históricamente, el pueblo kazajo, heredero de las tradiciones nómadas y de los jinetes mongoles, lleva la cría de ganado bovino impregnada en su ADN. Sin embargo, los avatares del tiempo y la economía dejaron sus inmensos pastizales ávidos de un renacer. Con la idea de reverdecer la actividad y conquistar los exigentes mercados asiáticos, una delegación de alto nivel del país euroasiático recorrió grandes establecimientos rurales de la Argentina con la intención de importar ganado bovino en pie y embriones para generar un boom ganadero de acá a cuatro años.

La relación agropecuaria entre la Argentina y Kazajistán, que durante años se mantuvo con un intercambio limitado, está a punto de reactivarse y dar un salto inédito. La comitiva kazaja que recorrió el país estuvo encabezada por el viceministro de Agricultura, Amangaliy Berdalin; e integrada por Syrym Ertaev y Dauren Salykov, presidente y director respectivamente de la Unión de Criadores de Ganado de Kazajistán, junto a diversos productores y empresarios de la actividad en ese país.

“El nivel actual de comercio en este sector sigue siendo insuficiente y no se corresponde con el potencial existente”, afirmó Berdalin, quien remarcó la necesidad de “incrementar el comercio bilateral” en un contexto donde la Argentina aparece como “uno de los países líderes mundiales en producción ganadera”. El funcionario resaltó que por ahora la ganadería está en un punto de “priorización” en la política económica de Kazajistán.

Para avanzar en ese proceso, se puso en marcha un “Plan Integral de Desarrollo Ganadero 2026-2030″ que busca aumentar el stock bovino, ovino y equino. Además, tienen previsto duplicar sus exportaciones hacia 2031. Para alcanzar esos objetivos, la importación de reproductores de alta calidad genética es una herramienta central.

Durante la jornada participaron empresarios de ambos países

El país euroasiático ocupa el quinto lugar a nivel mundial en superficie de pastizales y dispone de 61 millones de hectáreas aún sin explotar. En ese país, el sector ganadero representa cerca del 40% del PIB agrícola y más del 60% de la población bovina es de la raza local Kazak White Head.

En ese escenario, el gobierno kazajo desplegó un esquema agresivo de incentivos: líneas de financiamiento con tasas del 2,5% a diez años y subsidios directos de hasta US$1500 por cabeza adquirida. Además, proyecta incorporar 140.000 animales por año hasta 2030.

Desde el lado argentino, el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda Rodríguez, destacó que el país está en condiciones de abastecer esa demanda: “Sabemos que tienen un ambicioso programa hacia adelante de crecimiento. La Argentina está en condiciones de hacer una producción importante de genética bovina”.

También subrayó avances sanitarios recientes: “Hemos conseguido muchos acuerdos sanitarios bilaterales el año pasado, aunque quedan aspectos logísticos por resolver”.

El subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional Agustín Tejeda Rodríguez; el cónsul honorario y presidente de la Cámara Kazaja Argentina, Santiago Deluca, y el viceministro de Agricultura de Kazajistán, Amangaliy Berdalin

El interés kazajo se concentra principalmente en razas como Angus y Hereford, valoradas por su adaptabilidad climática y calidad de carne. “Para nosotros lo más importante es el fondo genético del ganado”, sostuvo Dauren Salykov, director de la Unión de Criadores de Ganado de Kazajistán y presidente de la Asociación de Angus de Kazajistán.

“Queremos desarrollar el suministro ganadero entre ambos países, según raza, genética y región. Lo más importante para nosotros es el fondo genético del ganado y su documentación. Nos interesan tanto animales en pie como embriones. Es un programa de un año, con la expectativa de consolidar a América del Sur como socio ganadero en cinco años”, precisó.

La relación ganadera entre ambos países no es nueva. En la década de 1950, durante la era de Joseph Stalin en la exUnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Kazajistán importó reproductores desde Sudamérica —incluyendo la Argentina y Uruguay— para mejorar su raza local. “Los resultados fueron muy buenos, por eso hoy vuelven a buscar esa genética”, aseguró Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus.

Los empresarios recorrieron La Pastoriza y La Juanita

Ese antecedente, según remarcaron en la jornada, refuerza la actual estrategia kazaja: mejorar la calidad de carne para abastecer mercados cercanos con alta demanda, como China y Rusia. La ubicación geográfica del país —entre Asia y Europa— le permite proyectarse como un proveedor regional clave.

Ambos países cuentan con un memorándum de cooperación en ciencia y tecnología a través del INTA, aunque desde la delegación kazaja consideran que esa relación “es limitada” y debe evolucionar hacia proyectos concretos, transferencia tecnológica y comercio efectivo. “La cooperación requiere una transición hacia la implementación práctica”, sostuvo Berdalin.

Sentados en forma de “u”, el contraste entre los productores de ambos países era evidente: del lado kazajo, productores visiblemente más jóvenes; del argentino, trayectorias más largas y perfiles más experimentados. La escena, casi simétrica, dejaba ver no solo una diferencia generacional, sino también dos momentos distintos del desarrollo ganadero puestos a dialogar cara a cara.

Los empresarios ya avanzan en contactos directos con productores argentinos. “Estoy seguro de que en nuestra próxima visita estaremos seleccionando cabezas para exportación”, anticipó Salykov.

Dijeron que lo más importante para ellos es el fondo genético del ganado y su documentación

El cónsul honorario de Kazajistán en la Argentina, Santiago Deluca, enmarcó la visita en una estrategia más amplia del país euroasiático: “Kazajistán tiene un sistema productivo interesante, en un territorio muy grande, pero con la necesidad de volver a desarrollarlo”. Según señaló, el sector ganadero atravesó un proceso de retroceso más que de estancamiento.

El diplomático destacó que las razas de la Argentina ya demostraron adaptabilidad en condiciones similares. “Se ha comprobado que tienen buena resistencia climática, lo que las hace adecuadas para el desarrollo ganadero en Kazajistán. Hubo una disminución en la cantidad de madres y una cuestión de precios que afectó la producción. Lo que buscan ahora es rehacer su sistema productivo ganadero. La Argentina exporta calidad, desde reproductores de pedigree hasta embriones. Puede colaborar con Kazajistán para reconstruir su esquema productivo", afirmó.

El avance de Kazajistán como futuro exportador de carne genera una lectura ambivalente en el sector argentino. “¿Nos van a competir en el mercado chino? Probablemente sí. Pero si no vendemos nosotros, van a comprar en otro lado”, advirtió Derito, en referencia a compras previas del país asiático en Brasil y Uruguay.

El Subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Agustín Tejeda Rodríguez; Cónsul Honorario y Presidente de la Cámara Kazaja Argentina, Santiago Deluca, y el viceministro de Agricultura de Kazajistán, Amangaliy Berdalin

En tanto, según los empresarios, para la Argentina, la oportunidad pasa por capitalizar su principal activo: la genética. Con un rodeo donde más del 70% tiene influencia Angus, según destacan, el país cuenta con una ventaja competitiva consolidada a nivel global. Uno de los aspectos en evaluación es la ruta de exportación de los animales vivos, aunque uno de los esquemas que contempla es el paso desde el Mar Negro hacia el Mar Caspio vía Georgia; se analizan alternativas más directas y eficientes.