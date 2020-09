José Luis Espert: "Axel Kicillof es esencialmente inútil"

Espert, en "Comunidad de Negocios"

El excandidato presidencial y economista José Luis Espert se refirió al conflicto por los sueldos de la policía bonaerense que llevó a una puja entre Nación y Ciudad por la coparticipación y dijo que el gobernador de la provincia Axel Kicillof es "esencialmente inútil" por "el desastre que hizo con la deuda en el segundo mandato de Cristina Kirchner y el desastre sanitario, económico y político que está haciendo en la Provincia".

"Kicillof es esencialmente inútil. Hizo un desastre con la deuda en el segundo mandato de Cristina y está haciendo un desastre sanitario, económico y político en la provincia de Buenos Aires. Destrata a los intendentes de la provincia de Buenos Aires de una manera que muy pocos se quieren sentar con él", afirmó Espert en el programa "Comunidad de Negocios" y dijo que si ganó en la provincia es porque Mauricio Macri perdió.

-Se rompió la foto de familia por el 1% de coparticipación. ¿Qué análisis hacés?

-Que Kicillof debería haber cortado por otro lado en lugar de cortar contra la CABA. En realidad, todos los gobiernos deberían haber hecho lo mismo. Gran parte del Estado ha estado cerrada durante la cuarentena. La única parte abierta es la salud y la seguridad.

-Pero es Kicillof o el presidente.

-Como conjunto. Yo ahí tengo una crítica general y después puedo ir a Kicillof. Pero la crítica en general es que no puede ser que, mientras la gente se está fundiendo porque está encerrada, lo único que se le ocurre al Gobierno es una moratoria de impuestos cuando debería haber un jubileo de impuestos porque aparte la gente no trabajó y el Estado debería haber cortado el gasto por lo menos en la cuarentena por la parte que no trabajaba. Y financiar con eso cualquier actividad para fortalecer el sistema de salud. Lo mismo vale para Kicillof y esta medida del Gobierno. Ahora, en lo de Fernández hay cierto resentimiento, esa cosa típica del kirchnerismo y se sacó las ganas. Ya lo venía anunciando Fernández que lo iba a hacer cuando habló de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires.

-Hubo declaraciones de un dirigente de Juntos por el Cambio, en este caso Alfredo Cornejo que dijo que Kicillof le ha salido carísimo a la Argentina ¿Coincidís con Cornejo?

-¿Y por qué gana las elecciones?

-Y porque Cristina puso a. bueno, primero fue Aníbal Fernández contra María Eugenia Vidal y ahí pierden por el desastre económico. Kicillof en realidad gana porque pierde Macri la elección en los dos principales distritos de la Argentina que es la Nación y Provincia.

-Y cuando recorrés el Conurbano ¿Qué ves?

-Yo fui a la manifestación de los policías porque me parece atroz estar pagándole a la gente que está dispuesta a dar su vida para defendernos $40.000. Es una vergüenza. Zaffaroni, el rey de los abolicionistas no garantistas cobra 20 veces ese sueldo. ¿Qué veo en la recorrida virtual que estamos haciendo por la provincia de Buenos Aires? La primera preocupación es la inseguridad claramente y por lejos te digo; la segunda preocupación y tercera, muy parejas, la salud y la economía.

-José Luis hoy tenés el sombrero más de político que de economista, pero también tu historia es como economista. Entonces, cuando mirás la situación económica hay un nivel de emisión record, hay un nivel de recaudación que cae, hay un tema de supercepo del dólar y hay muchos empresarios argentinos yéndose a Uruguay, principalmente, y algunas movidas a Colombia como caso ¿Qué futuro tiene la economía argentina?

-Para que tengamos una idea hace medio siglo a Uruguay y a Colombia los mirábamos muy desde arriba. Argentina hace medio siglo tenía tres veces el ingreso per cápita de Uruguay, cuatro veces el de Colombia. A mí lo que me impacta es que nada nos impacte de manera que digamos acá hay que cambiar en serio, fuerte. Hay que hacer una cosa completamente diferente porque no hay nadie que esté haciendo lo que hacemos nosotros y que le vaya bien. Entonces la reflexión que vos hacés me genera la misma reflexión que hace 25 años. A Argentina poniéndolo a Messi a jugar de pilar de Los Pumas nunca le va a ir bien y Argentina está haciendo eso. Está pretendiendo que alguna vez Messi no se rompa todo jugando de pilar de Los Pumas. Argentina no tiene ninguna chance: sustitución de importaciones con el Estado gigantesco inútil que tenemos y estas leyes laborales que han provocado seis millones de trabajadores en negro. Ahora Argentina tiene todo para ganar si hace la antítesis de lo que está haciendo que es lo que hacen los países a los que les va bien: comerciar, tener un Estado de un tamaño razonable y leyes laborables bien flexibles.

José Luis Espert acompañó el reclamo de los policías en Adrogué Crédito: Twitter

-Pero ¿Podría ser razonable un estado de tamaño razonable en términos políticos? Siempre uno se acuerda lo que pasó con López Murphy cuando produjo una rebaja de salarios y técnicamente quedó afuera del gobierno...

