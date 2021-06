Inflación. Lanzan una canasta “acotada”, mueren los Precios Máximos y se va una funcionaria clave

Tras anunciarla hace semanas, con atraso por las pujas con las empresas con el etiquetado y los precios de entrada al programa, el Gobierno lanzará esta tarde Súper Cerca, una canasta de 70 productos esenciales que podrán encontrarse en comercios de cercanía y chinos. Como contraparte, el Ministerio de Desarrollo Productivo anunciará esta tarde además el fin de los Precios Máximos, una señal al empresariado.

Por otro lado, LA NACION pudo confirmar que la mano derecha de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español renunciará a su cargo. La subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Laura Goldberg, mano derecha de Español y una de sus alfiles en las negociaciones con las empresas no seguirá en la gestión. Se trata de una salida por “cuestiones personales”. Todavía no tiene reemplazante.

El anuncio de la nueva canasta, que iba a ser de 120 productos y finalmente será de 70, será esta tarde en Casa Rosada, según anunció la cartera que dirige Matías Kulfas esta mañana. También estará Español.

“Ofrecerán una conferencia de prensa para el lanzamiento del programa Súper Cerca, donde se va a anunciar un acuerdo de precios fijos por seis meses e impresos en los envases”, indicaron.

Paula Español, secretaria de Comercio Interior de la Nación Argentina Comercio Interior

“Esta primera etapa abarcará a 70 productos que se van a comercializar en los comercios de cercanía de todo el país. Es un acuerdo con 24 empresas del sector, con el objetivo de cuidar la canasta familiar”.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que los Precios Máximos, el congelamiento de 100.000 precios desde el 6 de marzo de 2020 no continuará. Tras las críticas de los empresarios del rubro de alimentos por los aumentos de costos -que no podían trasladar a las góndolas- en noviembre pasado comenzó un proceso de desenlistamiento, que se profundizó quince días atrás. El decreto de ese programa no se renovará. Esta fue una promesa que Kulfas, que siempre caracterizó como “transitorio” a este congelamiento, le había hecho a Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal que hoy asume como presidente de la UIA.

Sobre la menor cantidad de productos en la canasta Súper Cerca que se presenta hoy, en el Gobierno afirmaron que llegaron a 70 confirmados, que podrán ampliarse y que tienen cubierta, de esta manera, toda la gama de productos básicos a precios accesibles en materia de alimentos, bebidas e higiene.

En las últimas semanas, la salida de esta canasta se había retrasado como consecuencia de cierta resistencia de las empresas del sector a poner en el etiquetado los precios sugeridos, según contó este medio.