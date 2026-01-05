Con un pago clave esta semana, la Argentina enfrenta en 2026 vencimientos de deuda por US$19.505 millones

La Argentina enfrentará en 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi US$20.000 millones. El primer pago será de US$4200 millones y cae el próximo viernes. El Gobierno prevé cerrar esta semana la licitación de un préstamo repo —repurchase agreement— con bancos internacionales para completar los fondos necesarios y afrontar ese compromiso sin mostrar una baja sensible de las reservas del Banco Central (BCRA).

La expectativa oficial es contar en los próximos días con unos US$2600 millones en la cuenta del Tesoro: US$910 millones provenientes de la reciente colocación de un bono en dólares bajo legislación local; compras de divisas por unos US$1000 millones y el ingreso de US$707 millones por la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

En el Ministerio de Economía ratificaron que los bancos ofrecieron hasta US$7000 millones, aunque no esperan tomar más de US$3000 millones, o incluso menos, para cubrir el remanente necesario para el primer pago del año. Fuentes privadas coinciden en que el monto final rondará los US$1600 millones. En el mercado no hay dudas de que la Argentina cumplirá con el vencimiento, una percepción que se refleja en un riesgo país que cerró la semana pasada en torno a los 550 puntos básicos.

Un repo —también conocido como reporto o acuerdo de recompra— es una operación financiera de corto plazo en la que una entidad vende un activo con el compromiso de recomprarlo en una fecha futura y a un precio pactado. En los hechos, funciona como un préstamo garantizado. El BCRA realizó el año pasado dos operaciones de este tipo: una por US$1000 millones en enero y otra por US$2000 millones en junio, ambas con vencimiento en 2027 y utilizando títulos Bopreal como garantía.

Una fuente oficial explicó que aún no está definido si la operación será encabezada por el Tesoro, por el Banco Central o mediante una estructura combinada entre ambos. Esa definición se terminará de cerrar en los próximos días. En cualquier caso, la operación implicará la asunción de un nuevo compromiso en dólares para la Argentina.

En paralelo, el Tesoro transfirió al BCRA bonos soberanos en dólares Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos ajustados por inflación con vencimiento en 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28). Según pudo saber LA NACION de fuentes con conocimiento directo de la negociación, el objetivo del canje fue reforzar el conjunto de activos en dólares disponibles para ser ofrecidos como colateral ante bancos internacionales.

Sin acceso a alternativas más baratas de refinanciamiento, la intención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del BCRA, Santiago Bausili, es mostrar que la Argentina podrá cumplir con el vencimiento del 9 de enero sin recurrir a las reservas internacionales. El equipo económico inició 2026 con una modificación del esquema de bandas cambiarias —que ahora se actualizan de manera divergente, con el techo ajustando hacia arriba y el piso hacia abajo por inflación— y con la promesa de lanzar un programa de acumulación de divisas de entre US$10.000 y US$17.000 millones.

Caputo y Bausili sostienen que las compras de reservas totalizaron US$28.500 millones desde el inicio de la gestión libertaria. “Sin acceso al mercado internacional de capitales, el compromiso del Tesoro de afrontar pagos de capital e intereses sin afectar derechos de propiedad ni incurrir en reestructuraciones de pasivos como en el pasado provocó que esas compras no se tradujeran en una acumulación equivalente”, explicó el BCRA en su documento Objetivos y planes para 2026.

La apuesta oficial para este año es que la recuperación de la demanda de pesos permita avanzar en la acumulación de reservas sin generar presiones inflacionarias. En su escenario base, el BCRA prevé que la base monetaria pase del 4,2% al 4,8% del PBI, una expansión considerada compatible con compras de divisas por unos US$10.000 millones a lo largo del año, un monto que podría ampliarse hasta US$17.000 millones en un escenario más favorable.

Para la consultora Analytica, no es casual que ese rango coincida con el volumen de pagos de deuda que enfrenta la Argentina en 2026. Esa superposición refuerza la idea de que el refinanciamiento de los vencimientos será una condición necesaria para que la autoridad monetaria pueda transformar las compras de dólares en una acumulación efectiva de reservas.

Sin embargo, esa estrategia convive con una tensión interna dentro del programa económico. En las últimas semanas, el ministro de Economía remarcó que su intención es evitar nuevas emisiones de bonos bajo legislación extranjera, en línea con el objetivo de reducir la dependencia del financiamiento de Wall Street, aun cuando la necesidad de cubrir vencimientos obliga a recurrir a instrumentos de corto plazo con bancos internacionales.

Más allá de ese punto, el Tesoro enfrenta este año vencimientos de deuda en moneda extranjera por US$19.505 millones. De ese total, US$8446 millones corresponden a títulos públicos —con pagos de US$4200 millones el 9 de este mes y otro monto equivalente el 9 de julio—, US$4401 millones a recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y US$4716 millones a otros organismos multilaterales. El resto corresponde a otros compromisos. Son datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

La fragilidad del frente externo queda reflejada en la evolución de las reservas respecto de las metas pactadas con el FMI en abril de 2025, cuando se firmó el programa por US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron US$14.000 millones.

La consultora Eco Go estimó que el BCRA terminó en US$12.859 millones por debajo de la meta prevista con el Fondo para fines de 2025. Si se suma la activación del swap con Estados Unidos por US$2500 millones, la brecha se acerca a los US$15.000 millones. En su última revisión, realizada en julio, el FMI ya había flexibilizado en US$5000 millones su objetivo de acumulación de reservas para el Banco Central.