Informe positivo sobre la Argentina de uno de los mayores bancos de inversión de EE.UU.

El banco estadounidense Morgan Stanley publicó un nuevo informe sobre la Argentina en el que analiza los vencimientos de deuda previstos para 2026 y las distintas alternativas con las que cuenta el Gobierno para afrontarlos. En ese marco, la entidad afirmó que se mantiene optimista respecto de los bonos soberanos, “de cara a un posible acceso al mercado”.

Según el informe, tras el pago realizado el viernes por más de US$4200 millones correspondientes a bonos en moneda extranjera —tanto bajo ley local como ley extranjera—, aún restan afrontar en lo que queda del año otros US$15.600 millones, siendo julio el próximo mes clave en términos de vencimientos.

No obstante, Morgan Stanley remarcó que los pagos al Banco Central son reducidos, por unos US$200 millones, y que deberían capitalizarse. Además, consideró probable que las letras del Tesoro en moneda extranjera, que suman US$1500 millones, se refinancien, dado que mayormente estarían en manos del sector público.

En cuanto a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el banco estimó pagos netos por US$2300 millones, mientras que los correspondientes a organismos bilaterales ascenderían a US$900 millones. En contraste, los préstamos multilaterales deberían registrar renovaciones netas que permitirían cubrir capital y probablemente intereses, generando un ingreso de divisas cercano a US$1000 millones.

“La pregunta clave es cuánto pueden aportar los bonos en moneda extranjera”, señalaron. En 2026 vencen US$8500 millones en pagos de este tipo de instrumentos, de los cuales US$8400 millones corresponden a amortizaciones e intereses concentrados en enero y julio. De ese total, US$5100 millones son bonos bajo ley extranjera y US$3300 millones bajo ley local. Visto desde otra perspectiva, US$7500 millones están en manos de tenedores privados, mientras que el resto corresponde al sector público. Tras los pagos del 9 de enero, quedan pendientes US$4200 millones, casi en su totalidad con vencimiento el 9 de julio.

El informe identifica tres vías principales para que el Tesoro obtenga divisas a través del mercado de bonos. La primera son los bonos externos en moneda extranjera (eurobonos), considerados clave para la recuperación plena del acceso a los mercados. El escenario base de Morgan Stanley es que la Argentina vuelva a emitir en el segundo trimestre de 2026, antes de los vencimientos de julio. En ese contexto, proyectan una emisión de entre 7 y 12 años —idealmente con vencimiento en 2036—, con un rendimiento apenas superior al 10% y un cupón cercano al 9,5%, por un monto mínimo de US$3000 millones, aunque podría ser mayor para incluir operaciones de manejo de pasivos.

La segunda alternativa son los bonos en moneda extranjera bajo ley local. En diciembre de 2025, la Argentina colocó US$910 millones mediante un nuevo bono de este tipo, lo que permitió afrontar parte del pago de enero. Estos instrumentos están mayormente en manos de inversores locales, por lo que nuevas emisiones dependen de la demanda doméstica y de la disponibilidad de divisas. De todos modos, el banco estima que unos US$500 millones de los vencimientos de 2026 están en manos del sector público, lo que facilita su refinanciación. En total, Morgan Stanley contempla US$3000 millones de nueva emisión bruta, incluyendo también la participación de inversores extranjeros en bonos en pesos.

La tercera vía es la compra de bonos en pesos por parte de inversores extranjeros, que aporta divisas de manera indirecta. El caso más relevante fue el bono BONTE con vencimiento en 2030, que en 2025 permitió captar US$1400 millones al exigir suscripción exclusivamente en dólares. Si bien el banco no asigna un monto específico a este tipo de operaciones, las incluye dentro del total estimado de emisiones.

Con estos supuestos, el informe concluye que quedaría un faltante de alrededor de US$5000 millones. De persistir ese gap, el Tesoro debería comprar divisas al BCRA utilizando su superávit en pesos, tal como ocurrió con los pagos de enero, cuando el Central reforzó su liquidez mediante un repo con bancos por US$3000 millones. Alternativamente, el faltante podría cubrirse con mayores aportes del FMI, de organismos multilaterales o del mercado de bonos.

Pese a estos desafíos, Morgan Stanley reafirmó su visión alcista sobre la Argentina de cara a un eventual regreso al mercado.

“La Argentina cumple con muchos de los requisitos para una perspectiva alcista, incluyendo un panorama fiscal, de reformas, crecimiento e inversión positivo. El fuerte respaldo de Estados Unidos también es clave, ya que refuerza el atractivo para la inversión y, además, aporta un respaldo financiero. De manera relevante, los cambios introducidos en diciembre en las bandas cambiarias y el foco en la acumulación de reservas en moneda extranjera abordan parcialmente las principales preocupaciones de los inversores”, concluyeron.