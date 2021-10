Juan Carlos De Pablo: el funcionario “lamentable”, el que “no da bola” y por qué el equipo económico “es poesía”

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió al actual equipo económico y a lo que puede llegar a hacer el Gobierno nacional en los dos años que quedan de mandato. De cara a 2023, dijo que quién asuma debería tomar políticas de shock porque los argentinos no creen en el gradualismo.

“En un régimen parlamentario, Alberto Fernández estaría en su casa porque los datos de septiembre son equivalentes a un voto de censura. Ahora, nosotros tenemos un régimen presidencialista. O sea que salvo que se muera, lo echen o le hagan juicio político, está hasta 2023, lo cual es lamentable porque no hay forma de reestablecer la credibilidad ”, afirmó de Pablo en un webinar organizado por la empresa Planexware para sus clientes.

En cuanto al equipo económico, dijo que “no hay ministro de Economía” porque “Martín Guzmán tiene un cargo, pero no cumple la función”. “(El secretario de Comercio Interior) Roberto Feletti se corta solo y no le da bola a Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo), entonces hablar de equipo económico es poesía. Tenés un conjunto de funcionarios, la mayoría de los cuales están paralizados”, prosiguió.

En este sentido, dijo que Guzmán “está chequeando si sigue siendo ministro o no y cuando habla con la titular del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva, ella lo sabe”. “Las crisis políticas inevitablemente llevan a la parálisis decisoria, junto a lo cual aparece el señor Feletti diciendo que hay que hacer un análisis racional de los márgenes de ganancia. La política económica es nada excepto estas individualidades”, aseguró.

Siguiendo este razonamiento dijo que el Gobierno intentará no hacer nada hasta que no le quedé más remedio y eso en el pasado fue el Rodrigazo. “Con debilidad política un ajuste es complicado, pero estamos a merced de este tipo de cosas. Por eso hay que focalizar y no perder el tiempo en discusiones acerca de cómo nos ven los otros países desde afuera. Tenemos un conjunto de funcionarios que es poesía”, reiteró.

Consultado, en tanto, por las causas de la inflación, el economista dijo quien tuvo a su cargo la implementación de un programa inflacionario sabe que hay que apuntar para todos lados “porque no se sabe de dónde viene el pelotazo”.

“Los programas más completos antiinflacionarios como el Austral y la Convertibilidad tuvieron un componente ortodoxo, un componente heterodoxo, tuvieron respaldo político y tuvieron tres características muy argentinas: primero fueron de shock; segundo, el primer día funcionaron; y tercero nunca fueron permanentes. Lo que los argentinos no sabemos es como mantener los éxitos iniciales. Los éxitos iniciales son producto del cagazo que tiene el presidente que tiene que bancar a su equipo económico. Se va el cagazo y vuelven a las andadas”, explicó

Según él, esto se relaciona con que la interacción entre política y economía en la Argentina “es más intensa que en otros países” y recomendó que la próxima administración tome políticas de shock.

“A los argentinos el gradualismo no nos convence. Imagínate que asume alguien que dice ´Ahora llegamos los que sabemos y nos vamos a tomar cinco años para bajar la inflación´. Mauricio Macri no dijo cómo estábamos en diciembre de 2015 y en 2023 lo van a tener que decir. Si el electorado se da cuenta de las distorsiones y quien gobierna no las dice es como si viviéramos en países diferentes, lo cual no quiere decir que hagas todo al mismo tiempo”, puntualizó y remarcó que quien tome políticas de shock debe saber que las cosas se pueden complicar en términos de violencia.

De acuerdo con esto rescató el discurso del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en el encuentro empresario de IDEA y dijo que gane quien gane debe formar una coalición con otros partidos, empresarios y sindicatos para hacer creíbles las reformas.

“Si te afecta una reforma y crees que es transitoria, resistís. Sino tratas de ajustarte. Ese es el desafío para 2023 y es una tarea fenomenal. En lo profesional esto me lleva a decir tratemos de diseñar como hacer un shock y por eso escribo y mando mis escritos a colegas y otro debería hacer lo mismo con la política internacional y así. No soy fanático de los grandes pronunciamientos sino de los conocimientos específicos”, cerró.

