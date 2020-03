No aplazan el pago de consumos con tarjeta, pero bajan la tasa para financiarlos

No se postergan los pagos pero bajan la tasa, anulan el mínimo y no se podrán aplicar punitorios Fuente: Archivo

Javier Blanco Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de marzo de 2020 • 19:42

El Banco Central (BCRA) decidió hoy no postergar los vencimientos de las tarjetas de crédito, pero recortó del 55 al 49% nominal anual (lo que supone un interés del 4,1% mensual) la tasa máxima que los emisores pueden cobrar a sus clientes por financiar consumos no cancelados al cierre del resumen del mes y dispuso que no será exigible un pago mínimo, en vista de las restricciones dispuestas a la actividad económica.

Esto quiere decir que a quien no cancele el vencimiento, o no lo haga por el total, se le aplicará la tasa del 49% por el total o el saldo a refinanciar. Además, el banco no podrá aplicarle intereses punitorios si no la cancela el mes siguiente.

El BCRA nada resolvió respecto de los límites de financiación, lo que podría llevar a algunos tenedores de tarjetas que se vieran en la necesidad de aplazar pagos por la crisis a quedar con su plástico invalidado para nuevos consumos en el mes siguiente. En el BCRA sostienen que esa adecuación deberá correr por cuenta de cada banco.

La nueva norma forma parte del paquete de resoluciones que se conocerán en las próximas horas, dado que hoy caduca la circular 6942, que había postergado hasta mañana los vencimientos de las tarjetas de crédito y el pago de las cuotas de los préstamos bancarios.

No más firmas, por ahora

Además, según lo resuelto en las últimas horas por la administradoras de medios de pago Prisma y Firts Data, emisoras de las tarjetas Visa y Mastercard, respectivamente, ya no será necesario exigir que se firmen los comprobantes de pago realizados con tarjetas de débito o crédito para intentar minimizar riesgo de contagio del coronavirus.

Así se lo comunicaron ambas compañías proveedoras de terminales de cobro POS a sus clientes, los que incluso quedan exentos de requerir la exhibición del DNI del usuario de la tarjeta para reducir la posibilidad de contagio al hacer pagos por esa vía.

"Hemos adoptado la posición de acompañar las medidas impuestas con el fin de contribuir al cuidado de la salud de los usuarios y empleados del sistema", indicó Fiserv/FirstData, dueña de las marcas de terminales Clover y POSNet.

"Durante la vigencia del aislamiento social, no será requerida la firma del cupón, siendo necesario validar la identidad a través de la exhibición del DNI y el tipeo o transcripción de su número en el POS o voucher", remarca la firma.