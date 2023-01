Inflación y dólar: las proyecciones de consultoras y bancos para 2023

escuchar

A días de comenzado el 2023 las proyecciones económicas de consultoras y bancos no son muy auspiciosas, ya que señalan que el Producto Bruto Interno (PBI) apenas crecerá un 0,1%, que la inflación será incluso superior a la del año que terminó y se ubicará en 95,3%, mientras que el dólar oficial subiría para fin de año de los actuales $189,25 a $340,50 (80%).

Esas son algunas de las conclusiones que surgen del informe LatinFocus Consensus Forecast de enero, que se publica mensualmente con el pronóstico de más de 50 entidades locales y del exterior. Con respecto al crecimiento esperado para el país, el informe explica que el PBI subiría a una “tasa insignificante”. “El sector exterior será abofeteado por vientos en contra a nivel mundial, mientras que la demanda interna sufrirá por la inflación y tipos de interés altísimos, ahorros reducidos y un entorno de negocios desfavorable en el período previo a las elecciones generales de octubre. Los elevados riesgos de pago de la deuda y las políticas hostiles al mercado nublan el panorama”, esgrimen.

En cuanto a la inflación, advierten que debería ser más alta que la de 2022, alimentada por la caída del peso y el financiamiento monetario del déficit fiscal. “Los precios volátiles de la energía y la generosidad fiscal antes de las elecciones de octubre son riesgos clave”, agregan. Sobre el tipo de cambio, opinan que el peso se depreciaría más este año por el continuo financiamiento monetario del déficit fiscal.

En este sentido, dos consultoras ubican al dólar oficial en un valor mucho más alto que el promedio para fin de año: C&T Asesores Económicos, en $470; y EcoGo, en $474.

Según la economista Milagros Suardi, de EcoGo, en 2023 se espera un tipo de cambio moviéndose a un ritmo promedio del 5,3% mensual, es decir que, ya desde el arranque, va a haber más presión en ese frente, intentando moderar el atraso cambiario.

En tanto, en el cálculo de C&T Asesores Económicos entra en juego la posibilidad de un cambio de gobierno que implementaría una reapertura del cepo parcial que implica un ajuste al alza del tipo de cambio. “Sería un escenario similar a lo ocurrido en 2015, aunque seguramente la apertura del cepo va a ser más acotada que la de aquel momento”, explicó María Castiglioni, directora de la consultora.

Por otro lado, en cuanto a la proyección de inflación, C&T Asesores Económicos pronostica un 117%, una de las estimaciones más altas contenidas en el informe. “Probablemente ahora estemos por debajo de ese número, pero, de todas maneras, estamos hablando de una inflación alta porque asumimos que ya enero está arrancando con una inflación por arriba de la que fue diciembre y, si bien el tipo de cambio se va a ir ajustando a un ritmo moderado en los primeros meses del año, para diciembre pensamos que va a haber un salto. Eso ya va a tener un impacto en las expectativas. Probablemente de noviembre a noviembre no suba tanto, pero vas a tener un efecto inflacionario bastante significativo en diciembre de 2023 a raíz del cambio de régimen”, auguró.

Por su parte, Suardi también incluyó al tipo de cambio entre las variables que incidirán en la inflación 2023, al igual que las paritarias y los aumentos en los precios regulados. “La inflación acumulada a noviembre que proyectamos se ubica en la zona del 95%, que eventualmente podría quedar algo por debajo de dicho umbral dependiendo el éxito del Gobierno en su estrategia actual, si bien el desorden macro y la volatilidad de los tipos de cambio financieros frente a la escasez de divisas en un contexto de año electoral implican riesgos al alza en la dinámica de precios. Ahora bien, el nivel de diciembre tanto de inflación como de tipo de cambio es completamente incierto”, opinó.

Por último, Matias De Luca, de LCG, dijo que, si bien bajaron un poco su proyección de inflación (103,8%), aun no la corrigieron tan a la baja porque hay muchos precios que siguen corriendo a un ritmo alto. “Si ves Alimentos, que es un tercio del Índice de Precios al Consumidor, en noviembre tuvo una inflación de 3,5% y en diciembre aceleró y terminó en 4,7%. Es decir, aceleró un punto y pico porque la carne, que no venía aumentando o lo venía haciendo a un punto y pico por mes, aumentó un 3%. Y, si ves el resto de los alimentos, están aumentando a un ritmo del 6% por mes. Los precios corren alto, entonces no vemos algo consistente como para aseverar una desinflación o un sendero decreciente. Hasta que no veamos una tendencia sólida y sostenida todavía no vamos a ajustar las proyecciones y después queda ver qué pasa en el bimestre de marzo y abril cuando cae la demanda de dinero y la inflación empieza a dar un poquito peor”, cerró.

