Inversión global de 35 millones de euros: una empresa argentina inauguró una terminal de cargas refrigeradas en España

CÓRDOBA.- El grupo de logística de capitales argentinos PTP Group inauguró una terminal de cargas refrigeradas en el puerto de la Bahía de Cádiz. De esta manera se convirtió en la primera empresa local con terminales propias en Europa. Las instalaciones permitirán a la producción argentina y sudamericana de frutas, hortalizas, carnes y pescados entrar al mercado europeo desde una plataforma propia y con las ventajas del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. La inversión está enmarcada en una de 35 millones de euros a nivel global.

El grupo tiene 15 años y opera en unos 20 puertos y terminales en media docena de países (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, España y Países Bajos). La presentación de la nueva terminal la realizaron hace unos días en la Fruit Attraction Madrid, de la que participaron unas 2500 empresas de unos 78 países.

La terminal para carga refrigerada y congelada, suma 20.000 posiciones de palés en 12 cámaras de 800 metros cuadrados cada una; almacenes aduaneros tanto temporarios (ADT) y en tránsito (Lame); un Centro de Inspección Fronteriza para productos vegetales y carnes, y diez muelles de carga para cross docking de camiones y contenedores.

"Hay que llegar antes, con la cadena de frío intacta y a menor costo que la competencia”, dicen en la empresa Gentileza

Según la descripción oficial, la instalación opera buques reefer convencionales, cuenta con rampa Ro-Ro para el norte y el oeste de África, atiende short sea shipping con el norte de Europa y dispone de 500 metros lineales de muelle y de conexión ferroviaria directa con el resto de Europa a través de la terminal multipropósito de Fuenlabrada, a 25 kilómetros de Madrid, con 300 enchufes para contenedores reefer (refrigerados) y es operada junto a Athos Rail.

Guillermo Misiano, presidente de PTP Group, plantea que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur “abre la puerta, pero no alcanza con que baje el arancel: hay que llegar antes, con la cadena de frío intacta y a menor costo que la competencia”.

PTP Group presentó su terminal de cargas refrigeradas en el Puerto de Cádiz, con una inversión global de 35 millones de euros

Subraya que, para el productor argentino y sudamericano, “tener un hub propio dentro de la Unión Europea es hoy la única forma de ser competitivo”.

Desde el 1 de mayo el acuerdo entre los dos bloques comerciales se aplica de forma provisional; prevé la liberalización del 82% de las importaciones agroalimentarias del bloque sudamericano.

La terminal permite, en una sola escala, descargar, inspeccionar y almacenar; además de la posibilidad de mantener la mercadería en depósito aduanero y nacionalizarla según la demanda. Desde las instalaciones se puede hacer la distribución por tren o camión hacia los principales centros de consumo de la Unión Europea.

Diego Nieves, country manager de PTP Group en España, afirmó que la nueva terminal tiene como fin “cambiar la matriz logística de La Cabezuela y del Puerto de la Bahía de Cádiz, en conjunto y colaboración con toda la comunidad portuaria, y convertirla en la puerta de entrada de la carga refrigerada de Sudamérica y África a Europa”.

Apuntan a ser la puerta de entrada de la carga refrigerada de Sudamérica y África a Europa Gentileza

Los ejecutivos de la empresa agradecieron al embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, por su “acompañamiento” al proyecto y el impulso a las inversiones y exportaciones argentinas hacia Europa.

El funcionario recorrió las instalaciones y destacó que “integrar al país en las cadenas de valor globales exige presencia real y capacidad de ejecución que alinee los desafíos del contexto internacional con la velocidad del sector privado, actuando como un catalizador ágil para quienes asumen el riesgo de invertir y competir en el mundo”.

El reconocimiento se hizo extensivo a las autoridades portuarias de la Bahía de Cádiz, al área de Puertos del Estado y el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Francisco González.

Misiano, quien es fundador de PTP Group, enfatizó que el resultado es “fruto de un trabajo conjunto entre empresa, diplomacia, autoridades portuarias y comunidad logística”.