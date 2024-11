Juan Carlos De Pablo cuestionó las últimas medidas sobre la importación de productos: “No me gusta nada”

El economista Juan Carlos de Pablo evaluó el presente económico del país, a casi un año de la llegada de Javier Milei al Gobierno, y planteó una serie de desacuerdos en cuanto a las recientes medidas orientadas a facilitar la importación de productos.

“Todo esto que se ha anunciado de facilitar la importación puerta a puerta no me gusta nada. Porque creo que hay un problema serio de la política económica, que es que no veo la sintonización entre cosas que facilitan la importación y las que facilitan la producción local”, sostuvo durante una entrevista en Comunidad de Negocios, el programa que conduce José Del Rio por LN+.

Las expresiones del analista se desprenden de los anuncios que este viernes hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que a partir de diciembre, se ampliará el límite de envíos de importaciones eventuales (courier) y se eliminará el impuesto para compras en el exterior en artículos de uso personal por esta misma vía.

“No hubiera empezado por la alícuota del impuesto PAIS, yo hubiera empezado por bajar la alícuota o la eliminación de impuestos o créditos bancarios, cosas que tengan que ver con los costos de producción, que están fuera del control de la empresa. Si tenés una carga impositiva que el importador no la tiene, frena eso hasta que esto lo puedas controlar”, agregó.

En ese sentido, De Pablo señaló reparó en el impacto que la decisión de la administración nacional puede tener en la industria local y diferenció a aquella empresa que se funde “porque el dueño es un inepto” de aquella otra que tiene el mismo destino “por los impuesto de Milei, los impuestos de Kicillof, los de los intendentes y porque vienen los (materiales) chinos” y no deben afrontarlos.

Además, el especialista consideró necesario tener en cuenta la incidencia que si bien este tipo de acciones inciden en la tasa de inflación, pueden no tener efectos a largo plazo en el índice inflacionario en general.

“Yo te bajo la alícuota del impuesto PAIS y de repente vendés más baratas las anchoas que traés de Málaga, entonces bajaste el precio, no es que bajate la inflación. Estadísticamente hay inflación baja, pero si es por una vez no tiene que llamar la atención si al otro mes vuelve a subir aunque sea sobre un nivel de precios menor”, explicó.

Noticia en desarrollo

LA NACION