-No, bueno. Si vos no imponés las condiciones antes de asumir como pudo haber sido el caso de López Murphy, cuando vos tampoco hacés campaña como el caso de Macri diciendo lo que vas a hacer o lo que tenés que hacer que son estas cosas que estamos hablando acá no vas a llegar nunca con el mandato para hacer las cosas que tenés que hacer y vamos a seguir como vamos. Yo te diría Ok, pongamos todas las excusas por las cuales no cambiamos. Que no es viable políticamente, que nadie te vota, que te incendian el país. Ok, listo. No hagamos nada de lo que hay que hacer por todo este listado de excusas. Yo lo que te digo es que este listado de excusas que hacen que siempre no hagamos lo que hay que hacer ha provocado que la Argentina pasara de no tener pobres a tener la mitad de pobres, es más no había pobreza infantil hace medio siglo. Hoy, según Unicef, a fin de año vamos a ir a que dos tercios de los chicos son pobres. No teníamos delincuencia, hoy te matan por un celular. No teníamos droga hoy tenemos producción, consumo como nunca tuvimos. Yo te diría que no puedo creer que sigamos poniendo las mismas y ridículas excusas. Ridículas porque cuando me dicen se incendia el país si hacés eso y lo que está pasando ¿qué es? El plan de inflación cero de Gelbard terminó en un incendio, el del Rodrigazo, el plan de Martínez de Hoz terminó en un incendio con las devaluaciones de Sigaut, el plan Austral terminó en un incendio e hiperinflación, la convertibilidad terminó en un incendio en el 2002. El de Macri terminó en otro incendio: el 2018 y 2019. Es falso que Argentina no se prenda fuego.

-¿Te parecen del mismo nivel esas crisis que la del fin del gobierno de Macri? Porque por ahí es más similar a la del Tequila que no pegó de similar manera...

-Son todas crisis. Yo te hice el listado de crisis en que terminaron todos los programas económicos por los cuales Argentina no hace lo que tiene que hacer. Digo: es al revés. Por no hacer lo que hay que hacer Argentina vive de crisis en crisis. Ese es el punto.

-Como si fuera poco esta semana apareció Lázaro Báez que trató de volver a su barrio cerrado Ayres del Pilar y gran parte de los vecinos impidieron que él entrara. La mujer de Lázaro Báez habló y dijo que "él que no tiene pecados, que tiré la primera piedra" ¿José Luis qué representa Lázaro Báez dentro de la política argentina?

- De las peores cosas. Yo creo que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina desde que volvió la democracia y Lázaro Báez como parte nuclear del kirchnerismo es de lo peor que hay de la clase empresaria argentina.

-¿Por qué crees que se trata de igualar?

-Yo le diría a la señora que se equivoca, que no todos los argentinos somos iguales a su marido como para no tener el derecho de tirar la primera piedra. Millones de argentinos tienen el derecho de tirar la primera piedra.

-¿Conocés muchos casos bancarios que logren una fortuna de $2750 millones?

-No, la verdad que no por eso que asesoren mejor a la señora acerca de qué decir porque lo que dijo es una estupidez grande como una casa.

-Que tengan el 10% de las tierras...

-Por eso lo que dice la señora no es cierto. Mucha de la gente que estaba ahí tiene el derecho a tirar la primera piedra.

-José Luis una pregunta para el consultor económico: el gobierno anticipo que la meta de déficit fiscal para 2021 es 4,5% ¿Crees que es una meta alcanzable y por otro lado crees que con eso alcanza? ¿Con ese déficit?

-Alcanza ¿para qué no? Yo diría que 4,5 implica un ajuste importante para el año que viene. Hay elecciones recordemos. No es fácil hacer ajustes en año de elecciones. A favor del Gobierno la economía algo se va a recuperar, aunque más no sea técnicamente.

-Sería un rebote técnico...

-Claro. Por la caída de este año. Yo diría que es una meta que va a requerir un ajuste importante por el lado del gasto.

-Mucha gente está preocupada por el tema del empleo y una eventual hiperinflación ¿ves riesgos de esto?

-Pongamos plazos. Si decimos año y medio, de acá a fines de 2021, no. Pero sí creo que vamos a un escenario económico muy complicado. A ver, te pongo números. Este año caída de entre 12 y 15 del PBI, desempleo arriba del 15, pobreza cercana al 50%, inflación 40%. El año que viene por ahí tenés un rebote del PBI, pero vas a tener un salto de la inflación muy importante.

-Aún no ha hablado del dólar y usted ha dicho que quiere un tipo de cambio alto ¿Sería más cercano al paralelo?

-Sí. Como medida el gobierno en vez de insistir tanto en los controles de cambio debería ir a una liberación total del mercado cambiario para que el dólar encuentre su valor de equilibrio para evitar esto. Si usted no deja que la gente compre los dólares que quiere comprar, va al paralelo. Si usted no permite comprar dólares, tampoco permite la entrada. Yo creo que hay que dejar flotar.

-Hay que dejar flotar, pero hay 3,9 millones de argentinos que compraron dólares y se habla de un potencial universo de 5 millones que podrían comprar este cupo de US$200. ¿Es sustentable? ¿Se puede mantener?

-No. Por eso digo que antes que nos quedemos sin dólares en el Banco Central y un día liberemos sin control, hoy todavía algo de margen tiene el Central para actuar. Acabamos de salir del default. El gobierno ha logrado reestructurar exitosamente la deuda. Me parece que es un momento de un relativo optimismo financiero como para decir "Ok, liberemos para evitar algo disruptivo en el futuro".

-El riesgo país bajó 1000 puntos y también la reestructuración de deuda fue una buena noticia. Sin embargo, cuando lo llevas a la economía real ¿Qué tan conectada está?

-Y yo te diría que no porque tenés un suceso ahí muy disruptivo y exógeno para la economía real que es el encierro, la cuarentena. Entonces por eso está medio desconectado lo financiero. La cuarentena desconecta la buena noticia financiera de haber salido del default con la actividad económica. Pero lamentablemente te diría que, si volvemos a las fases 3, 2, 1, lo poquito que se había recuperado la industria, la construcción y el agro que son las únicas tres que se recuperaron, que estaban siendo el motor de un tercio del PBI, se pueden mancar.