El economista Juan Carlos de Pablo afirmó este viernes que el presidente electo, Javier Milei, “no tiene que hablar más hasta el 10 de diciembre”, fecha de su asunción. El analista, en el programa Más Noticias, por LN+, se dirigió al próximo mandatario de manera directa: “Javier Milei, si me estás escuchando te digo que no le des bola a nadie. Encerrate, laburá en lo tuyo, buscá el equipo. Tu problema es buscar el equipo porque a partir del 10 de diciembre estabas en el simulador de vuelo. Desde el 10 de diciembre, ya en el avión que levanta vuelo”.

De Pablo, quien cumple este sábado 80 años, subrayó que “Milei tiene que sacarse de encima a los que lo ayudaron a ganar e incorporan a los demás”. “En eso está. Esa es la cocina”, aseguró el economista, quien segundos antes había dicho que “nunca hay que pasar por la cocina de tu restaurante favorito porque no volvés más”, en referencia a que “la cocina” de la política no siempre es atractiva o, incluso, puede ahuyentar.

“La historia dice una cosa elemental: las circunstancias son mucho más importantes que la ideología. Y lo estamos viendo en función de lo que se debatía, lo que se cree y lo que va a terminar siendo a partir del 10 de diciembre”, valoró el economista, graduado en la Universidad Católica Argentina.

“¿Qué es lo que debemos esperar?”, se preguntó de Pablo para día de la asunción de Milei. “El 10 de diciembre habla media hora como presidente. Diez minutos de la herencia recibida y después prospectiva”, pronosticó y luego puntualizó lo que considera que debería hacer: “Cuando termina [su discurso] dice ‘acá esta Juan Pérez, el ministro de economía, él les va a hablar de cosas concretas’. Y aparece un ministro de Economía que lanza la primera medida”. “Ojalá que esto ocurra, es lo que estamos esperando”, expresó de Pablo.

El economista, doctor honoris causa por la Universidad del CEMA fundada, entre otros por Caros Rodríguez, jefe de asesores económicos de Milei hasta este viernes, propuso desdramatizar la transición y los nombres en danza. “Nadie se está cortando las venas porque todavía no sabemos si es [Luis] Caputo o no. Entiendo la lógica periodística, pero la lógica del período de transición es otra música. Para mi gusto con mucho menos angustia”, remarcó.

De Pablo se refería a la reunión que mantuvieron este viernes la plana mayor de los bancos con Luis Caputo, quien fuera ministro de Finanzas y presidente del Banco Central (BCRA) durante el gobierno de Mauricio Macri y uno de los nombres que más suenan para ocupar el Ministerio de Economía en el gobierno de Milei. El exministro de Macri dialogó en un auditorio de La Rural con Jorge Brito (Banco Macro), Fabián Kon (Banco Galicia), Alejandro Butti (Banco Santander), Martín Zarich (Banco BBVA), Patricio Supervielle (Banco Supervielle), Juan Nápoli (Banco de Valores), Guillermo Laje (Banco Ciudad) y Facundo Gómez Minujín, hijo de la artista plástica Marta Minujín, en representación del JP Morgan, entre otros.

Caputo buscó llevar un mensaje de tranquilidad al sector y afirmó que el nuevo gobierno ofrecerá para la deuda remunerada en el BCRA una solución “de mercado” que no sea compulsiva, y que se hará un ajuste fiscal y monetario. “No va a haber sorpresas, el ancla del programa es fiscal”, les dijo, según reconstruyó LA NACION.

De Pablo, en la misma sintonía, recordó que viene pidiendo calma hace tiempo “frente a los que decían ‘viene la hiper, ya estamos en la hiper, etcétera”, en referencia a una eventual crisis hiperinflacionaria que, hasta el momento, no se produjo.

