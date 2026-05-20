Caputo habló sobre el boom de ventas de iPhone en la Argentina: “Se explica por la rebaja de impuestos y la eliminación de regulaciones”

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó el martes una reunión con representantes de la empresa tecnológica estadounidense Apple y atribuyó el aumento de ventas de iPhone en la Argentina a “la rebaja de impuestos y la eliminación de regulaciones”.

“Excelente encuentro en el Ministerio de Economía junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y representantes de Apple, con quienes dialogamos sobre el exponencial aumento que tuvieron las ventas oficiales de iPhone en Argentina”, introdujo el funcionario de Javier Milei a través de su cuenta de X.

Y explicó cuál es, según considera, la razón: “Esto se debe a la rebaja de impuestos y a la eliminación de regulaciones comerciales que aplicamos desde el inicio de la gestión, lo que les permitió bajar el precio de venta final a tan solo un 30% por encima del precio de venta en Estados Unidos”.

Caputo sobre las ventas de iPhone en la Argentina

“Recordemos que durante el kirchnerismo el precio de un iPhone en la Argentina llegó a ser 3.5 veces más caro que en Estados Unidos”, cerró.

El ministro se refiere a la eliminación de tasas de importación para celulares que rige desde principios de este año, que redujo en un 16% (en dos tramos) la alícuota que exigía el Estado para permitir el ingreso de equipos extranjeros.

La eliminación de esa tasa es particularmente relevante para Apple, que no tiene presencia en Tierra del Fuego como Samsung o Motorola, y que debe importar de China o India todos los equipos que vende en el país. Otras compañías, como Huawei, también aprovecharon la eliminación de esa tasa para ampliar su oferta de equipos importados en el país.

Precio

En el caso del iPhone, no obstante, la diferencia entre el precio local y el de referencia (el estadounidense) sigue siendo holgada: aunque hay variaciones de precios entre las tiendas, hoy comprar un iPhone es aproximadamente un 70% más caro en nuestro país.

Por ejemplo, un iPhone 17 Pro Max (el tope de línea de Apple) de 512 GB de capacidad tiene un precio de 3,8 millones de pesos en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre, de $4 millones en MacStation, y de $3,55 millones en Maxim (estos últimos dos son resellers autorizados por Apple), con la posibilidad de comprar el equipo en cuotas. Ese mismo modelo tiene un precio en Estados Unidos de US$1399.

El iPhone 17 Pro de 256 GB tiene un precio en Estados Unidos de 1099 dólares más impuestos; en la Argentina ronda los 3 millones de pesos JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A esto hay que sumarle un impuesto que cobra cada estado en EE.UU.

En el caso del iPhone 17 Pro de 256 GB, tiene un precio en Estados Unidos de US$1099 dólares más impuestos, lo que equivale a $1,67 millones al cambio actual, o a $2,17 millones si se compra con dólar tarjeta (es decir, sin tener los dólares en cuenta) en Miami. En las tiendas locales ese mismo modelo tiene un precio de 3,15 millones de pesos en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre, de $3,2 millones en MacStation y de $2,85 millones en Maxim, con la posibilidad de comprar el equipo en cuotas.