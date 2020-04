Desde que comenzó la cuarentena total, el 19 de marzo pasado, se anunciaron medidas como un Ingreso Familiar de Emergencia, que está por comenzar a cobrarse, y el aplazamiento de vencimientos de préstamos personales, prendarios e hipotecarios, y de tarjetas de crédito

Para intentar aliviar el peso sobre el bolsillo que implica la cuarentena total , el Gobierno dispuso una serie de medidas económicas destinadas a dar a aquellos que tengan dificultades para acceder a su ingreso habitual en momentos de aislamiento.

Desde que comenzó la cuarentena total por el coronavirus (Covid-19) el 19 de marzo pasado, hubo anuncios como un Ingreso Familiar de Emergencia, que está por comenzar a cobrarse, y el aplazamiento de vencimientos de préstamos personales, prendarios e hipotecarios, y de tarjetas de crédito. Varias de ellas se conocieron ayer por la noche.

Este es un repaso por las medidas económicas para dar un poco de aire a las billeteras de personas y pymes.

Ingresos extra

Se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para los trabajadores informales, monotributistas sociales y de las dos primeras categorías y personal doméstico, que tienen tiempo de anotarse hasta este viernes, fecha en la que también comenzará a cobrarse.

Para acceder al ingreso familiar de emergencia es necesario llenar el formulario en el sitio que Anses dispuso para tal fin, de acuerdo a la terminación del documento. En este momento, la inscripción está abierta para todas las terminaciones de DNI que no lo hayan hecho hasta ayer. Aquellas personas que cobran la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no deberán hacer un trámite ya que lo percibirán automáticamente.

Una vez finalizado el trámite, el IFE de $10.000 -dirigido a una franja etaria que va de los 18 a los 65 años- se comenzará a cobrar a partir del viernes 3 de abril para quienes sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo. Mientras que el resto empezará a percibir la suma desde el 15 de abril. Para aquellas personas que no posean CBU, se llevarán a cabo otras formas como por ejemplo el cobro por correo.

Asimismo, el Gobierno dispuso pagos extraordinarios de $5000 para personal sanitario que preste servicios en centros asistenciales de salud en el sector público, privado y de la seguridad social que, en relación de dependencia, estén abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia. Será un estímulo de carácter no remunerativo para las tareas prestadas en los meses de abril, mayo, junio y julio y estará a cargo del Estado Nacional.

Para las Fuerzas Policiales y Seguridad Federales y las Fuerzas Armadas, el Gobierno Nacional anunció un pago extraordinario de $5000 a abonarse por única vez con los haberes del mes de abril de 2020. El pago de la suma fija poseerá un carácter no remunerativo y no bonificable.

Tarjeta de crédito y préstamos

Se extendió la postergación de los vencimientos de la tarjeta de crédito hasta el lunes 13 de abril. El Banco Central solicitó que, de todos modos, quienes estén en condiciones de honrarlos en tiempo y forma, lo hagan.

Además, el Banco Central recortó del 55% al 49% nominal anual (4,1% mensual) la tasa máxima que los emisores pueden cobrar a sus clientes por financiar consumos no cancelados al cierre del resumen del mes. A quien no cancele el vencimiento, el banco no podrá aplicarles intereses punitorios si no lo cancela el mes siguiente.

También se extendió el plazo para pagar cuotas de créditos prendarios, personales e hipotecarios hasta el fin del segundo tramo de la cuarentena total. Tal como informó LA NACION, para quienes no estén en condiciones de hacerlo para ese entonces se aplazará la cuota hasta el final del crédito concedido sin necesidad de que el cliente lo informe. Se trasladará "en las mismas condiciones en que fuera pactado y sin poder aplicar ningún recargo punitorio".

Alquileres y créditos hipotecarios

El Gobierno congeló temporalmente los alquileres al valor de marzo y suspendió desalojos de inmuebles por falta de pago. La medida estará vigente hasta el 30 de septiembre. Además se prorrogó hasta la misma fecha la vigencia de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado.

En el caso de los créditos hipotecarios, se dispuso que la cuota mensual de los créditos hipotecarios de inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados no podrá superar el importe de la cuota al mes de marzo del corriente año hasta el 30 de septiembre. La medida también aplica a los UVA. Se suspendieron, por el mismo plazo y para el mismo tipo de vivienda, las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales.

Cuentas bancarias y cajeros

Se prohibió el cobro de comisiones por operaciones en cajeros automáticos. Así lo dispuso el Banco Central hasta el 30 de junio próximo. De esa manera, las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones que se realicen en cajeros sin límite de importe ni distinción entre "clientes" y "no clientes".

También se suspendió el cierre de cuentas bancarias hasta el 30 de abril. Es decir, no se aplicarán multas, ni cierres ni inhabilitaciones de cuentas con motivo del rechazo de cheques por falta de fondos.

Alivio a pymes y mipymes

Las instituciones crediticias que presten dinero a un empleador no están obligadas a pedirles a los empleadores una constancia o declaración jurada de que no adeudan sumas en concepto de aportes o contribuciones.

Se prohibieron los despidos por 60 días, y mientras se esperan nuevos anuncios de alivio a pymes y empresas para pagar sueldos, a las mipymes se les otorgan créditos para afrontar el pago de salarios a una tasa fija no superior al 24% anual.

El préstamo se tramita en el banco del que la compañía ya es cliente y a través del cual se les abona a sus empleados las cuentas sueldo. Podrán acceder todas las empresas y las mipymes inscriptas en el Registro Pyme del Ministerio de Desarrollo Productivo. Deberán completar la solicitud del crédito incluyendo el detalle de la nómina de empleados (formulario 931 de AFIP) y enviarla a su entidad financiera.

Además, se prorrogaron los vencimientos de deudas para pymes y micropymes alcanzadas por el Régimen de Regularización de Deudas de la Ley N° 27.541. Se extendió hasta el 30 de junio del 2020 inclusive el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse a dicho régimen.

Servicios

El 24 de marzo pasado se suspendió durante 180 días el corte de servicios por falta de pago. Las empresas de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable, no podrán suspenderlos por falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas.

Quedaron comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso. Si se trata de servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedaron obligadas a mantener un servicio reducido.

Precios máximos

El Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso que desde el 20 de marzo y por 30 días, los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza mantendrán, como máximo, el precio que tenían al 6 de marzo pasado. La medida alcanza a hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios.

En este sitio web se pueden consultar los precios máximos de referencia según la provincia.