“El gaucho de la AFA”: el poder agropecuario del dirigente que pagó millones por una gran campeona y apareció en la foto con el gendarme Gallo

Fernando Isla Casares, “El Gaucho” de la AFA que es secretario de Protocolo y junto a Luciano Nakis, prosecretario de la entidad, aparece en la foto del avión que trae de regreso al gendarme argentino Nahuel Gallo desde Venezuela, es más un importante productor agropecuario que supo combinar el campo con el fútbol.

Isla Casares es delegado zonal del distrito 3 de Energía, Necochea, de la Sociedad Rural Argentina (SRA). En rigor, es un productor que tiene a través de Olazul, que se dedica al negocio de la carne vacuna, una presencia en la provincia de Buenos Aires y también en la zona de Mercedes, Corrientes.

Este es el costado “gaucho” de este dirigente de la AFA que fue presidente del Club Estudiantes de Buenos Aires y desde el fútbol tejió conexiones que llegaron al mundo de la política. En la Rural en los últimos años estuvo al frente de un área que considera clave: la Seguridad Rural. Desde ese lugar estableció nexos con el gobierno bonaerense en la materia.

En 2023, en plena Exposición Rural de Palermo, fue uno de los nombres que dio que hablar. En ese momento, pagó $28 millones por el 50% de una vaquillona que fue Gran Campeona de la raza Braford, una de las de mayor crecimiento en el norte del país. Fue un valor récord pagado en ese momento.

El Gran Campeón Hembra de la raza era una vaquillona de la cabaña La Matilde, de Héctor Felipe Martínez, ubicada en la provincia de Entre Ríos, que le interesó a Islas Casares de manera muy especial.

“Me gusta toda, es perfecta”, dijo en esa oportunidad el productor al ser consultado por LA NACION sobre la decisión de adquirir el 50% del Gran Campeón Hembra Braford. “No me equivoqué, viene de ser gran campeona en la Nacional [en la reciente muestra propia de la raza en Corrientes]”, agregó.

En ese momento, durante el remate, Isla Casares tuvo un papel decisivo cuando el valor del ejemplar se había clavado en los 25 a 26 millones de pesos. Con su presencia dio el empuje final y se quedó con la hembra. Según expresó en esa oportunidad, pensó que el animal iba a valer más ya que cuando se abrió la subasta se remarcó que debía tener por su categoría un valor alto.

Entusiasmado, Isla Casares remarcó que, por su madre que dio embriones, esta gran campeona ya tiene doce hermanos “de punta” en materia de calidad genética. Y ponderó a la firma La Matilde: “Es una cabaña que trabaja muy bien”.

En ese momento de la Rural, Isla Casares se mostró muy esperanzado por el futuro de la ganadería, actividad que hoy tiene precios sobresalientes. Subrayó que hay “muchas herramientas tecnológicas que hacen que en poco tiempo se pueda estar compitiendo con una cabaña de punta”.

Con foco en crecer en el negocio, ya en ese momento se preparaba para hacer un primer remate de vaquillonas Braford marca líquida para servicio. “La ganadería siempre tuvo mucho potencial”, expresó.

Anticipándose en aquel momento al cambio de Gobierno, destacaba que la ganadería iba a seguir creciendo cuando “se saquen las trabas” al sector. “El productor agropecuario quiere que lo dejen trabajar tranquilo; no hay empresario más apasionado y sencillo que el productor agropecuario”, señaló entonces.

Vale recordar que al asumir Javier Milei liberó los cupos y trabas que había para la exportación de carne vacuna. Las retenciones, que estaban en el 9%, hoy se encuentran en el 5%.